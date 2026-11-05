Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024 Trần Di Linh được Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam lựa chọn làm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Quốc tế (Miss Globe) 2026. Lễ công bố dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam.

Trần Di Linh sinh năm 2000, quê Đồng Nai, cao 1,71m. Cô theo học chuyên ngành Quan hệ công chúng và có khả năng sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung.

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024 Trần Di Linh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn cầu Quốc tế 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2024, Di Linh giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Sau cuộc thi, cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có chương trình gây quỹ, quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt.

Năm 2025, cô được đề cử giữ danh vị Quyền Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam. Theo thông tin từ ban tổ chức, Di Linh từng đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Việt Nam, đồng thời tham gia một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng.

Trong năm nay, người đẹp tiếp tục đảm nhiệm vai trò Đại sứ truyền thông các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên toàn quốc, đồng hành cùng một số chương trình thuộc Bộ Y tế. Cô cũng tham gia phim CM12 của Điện ảnh Công an nhân dân và làm MC song ngữ tại các chương trình trong nước, quốc tế. Hiện Di Linh giữ vị trí Giám đốc dự án thuộc hệ sinh thái một tập đoàn.

Trần Di Linh đã chuẩn bị sẵn sàng để dự thi đấu trường nhan sắc quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lý giải việc lựa chọn Á hậu Trần Di Linh thay vì đương kim Hoa hậu Dương Thanh Hà, đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam cho biết, Top 3 sau đăng quang đều được quản lý, đầu tư và trao cơ hội xuất ngoại ngang nhau. Tuy nhiên, việc cử đại diện dự thi quốc tế còn căn cứ vào tiêu chí của từng cuộc thi và thời điểm phong độ của mỗi người.

Theo Ban tổ chức, Trần Di Linh sinh năm 2000, có lợi thế về độ tuổi và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu của đấu trường quốc tế hiện tại. Trong khi đó, Hoa hậu Dương Thanh Hà (sinh năm 2002) và Á hậu Trần Châu Mỹ Mỹ (sinh năm 2004) còn thời gian để trau dồi, chuẩn bị cho những mùa giải tiếp theo.

Theo kế hoạch, lễ công bố đại diện Việt Nam dự Miss Globe 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 12, kết hợp chương trình nghệ thuật mang tên "Sắc màu Di sản". Tại sự kiện, ban tổ chức dự kiến trao sash (dải băng đeo), công bố bản quyền sở hữu trí tuệ và văn bản chấp thuận để Trần Di Linh tham dự cuộc thi quốc tế theo quy định pháp luật.