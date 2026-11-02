Tối 1/11, ca sĩ Hồng Phi - giọng ca của ban nhạc rock Ngũ Cung - và Phạm Anh Khoa cất lên những giai điệu đầu tiên của Nối vòng tay lớn. Ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên giữa sân vận động Thái Nguyên, nơi khoảng 30.000 khán giả cùng hòa giọng trong không gian rực sắc cờ đỏ.

Hồng Phi (Ngũ Cung) và Phạm Anh Khoa hát mở màn với "Nối vòng tay lớn" (Ảnh: Ban tổ chức).

Việc lựa chọn Nối vòng tay lớn làm ca khúc mở màn concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026 nhấn mạnh chủ đề của chương trình. Ca khúc được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác trong những năm đất nước còn chiến tranh, gửi gắm khát vọng hòa bình, thống nhất và mong muốn con người xích lại gần nhau.

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên, thu hút khoảng 30.000 khán giả. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Sự kiện hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, đồng thời gắn với Festival Trà quốc tế năm 2026.

Với chủ đề Nối vòng tay lớn, chương trình được dàn dựng thành ba chương, tái hiện hành trình từ cội nguồn dân tộc, truyền thống đoàn kết đến khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

30.000 khán giả tham gia concert quốc gia "Nối vòng tay lớn" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương đầu tiên mang tên “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, tái hiện lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Tiếp đó, “Chung một đất nước - Chung một niềm tin” khắc họa hành trình hồi sinh, dựng xây đất nước sau ngày thống nhất.

Chương cuối “Chung một khát vọng - Chung một tương lai” hướng đến thế hệ trẻ, với tinh thần tiếp nối những giá trị lịch sử bằng trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Tố My...

Các tiết mục được hòa âm, phối khí theo nhiều phong cách, kết hợp âm nhạc giao hưởng, đương đại và rock. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, học viên Trường Quân sự Quân khu 1 và các hoa hậu trong những màn đồng diễn.

Khán giả cùng các nghệ sĩ trên sân khấu hát vang những giai điệu tự hào (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh âm nhạc, sân khấu sử dụng công nghệ 3D Mapping, hệ thống laser, ánh sáng và các hiệu ứng trình diễn quy mô lớn. Những yếu tố này góp phần tái hiện các câu chuyện lịch sử, đưa khán giả đi qua nhiều giai đoạn của đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.