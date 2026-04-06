Á hậu Lâm Bích Tuyền ăn chay trường, chơi tennis để giữ dáng

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam 2024, Lâm Bích Tuyền hoạt động sôi nổi, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí, đồng thời lấn sân sang điện ảnh.

Cuối năm 2025, cô hoàn thành vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim Trên con đường mới - tác phẩm tâm lý, hành động hợp tác cùng ê-kíp quốc tế dự kiến ra rạp vào cuối năm nay. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô duy trì tập luyện thể lực, đồng thời học thêm các kỹ năng vận động và kiểm soát hình thể.

“Những cảnh hành động đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai, nên việc tập thể thao từ sớm giúp tôi tự tin hơn khi vào vai”, cô nói.

Lâm Bích Tuyền hoạt động sôi nổi sau khi giành danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Lâm Bích Tuyền thường xuyên khoe ảnh chơi tennis. Người đẹp nói việc theo đuổi bộ môn thể thao này không nhằm đạt những con số hình thể hoàn hảo, mà hướng đến sự linh hoạt và cân bằng cho cơ thể.

“Môn thể thao này giúp tôi cải thiện sức bền, khả năng tập trung, phù hợp với hình ảnh khỏe khoắn, tươi trẻ mà tôi theo đuổi ở thời điểm hiện tại”, cô chia sẻ.

Lâm Bích Tuyền cho biết, cô đã tập tennis được hơn 4 tháng. Mỗi tuần, cô dành 2 buổi tập cùng huấn luyện viên, với tổng thời lượng trung bình khoảng 4 giờ. Sau thời gian luyện tập, cô nhận thấy giấc ngủ cải thiện, cơ thể linh hoạt hơn và sức bền tăng đáng kể.

“Trước đây tôi dễ mệt khi làm việc cường độ cao, còn hiện tại có thể duy trì lịch trình dày đặc trong 1 tháng mà vẫn đảm bảo năng lượng”, cô nói.

Người đẹp khoe dáng trên sân tennis (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lâm Bích Tuyền cho biết tennis cũng giúp cô thay đổi thói quen sinh hoạt. Người đẹp hạn chế thức khuya, duy trì chế độ ăn lành mạnh và uống đủ nước để tối ưu hiệu quả luyện tập. Đặc biệt, cô theo đuổi chế độ ăn chay trường trong 4 năm qua.

“Việc ăn chay giúp tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần ổn định và kiểm soát năng lượng tốt hơn trong công việc lẫn cuộc sống”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, á hậu cho biết luôn chú trọng cân bằng dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ protein thực vật và vitamin để đảm bảo sức khỏe khi vận động cường độ cao.

Hiện người đẹp cho biết chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới, quay tại Huế. Cô dành thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu tâm lý nhân vật và rèn luyện thể lực để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn. “Mỗi vai diễn là một hành trình mới. Tôi muốn khán giả thấy sự thay đổi rõ rệt qua từng dự án”, á hậu chia sẻ.

Lâm Bích Tuyền cho biết chơi thể thao giúp cô giữ vóc dáng cân đối (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lâm Bích Tuyền sinh năm 1999, quê ở An Giang, là cử nhân ngành Du lịch. Cô cao 1,7m, số đo 3 vòng 82-60-93cm. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam 2024, cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, hợp tác với nhiều nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong và ngoài nước.

Với nền tảng từ nghề mẫu cùng định hướng nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật, Lâm Bích Tuyền được khán giả kỳ vọng là gương mặt điện ảnh triển vọng của làng giải trí Việt trong thời gian tới.