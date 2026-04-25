4 ca phẫu thuật sinh tử và hành trình hồi sinh của sao “Trái tim mùa thu”

Những tiết lộ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, không chỉ bởi mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà còn bởi hành trình hồi sinh đầy nghị lực sau đó.

Trong chương trình You Quiz on the Block, Moon Geun Young lần đầu kể lại giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Tháng 2/2017, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ được chẩn đoán mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính - một tình trạng hiếm gặp nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu không điều trị kịp thời.

Moon Geun Young nổi tiếng với vai diễn trong "Trái tim mùa thu" (Ảnh: Naver).

Ban đầu, nữ diễn viên chỉ nghĩ đó là chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng chuyển biến xấu. Khi nhập viện, các bác sĩ cảnh báo cô đã bỏ lỡ “thời điểm vàng”, dây thần kinh ở ngón tay bắt đầu hoại tử và nguy cơ mất khả năng vận động là rất cao.

Trước tình huống khẩn cấp, Moon Geun Young phải trải qua 4 ca phẫu thuật liên tiếp để cứu lấy bàn tay. Đây là giai đoạn mà chính cô mô tả là “ranh giới giữa mất và còn”, khi mỗi quyết định y khoa đều có thể ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp.

Sau các ca phẫu thuật, nữ diễn viên bước vào quá trình phục hồi kéo dài suốt 1 năm. Việc tập vật lý trị liệu đòi hỏi sự kiên trì cao độ, bởi chỉ cần lơ là, khả năng vận động có thể không bao giờ trở lại như trước.

Moon Geun Young xúc động kể lại khoảnh khắc mẹ cô nói: “Đây chính là chiếc phanh để con dừng lại và nhìn lại cuộc đời mình”. Câu nói này đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về công việc, sức khỏe và bản thân.

Moon Geun Young chia sẻ về hành trình chiến thắng bệnh tật và tiếp tục theo đuổi đam mê (Ảnh: Naver).

Trong suốt thời gian nằm viện, nữ diễn viên bắt đầu nhận ra những áp lực vô hình mà cô đã chịu đựng suốt nhiều năm. Từ khi gia nhập làng giải trí ở tuổi 13, cô luôn bị kiểm soát chặt chẽ về ngoại hình. Việc ăn kiêng kéo dài gần 2 thập kỷ khiến cơ thể suy kiệt mà chính cô cũng không nhận ra.

Một trong những bước ngoặt quan trọng trong hành trình hồi phục của Moon Geun Young lại đến từ điều rất đơn giản, chính là ăn uống. Theo lời khuyên của bác sĩ, cô cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để cơ thể nhanh chóng phục hồi.

Đó cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cho phép mình ăn những món yêu thích mà trước đây luôn phải kiêng khem. Nữ diễn viên kể rằng mình đã thử món mì tương đen và bắp rang bơ - những trải nghiệm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần.

“Tôi nhận ra rằng, muốn khỏe mạnh, trước tiên phải học cách yêu thương cơ thể mình”, cô chia sẻ.

Sau thời gian dài vắng bóng, Moon Geun Young dần quay trở lại với nghệ thuật. Trung tuần tháng 3 vừa qua, cô xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt vở kịch Orphans tại Seoul (Hàn Quốc), đánh dấu lần trở lại sân khấu sau 9 năm.

Moon Geun Young xuất hiện trong sự kiện ra mắt vở kịch mới hồi tháng 3 (Ảnh: New1).

Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù ngoại hình có phần thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao, cô vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, sự thay đổi này là minh chứng cho hành trình hồi phục và nỗ lực vượt qua bệnh tật của cô.

Tại sự kiện, Moon Geun Young khẳng định niềm đam mê với diễn xuất vẫn còn nguyên vẹn. Cô cho biết chính kịch bản của Orphans đã chạm đến cảm xúc, khiến cô quyết định nhận lời tham gia. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật và luyện tập, kể cả những phân cảnh đòi hỏi thể lực.

Sinh năm 1987, Moon Geun Young từng là một trong những gương mặt nổi bật của làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc). Cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng gây chú ý với vai diễn thời nhỏ của Eun Suh trong Trái tim mùa thu.

Thành công của bộ phim giúp cô giành giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại lễ trao giải KBS, đồng thời đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng. Trong nhiều năm, cô được yêu mến với hình ảnh trong sáng, được gọi là “em gái quốc dân”.

Không dừng lại ở đó, Moon Geun Young tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Cô dâu tuổi 15, Chị kế của Lọ Lem hay Câu chuyện hai chị em. Diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc giúp cô được đánh giá cao trong giới chuyên môn.

Moon Geun Young từng là viên ngọc quý của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: News).

Biến cố sức khỏe năm 2017 không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động mạnh đến tâm lý của nữ diễn viên. Cô từng thừa nhận có thời gian rơi vào khủng hoảng, mất niềm tin vào bản thân và lo sợ không thể tiếp tục sự nghiệp.

“Tôi đã phải học cách chấp nhận con người hiện tại của mình”, Moon Geun Young chia sẻ. Theo cô, hành trình chữa lành không chỉ là hồi phục cơ thể mà còn là quá trình thay đổi cách suy nghĩ.

Từ một người luôn chạy theo tiêu chuẩn khắt khe của ngành giải trí, cô dần học cách sống chậm lại, đặt sức khỏe và sự cân bằng lên hàng đầu.

Hiện tại, ở tuổi gần 40, Moon Geun Young lựa chọn lối sống giản dị và tích cực hơn. Cô không còn đặt nặng áp lực ngoại hình hay danh tiếng, thay vào đó tập trung vào những giá trị bền vững.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện. Cô từng quyên góp hàng trăm triệu won (tương đương hàng tỷ đồng) cho các dự án giáo dục và xây dựng thư viện cộng đồng. Cô xem đây là cách để lan tỏa những giá trị tích cực.