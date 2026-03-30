Á hậu bỏ thói “vung tay” mua hàng hiệu sau cú sốc mất tiền tỷ

Á hậu cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2019 Nguyễn Thu Hương (nghệ danh Hương Kathy) từng có giai đoạn kinh doanh thuận lợi với hệ thống cửa hàng tại nhiều vị trí đắc địa ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, toàn bộ hoạt động kinh doanh của cô phải dừng lại, kéo theo chi phí mặt bằng, máy móc, nhân sự vẫn phát sinh.

“Thời điểm đó, tôi gần như mất trắng phần lớn số vốn tích lũy trong nhiều năm, con số thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Á hậu Hoa hậu Áo dài 2019 Nguyễn Thu Hương chia sẻ về biến cố khiến cô mất trắng hàng tỷ đồng, thay đổi thói quen vung tay mua hàng hiệu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Biến cố đến bất ngờ khiến người đẹp rơi vào trạng thái bế tắc. Có thời điểm, cô thừa nhận bản thân rơi vào khủng hoảng tinh thần, không biết bắt đầu lại từ đâu. Nhưng cô không bỏ cuộc vì biết, nếu gục ngã, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vì vậy, cô đã lựa chọn đứng dậy từ những bước nhỏ, quay về với điều mình thực sự đam mê.

Còn nhớ, khi làm ăn tốt, kinh tế dư dả, Á hậu Hương Kathy từng có thói quen chi tiêu thoải mái, đặc biệt với các món đồ xa xỉ. Túi xách, giày dép hay phụ kiện đắt tiền nhiều khi được cô mua theo cảm xúc, không đặt nặng tính toán.

Tuy nhiên, sau cú sốc tài chính, cô nhìn nhận lại cách sử dụng tiền bạc. Qua đó, người đẹp đã học được bài học rằng giá trị của tiền không nằm ở số lượng tài sản xa xỉ sở hữu, mà ở khả năng duy trì sự ổn định và bình an trong cuộc sống.

“Tôi không quá tiếc những gì đã qua, vì đó cũng là trải nghiệm. Nhưng nếu được quay lại, chắc chắn tôi sẽ chi tiêu tỉnh táo và có kế hoạch hơn”, cô thẳng thắn.

Hiện tại, cuộc sống của Hương Kathy đã dần ổn định trở lại. Thay vì mở rộng nhanh như trước, cô chọn cách đi chậm, tập trung vào sự bền vững và cân bằng.

Sau những tổn thất về kinh tế, Hương Kathy quyết định quay trở lại với thiết kế thời trang - lĩnh vực từng gắn bó với cô trước đó. Theo cô, đây không chỉ là công việc mà còn là điểm tựa tinh thần trong giai đoạn khó khăn.

So với trước đây, cách làm việc của cô cũng có nhiều thay đổi. Người đẹp cho biết hiện chú trọng vào chất lượng sản phẩm, quản lý tài chính chặt chẽ và hạn chế mở rộng thiếu kiểm soát. Việc nhận lời thiết kế và tham gia ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, theo Hương Kathy, là một dấu mốc quan trọng trong hành trình trở lại.

Không chỉ thay đổi trong công việc, biến cố cũng khiến Hương Kathy có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống cá nhân. Cô thừa nhận từng có giai đoạn phải đối diện khó khăn một mình, không có người đồng hành.

Chính khoảng thời gian đó giúp cô trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn. Dù vậy, người đẹp cho biết vẫn tin vào tình yêu, nhưng nhìn nhận ở góc độ trưởng thành hơn. Cô coi trọng sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài.

Hôn nhân không còn là mục tiêu bắt buộc với Hương Kathy, nhưng cô vẫn sẵn sàng nếu gặp được người phù hợp.

“Điều quan trọng nhất là sự chân thành và khả năng cùng nhau đi qua khó khăn, không chỉ ở bên khi mọi thứ thuận lợi”, đó chính là điều cô tìm kiếm ở "nửa kia".