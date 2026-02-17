Á hậu Phạm Kim Duyên được trao lại vương miện mới sau 13 năm

Phạm Kim Duyên sinh năm 1993, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2013. Bước ra từ cuộc thi nhan sắc, cô theo đuổi con đường trở thành MC kiêm người mẫu. Thời gian sau, cô chuyển hướng sang kinh doanh.

Sau thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật, gần đây, Kim Duyên gây chú ý khi trở lại showbiz bằng vai chính trong phim truyền hình “Trà ma nữ” của đạo diễn Hoàng Mập.

Nhìn lại năm qua, Á hậu cho biết, cô thấy may mắn khi đã hoàn tất được những mục tiêu đã đề ra. Thành tựu đáng nhớ nhất chính là bộ phim mà cô đóng chính "Trà ma nữ" thắng giải Phim truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn của giải thưởng Ngôi sao xanh 2025.

Á hậu Phạm Kim Duyên thực hiện bộ ảnh với chiếc vương miện mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chào đón Tết Bính Ngọ, Á hậu Phạm Kim Duyên thực hiện bộ ảnh với thiết kế dạ hội của NTK Lê Ngọc Lâm, đầu đội vương miện, để kỷ niệm 13 năm kể từ khi đăng quang.

“Chiếc vương miện từ hồi đăng quang đã bị hỏng và tôi vừa được ban tổ chức trao tặng lại chiếc vương miện mới nên tôi muốn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt mà mình từng đạt được”, cô nói.

Á hậu Phạm Kim Duyên giữ phong độ nhan sắc sau 13 năm từ khi đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về kế hoạch đón Tết, Kim Duyên cho biết trở về Long An (nay là Tây Ninh) ăn Tết cùng gia đình từ 28 tháng Chạp.

“Mùng 1 tôi đi nhà thờ để cầu nguyện bình an và mọi điều tốt đẹp trong năm mới. Chiều cùng ngày, tôi đưa cả nhà đi đón Tết ở Nha Trang. Theo quan niệm dân gian, tắm biển có thể xả trôi mọi nỗi buồn và mang lại thuận lợi, hanh thông trong năm mới nên tôi muốn đưa gia đình đi ăn Tết xa", Kim Duyên chia sẻ.

Người đẹp cũng tiết lộ, vào đêm giao thừa, cô thường có thói quen gọt thơm và để nến vào trong vừa giúp xông thơm nhà, vừa cầu mong mọi việc may mắn, thuận lợi theo quan niệm dân gian. Bên cạnh đó, mẹ cô hay nấu lá bưởi với muối cho cô tắm để xua đuổi những cái xấu trong đêm giao thừa.

Về những điều kiêng kỵ trong năm mới, Kim Duyên cho rằng cô thường tránh nói hay suy nghĩ những điều không hay và điều kiêng lớn nhất với cô là... không ăn quá nhiều đồ nóng trong dịp Tết vì rất dễ tăng cân và nổi mụn.

Người đẹp cho biết sắp tới cô sẽ trao dồi thêm về diễn xuất và tham gia các sự kiện phù hợp. "Hiện tôi học thêm từ các lớp đào tạo diễn xuất của anh chị trong nghề. Tôi rất thích xem các bộ phim của Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… Những gì hay ho tôi đều góp nhặt bổ sung vào cẩm nang để làm nghề”, cô chia sẻ.

Hoàng Thư