Á hậu Minh Kiên kể nụ hôn màn ảnh cùng mỹ nam cao 1,92m

Tối 17/3, phim BUS: Chuyến xe một chiều tổ chức buổi công chiếu ở TPHCM, quy tụ sự tham gia của đạo diễn Luk Vân cùng dàn diễn viên: Vĩnh Đam, Minh Kiên, Vân Trang, Phí Phương Anh…

BUS: Chuyến xe một chiều xoay quanh những lời đồn truyền miệng và vụ việc đau lòng liên quan đến cái chết của một nữ sinh trong nhà kho để đồ tại trường học.

Á hậu Minh Kiên cùng 2 bạn diễn Vĩnh Đam, Hoàng Long trong buổi công chiếu phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự thể hiện của Á hậu Minh Kiên trong vai nữ chính nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Đây là lần đầu tiên người đẹp lấn sân diễn xuất. Trong phim, cô đóng Mây, nữ sinh có vẻ ngoài dễ thương nhưng mang nhiều bí mật tâm linh, rùng rợn.

Để có được vai diễn này, Minh Kiên đã trải qua ba vòng thi thử vai trước khi được đạo diễn Luk Vân lựa chọn. "Tôi vô cùng trân quý cơ hội này. Được làm việc cùng đàn anh, đàn chị giúp tôi học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm, từ cách xây dựng tâm lý nhân vật đến tác phong làm việc chuyên nghiệp trên phim trường. Đây là những bài học quý giá cho hành trình theo đuổi diễn xuất của tôi trong tương lai", cô chia sẻ tại buổi giao lưu cùng truyền thông.

Minh Kiên nói về nụ hôn màn ảnh đầu tiên cùng Vĩnh Đam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phim, Á hậu Minh Kiên có nhiều cảnh tương tác tình cảm cùng nam diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam (vai Tuấn Vũ) - "chàng thơ" mới nổi của màn ảnh Việt.

Nói về nụ hôn màn ảnh, Minh Kiên cho biết cô và bạn diễn Vĩnh Đam không tập dượt trước nhưng đã trao đổi kỹ lưỡng để hiểu tâm tư nhân vật, cách thể hiện cảm xúc.

"Đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi. Để lấy tâm lý cho cảnh này rất khó. Trước khi quay cảnh này, chúng tôi cố gắng sống với cuộc đời của Tuấn Vũ và Mây. Vì không muốn mất thời gian của đoàn phim, chúng tôi cố gắng hoàn thành trong 1-2 lần ghi hình", Minh Kiên nói.

Á hậu gen Z cũng nói về áp lực khi được so sánh với các đàn chị như Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Đoàn Thiên Ân ở mảng điện ảnh: "Tôi có áp lực, nhưng cũng rất tự hào vì có những người chị giỏi giang như vậy. Tôi nỗ lực trau dồi và học hỏi mỗi ngày. Không ai có thể bước thẳng lên đỉnh cao ngay lập tức, mà phải kiên trì đi từng bước, chấp nhận vấp ngã và đối mặt với khó khăn.

Chị Tiểu Vy và Thiên Ân từng chia sẻ với tôi về hành trình của các chị. Thành công của các chị là nguồn động lực để tôi cố gắng nhiều hơn, nghiêm túc với con đường diễn xuất".

Vĩnh Đam và Minh Kiên có nhiều cảnh tình cảm trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phim BUS: Chuyến xe một chiều lồng ghép thông điệp bạo lực học đường - một trong những vấn đề nhức nhối xã hội nhiều năm nay. Đạo diễn Luk Vân chia sẻ, cô muốn truyền tải khía cạnh phức tạp này, nhưng không thể "nhấn nhá" quá mạnh như phim học đường Hàn Quốc, Thái Lan. Do đó, đạo diễn đã cắt 20 phút của phim liên quan đến chủ đề này. Dù được tiết chế, các chi tiết liên quan vẫn góp phần tạo nên chiều sâu cho câu chuyện.

BUS: Chuyến xe một chiều có sự tham gia diễn xuất của Vĩnh Đam, Minh Kiên, Hoàng Long, Vân Trang, Mai Thu Huyền, Phí Phương Anh... Phim khởi chiếu toàn quốc từ 20/3.