Chiều 2/11, tại sự kiện công bố các đại diện Việt Nam tham dự những cuộc thi nhan sắc quốc tế, Á hậu Ngô Bảo Ngọc bất ngờ thông báo rút khỏi Miss Grand International All Stars 2026, dù trước đó đã được lựa chọn đại diện Việt Nam tại đấu trường này.

Ngô Bảo Ngọc cho biết quyết định này xuất phát từ sự thay đổi trong thể thức của cuộc thi. Cụ thể, ở mùa 2, Miss Grand International All Stars không còn giới hạn mỗi quốc gia chỉ có một đại diện tham dự như kế hoạch ban đầu.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc thông báo rút khỏi Miss Grand International All Stars 2026 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

“Chính sự thay đổi này khiến những tính toán, kế hoạch và chiến lược mà công ty cùng tôi chuẩn bị trước đó có nhiều điểm không còn phù hợp. Sau khi trao đổi và cân nhắc, chúng tôi đi đến quyết định khá tiếc nuối: Tôi sẽ không tham dự Miss Grand International All Stars mùa 2, ít nhất là ở thời điểm này”, người đẹp chia sẻ.

Thông tin khiến nhiều khách mời có mặt tại sự kiện bất ngờ. Trên sân khấu, Ngô Bảo Ngọc nhiều lần nghẹn ngào, ngập ngừng khi chia sẻ về quyết định dừng kế hoạch dự thi. Một số hoa hậu, á hậu ngồi phía dưới như Tiểu Vy, Thanh Thủy, Thiên Ân... cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước thông báo của người đẹp.

Ngô Bảo Ngọc cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động trên cương vị Á hậu Miss Grand Vietnam (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ngô Bảo Ngọc cho biết cách đây khoảng 3 tháng, khi được công bố trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International All Stars mùa 2, cô rất xúc động vì xem đây là cơ hội hiện thực hóa ước mơ tham gia một cuộc thi quốc tế sau 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Trong 3 tháng qua, người đẹp cùng công ty quản lý xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi, từ rèn luyện kỹ năng trình diễn, học tiếng Anh, tập ứng xử đến làm việc với các nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm và stylist. Vì vậy, quyết định rút lui khiến cô không khỏi tiếc nuối, nhất là khi nhiều người đã dành thời gian, công sức đồng hành và chuẩn bị cho hành trình này.

“Thậm chí, trước khi đưa ra quyết định, tôi đã ở tâm thế rất sẵn sàng để ra sân bay, đến với đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, kế hoạch cuối cùng đã không thể thực hiện”, Ngô Bảo Ngọc chia sẻ.

Dù vậy, Á hậu sinh năm 1995 cho biết cô xem đây là một thay đổi trong hành trình của mình và sẽ tiếp tục trau dồi bản thân, hoàn thành các hoạt động, trách nhiệm trên cương vị Á hậu Miss Grand Vietnam. Cô cũng gửi lời chúc đến những đại diện Việt Nam sắp tham gia các cuộc thi quốc tế, mong các người đẹp có thể tự tin mang hình ảnh và hai tiếng Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, cũng xác nhận việc không tiếp tục cử Ngô Bảo Ngọc dự thi là quyết định khiến ê-kíp tiếc nuối.

Theo ông, đơn vị không ủng hộ việc một quốc gia có nhiều đại diện cùng tham gia một cuộc thi quốc tế trong cùng mùa giải. Việc có nhiều thí sinh đến từ một nước có thể dẫn đến sự so sánh giữa các đại diện, khiến sự quan tâm và ủng hộ của khán giả bị phân tán. Bên cạnh đó, những tranh luận giữa các nhóm người hâm mộ có thể tạo thêm áp lực cho các thí sinh.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết trong 3 tháng qua, công ty đã cùng Ngô Bảo Ngọc xây dựng kế hoạch dự thi. Ê-kíp cũng trao đổi với gia đình, lắng nghe những trăn trở và lo lắng của bố mẹ người đẹp trước hành trình này.

“Điều tôi tiếc nuối là những tâm huyết của Ngô Bảo Ngọc và ê-kíp đã dành cho cuộc thi. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn đã rất cố gắng và nỗ lực”, ông chia sẻ.

Sau khi thông tin được công bố, đại diện ban tổ chức tiến lên sân khấu, tháo dải sash (dải đeo) đại diện Việt Nam của Ngô Bảo Ngọc và đặt vào hộp. Khoảnh khắc này khiến không khí sự kiện thêm phần lắng lại, nhiều khách mời có mặt không giấu được sự tiếc nuối trước quyết định của người đẹp.

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025 Lê Thu Trà trở thành đại diện tại Hoa hậu Liên lục địa 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng tại sự kiện, ban tổ chức công bố hai đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường nhan sắc quốc tế. Á hậu Lê Phương Khánh Như chính thức được trao danh hiệu đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế 2026). Người đẹp bày tỏ xúc động và vinh dự khi nhận sash, xem đây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sau đó, người đẹp Lê Thu Trà nhận sash và hoa, chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026 (Hoa hậu Liên lục địa 2026). Cô xem đây là dấu mốc mở đầu cho quá trình chuẩn bị của cô trước khi bước vào cuộc thi.