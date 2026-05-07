35 hoạ sĩ tham gia triển lãm “Xuôi dòng sông Thu 2026”

Trong không gian triển lãm Xuôi dòng sông Thu 2026, 35 tác phẩm như 35 dòng sông nhỏ hội tụ về một hướng.

Mỗi bức tranh là một tâm hồn, một cách nhìn, một nỗi nhớ. Người xem sẽ gặp Chạy đồng - bức tranh kỷ lục về kích thước, với những đường cọ dứt khoát, bừng bừng sức sống của người nông dân trên cánh đồng mênh mông. Màu vàng của lúa chín, màu nâu của đất, màu xanh của hy vọng… tất cả hòa quyện như một lời khẳng định: dù lũ lụt có đến mấy lần, người miền Trung vẫn đứng dậy và tiếp tục gieo trồng.

Cũng trong không gian ấy, người xem sẽ dừng lại trước những bức phong cảnh sông Thu, nơi ánh sáng và nước giao hòa trong gam màu trầm lắng, gợi nhớ câu thơ “Thu nay nằm nhớ Thu Bồn”.

Tác phẩm "Thuyền trên phố sông miền Tây" của hoạ sĩ Hồng Quân trưng bày tại triển lãm (Ảnh: BTC).

Hay những tác phẩm trừu tượng mạnh mẽ, như tiếng lòng đang gào thét trước gió bão cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy sự bình yên trong tình người. Những chân dung ở đây đặc biệt lay động. Đó là ánh mắt người mẹ, nụ cười trẻ thơ, khuôn mặt rám nắng của người cha… tất cả đều toát lên một sức sống kiên cường và một khát khao bình yên đến da diết…

Các tác phẩm trên của các hoạ sĩ: Đặng Thị Thu An, Huỳnh Bảo, Đặng Dương Bằng, Khổng Đỗ Duy, Đặng Thị Dương, Nguỵ Đình Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thảo Hiền, Hồ Hưng, Đoàn Đức Hùng, Ngô Thanh Hùng, Nguyễn Đức Huy, Huyền Lam, Tào Linh, Nguyễn Minh, Nguyễn Minh (Minh Phố), Nguyễn Đức Nghĩa, Mai Xuân Oanh, Đoàn Quốc, Hồng Quân, Trung Sơn, Đinh Văn Sơn, Nguyễn Minh Tâm, Đinh Ngọc Thắng, Trần Thị Huyền Thanh, Phan Anh Thư, Hồ Thị Xuân Thu, Đặng Quang Tiến, Lương Văn Tiến, Trần Thị Trường ,Thanh Tuấn, Bùi Tiến Tuấn, Bùi Văn Tuất, Lê Đức Tùng, Mai Thị Kim Uyên.

Tác phẩm "Chạy đồng" của hoạ sĩ Đặng Quang Tiến (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Kim Khôi - Giám tuyển triển lãm – nói: “Chúng tôi gọi triển lãm này là Xuôi dòng sông Thu vì chính những nét cọ, những gam màu ở đây cũng đang lặng lẽ chảy về một hướng, hướng đến những mái nhà kiên cố cho đồng bào Quảng Nam (cũ) và Thừa Thiên Huế.

Cùng với Lý Đợi, với vai trò giám tuyển, chúng tôi rất may mắn được đồng hành cùng các họa sĩ từ 3 miền. Mỗi người mang đến một tâm hồn khác nhau, một cách nhìn khác nhau, nhưng tất cả đều chung một nhịp đập, muốn dùng hội họa để làm một điều thật cụ thể, thật ấm áp cho đời”.

Các hoạ sĩ tại buổi khai mạc triển lãm ngày 6/5 (Ảnh: BTC).

Ông Ngô Trần Vũ, đại diện ban tổ chức triển lãm và sáng lập quỹ Gieo nhà gặt nhà cho biết, Xuôi dòng sông Thu 2026 được tổ chức nhân dịp 10 năm hoạt động của Quỹ. Triển làm này không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mà còn là dịp để lan tỏa thông điệp yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.

Toàn bộ số tiền từ việc bán tranh sẽ được sử dụng trực tiếp vào việc xây dựng nhà, hỗ trợ những gia đình nghèo tại Quảng Nam (cũ) và Huế. Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 13/5 tại Huyen Art house, TPHCM.