9 tác giả nước ngoài nhận giải Cống hiến ở cuộc thi "Thơ ca và nguồn cội"

Ngày 14/12, ban tổ chức Thơ ca và nguồn cội đã vinh danh các tác giả xuất sắc của cuộc thi.

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 1.500 bài thơ của hơn 500 tác giả trong và ngoài nước.

Tác giả nước ngoài được vinh danh tại cuộc thi "Thơ ca và nguồn cội" (Ảnh: Khiếu Minh).

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, cuộc thi đã quy tụ đông đảo các cây bút tham gia, từ những tác giả không chuyên đến các nhà thơ danh tiếng, trong đó có các nhà thơ đến từ Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania...

Tại sự kiện, có 9 nhà thơ nước ngoài được trao giải Cống hiến vì những đóng góp cho thơ ca và hòa bình trên trái đất.

Tiếp đó, ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả xuất sắc, gồm: 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng 5 giải đặc biệt.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến (thành viên ban giám khảo) nhận định, các bài thơ được trao giải của cuộc thi Thơ ca và nguồn cội, mỗi tác giả có phong cách riêng nhưng đều thống nhất ở điểm chung, quê hương là không gian văn hóa - tinh thần không thể thay thế.

Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng, chủ đề của cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của những người viết. Bởi ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, với nền văn hóa của họ.

"Mỗi chùm thơ dự thi là một giọng nói riêng biệt, ngập tràn hình ảnh và cảm xúc vang lên về mảnh đất và những người yêu thương của tác giả. Cho dù mảnh đất và những con người hiện ra trong những bài thơ là những vùng đất xa xôi và xa lạ... thì tất cả đều chứa đựng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của đời sống thế gian", ông Thiều bày tỏ.

Ông Thiều nói thêm, đây là cuộc thi thơ của người Việt Nam, nhưng đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà thơ quốc tế.

"Họ khao khát được đến Việt Nam trong ngày tổng kết cuộc thi thơ, dù được giải hay không. Họ muốn đặt chân đến Việt Nam, để có thể cảm nhận sâu sắc hơn về nền văn hóa Việt Nam từ một làng quê", ông cho biết.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Khiếu Minh).

Ban giám khảo cuộc thi là những tác giả nổi tiếng như: Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà thơ Đinh Thị Như Thúy, nhà thơ Phạm Đương, nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú và nhà văn Phạm Lưu Vũ.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 với tên gọi Hội thơ làng Chùa - một hội thơ đặc biệt, nằm trong một ngôi làng có truyền thống yêu thơ và làm thơ từ lâu đời.

Năm 2022, Hội thơ làng Chùa (tức làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa cũ) đã được đề cử ở hạng mục Việc làm tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

Từ phong trào yêu thơ của một ngôi làng ngoại thành Hà Nội, phạm vi của cuộc thi đã lan tỏa ra thế giới.