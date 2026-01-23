Á hậu Lâm Bích Tuyền diện áo dài họa tiết đón Tết, nói về 2 năm "sống chậm"

Lâm Bích Tuyền được khán giả biết đến khi đoạt giải Á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam 2024. Gần đây, cô gây chú ý khi lấn sân điện ảnh trong dự án Trên con đường mới của đạo diễn Trần Bảo Sơn.

Lâm Bích Tuyền trong bộ ảnh áo dài đón Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người đẹp cho biết, thời gian qua, cô chú trọng đầu tư cho bản thân, học thêm nhiều kiến thức, đặc biệt là về điện ảnh, hướng đến hình ảnh diễn viên thực lực. Cô vừa hoàn thành xong hai khóa học điện ảnh với NDNS Lê Khanh và đạo diễn Kathy Uyên.

Thời gian rảnh, Lâm Bích Tuyền ở nhà tự nấu đồ ăn chay, chơi tennis và tìm hiểu kịch bản phim mới. "Tôi vốn không có nhiều bạn bè trong showbiz nên khi có thời gian, tôi thường đến các buổi triển lãm nghệ thuật để tìm hiểu về mỹ thuật - bộ môn mà mình yêu thích. Tôi cũng học cách pha trà, thưởng trà cùng gia đình và những người bạn thân thiết", Á hậu chia sẻ.

Áo dài họa tiết con ngựa - xu hướng của năm nay - được Lâm Bích Tuyền kết hợp với kiểu tóc và lối trang điểm thời xưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Á hậu Lâm Bích Tuyền chia sẻ loạt ảnh diện áo dài Tết với phong cách độc đáo. Các trang phục do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện, mang tinh thần Việt đương đại với những hình ảnh quen thuộc như hoa lá, tranh dân gian, linh thú được làm mới bằng bảng màu táo bạo nhưng hài hòa, tạo nên cảm giác vừa thân thuộc, vừa bất ngờ.

Trên nền phom áo dài truyền thống, các kỹ thuật xử lý bề mặt vải như in họa tiết độc bản, dựng 3D hay chuyển sắc được khai thác tinh tế. Áo dài vì thế không đứng yên, mà chuyển động theo từng bước đi, cử chỉ, nhịp thở, tạo nên sự nữ tính.

Màu sắc, họa tiết áo dài được phối hài hòa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Á hậu Lâm Bích Tuyền cho biết năm nay cô chọn mẫu áo dài nhiều màu sắc với họa tiết vui mắt, nhằm truyền tải năng lượng tươi mới, tích cực trong năm mới. Với cô, Tết có thể được kể bằng cảm xúc, bằng màu sắc, bằng ký ức thị giác và bằng một ngôn ngữ thời trang đủ chín để không cần giải thích quá nhiều.

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn cũng chia sẻ, áo dài Tết không chỉ là trang phục cho một dịp lễ mà đó là cách người phụ nữ Việt bước vào năm mới nhẹ nhàng, tự tin và mang theo niềm tự hào về bản sắc của chính mình.

Nói về kế hoạch đón Tết, Lâm Bích Tuyền cho biết cô thường về quê thăm gia đình, tự tay dọn dẹp nhà cửa. Với cô, những điều giản dị ấy rất đáng trân trọng.