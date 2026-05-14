31 tác phẩm được trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 14/5 tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới đã gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ 5 (2025-2026); phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Sự kiện do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Ban tổ chức cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới“ (Ảnh: BTC).

Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng mở rộng quy mô, trở thành sân chơi báo chí có uy tín và sức lan tỏa trong cả nước. Riêng cuộc thi lần thứ 5, Ban tổ chức nhận được 651 tác phẩm của 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với lần tổ chức trước.

Tại sự kiện, chia sẻ về việc sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong sáng tạo tác phẩm báo chí, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân - cho rằng, trí tuệ nhân tạo phát triển nhưng người có trách nhiệm, kinh nghiệm đọc bài viết là biết có sử dụng AI hay không.

"Viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì phải viết từ tim, gan của mình ra. Mỗi lần viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một lần chúng ta tự thức tỉnh lương tâm của mình với Đảng, với Tổ quốc", Thiếu tướng Bộ bày tỏ.

Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân - cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi lần thứ 5 là tính chiến đấu, tính lý luận và tính thời sự trong nhiều tác phẩm được nâng lên rõ nét.

“Cuộc thi ghi nhận nhiều sản phẩm mạnh dạn đi sâu phân tích những biểu hiện suy thoái trong nội bộ như quan liêu, hình thức, dân chủ cực đoan, độc đoán chuyên quyền, tư tưởng ban ơn, trịch thượng, bè phái, cục bộ… trong công tác cán bộ”, Đại tá Lê Ngọc Long nói.

Theo ông Long, nhiều bài viết có lập luận sắc bén, dẫn chứng sinh động, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp của người làm báo cách mạng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân - phát biểu tại họp báo (Ảnh: Ban Tổ chức).

“Cuộc thi góp phần kết nối, huy động, nhân lên sức mạnh của các cơ quan báo chí cả nước trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Đại tá Lê Ngọc Long nhấn mạnh.

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở ba nhóm gồm báo trung ương, báo địa phương và tạp chí.

Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Tổng cộng có 27 cơ quan báo chí đoạt giải, gồm 7 báo trung ương, 10 báo địa phương và 10 tạp chí.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định tặng bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra tối 19/5 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.