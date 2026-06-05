20 năm sau cuộc ly hôn chấn động, Jennifer Aniston giờ nói gì về Brad Pitt?

Mới đây, khi tham gia chương trình Actors on Actors của tạp chí Variety cùng bạn diễn lâu năm Lisa Kudrow, Jennifer Aniston đã có dịp nhìn lại những kỷ niệm gắn liền với loạt phim truyền hình đình đám Friends (Những người bạn).

Brad Pitt xuất hiện trong bộ phim "Friends" (Ảnh: News).

Trong cuộc trò chuyện, cả hai nhắc đến các tập phim đặc biệt phát sóng vào dịp Lễ Tạ ơn - một trong những dấu ấn đáng nhớ của series nổi tiếng này. Lisa Kudrow hào hứng nhớ lại lần Brad Pitt xuất hiện với vai trò khách mời và nhận xét đó là một trong những tập phim hài hước nhất.

Jennifer Aniston ngay lập tức đồng tình. Nữ diễn viên mỉm cười và nói: “Đúng vậy, tập phim đó cực kỳ hài hước”.

Dù chỉ là một lời nhận xét ngắn gọn, việc Jennifer chủ động nhắc đến Brad Pitt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi sau hơn 20 năm ly hôn, mọi chia sẻ liên quan đến cặp đôi từng được xem là biểu tượng tình yêu của Hollywood vẫn luôn nhận được sự chú ý đặc biệt.

Cuộc hôn nhân từng được cả Hollywood ngưỡng mộ

Jennifer Aniston và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò vào cuối những năm 1990. Khi đó, Jennifer là ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhờ vai Rachel Green trong Friends, còn Brad Pitt đang ở đỉnh cao sự nghiệp điện ảnh.

Vẻ ngoài đẹp đôi, sự nổi tiếng và thành công trong công việc khiến họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí thế giới.

Năm 2000, Jennifer Aniston và Brad Pitt tổ chức đám cưới tại Malibu, California. Hôn lễ xa hoa với sự tham dự của hàng trăm khách mời nổi tiếng từng được truyền thông gọi là “đám cưới thế kỷ” của Hollywood.

Jennifer Aniston và Brad Pitt từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Mỹ (Ảnh: Getty).

Trong những năm đầu chung sống, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ và được xem là hình mẫu của hôn nhân hạnh phúc.

Năm 2001, Brad Pitt gây bất ngờ khi xuất hiện trong tập phim đặc biệt của Friends. Anh vào vai Will Colbert - một người bạn cũ thời trung học của Ross Geller và Monica Geller.

Điều thú vị là nhân vật của Brad Pitt lại vô cùng ghét Rachel Green - nhân vật do chính Jennifer Aniston thủ vai. Những màn đối đáp hài hước giữa hai người đã giúp tập phim trở thành một trong những tập được yêu thích nhất trong lịch sử Friends.

Cuộc chia tay gây chấn động Hollywood

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo lại kết thúc vào năm 2005. Jennifer Aniston và Brad Pitt khiến người hâm mộ toàn cầu bất ngờ khi tuyên bố ly hôn sau gần 5 năm chung sống. Thông báo chia tay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Không lâu sau đó, Brad Pitt công khai mối quan hệ với Angelina Jolie - bạn diễn của anh trong bộ phim Ông bà Smith.

Năm 2005, Jennifer Aniston và Brad Pitt gây sốc khi xác nhận ly hôn (Ảnh: Getty).

Việc Brad Pitt và Angelina Jolie đến với nhau ngay sau cuộc ly hôn khiến dư luận thời điểm đó dấy lên nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng Jennifer là người chịu tổn thương lớn nhất trong câu chuyện này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào năm 2005, Jennifer Aniston từng thẳng thắn thừa nhận cô đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. “Nếu nói tôi không tức giận, không tổn thương hay không cảm thấy xấu hổ thì tôi là một cái máy mất rồi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Tuy nhiên, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất, Jennifer vẫn không công kích chồng cũ trước truyền thông. Cô cho rằng Brad Pitt có quyền đưa ra lựa chọn của riêng mình và bản thân phải học cách chấp nhận thực tế.

"Tôi vẫn yêu quý Brad Pitt"

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau tất cả những tổn thương từng trải qua, Jennifer Aniston vẫn luôn giữ thái độ văn minh khi nói về chồng cũ.

Hậu ly hôn, Jennifer Aniston vẫn xem Brad Pitt là bạn (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn năm 2005, cô từng khẳng định: “Tôi vẫn tôn trọng và yêu quý anh ấy. Tôi không hối hận vì đã yêu anh ấy. Chúng tôi đã có 7 năm rất mãnh liệt bên nhau, cùng học hỏi và trải qua rất nhiều điều. Đó là một mối quan hệ đẹp, dù khá phức tạp”.

Nhiều năm sau, quan điểm đó của Jennifer gần như không thay đổi. Thay vì tập trung vào những đau khổ trong quá khứ, nữ diễn viên lựa chọn nhìn nhận cuộc hôn nhân với Brad Pitt như một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của bản thân.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Jennifer cũng thừa nhận việc bị truyền thông theo sát từng bước trong giai đoạn ly hôn khiến cô chịu áp lực tâm lý rất lớn. “Đối với người khác, đó là một câu chuyện giải trí. Nhưng với tôi, đó là cuộc sống thật”, cô từng tâm sự.

Từ người cũ trở thành bạn bè

Sau khi Brad Pitt và Angelina Jolie chia tay, mối quan hệ giữa Brad và Jennifer dần trở nên tốt đẹp hơn. Theo nhiều nguồn tin ở Hollywood, Brad Pitt đã chủ động liên lạc với Jennifer để hàn gắn tình bạn sau nhiều năm xa cách.

Năm 2019, nam tài tử xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Jennifer Aniston. Sự kiện này lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng tái hợp của cặp đôi.

Đầu năm 2020, Brad Pitt và Jennifer Aniston tiếp tục gây sốt khi có cuộc hội ngộ thân mật tại lễ trao giải SAG Awards. Hình ảnh cả hai vui vẻ trò chuyện, nắm tay và chúc mừng nhau sau khi cùng chiến thắng đã trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội năm đó.

Tuy nhiên, Jennifer nhanh chóng phủ nhận tin đồn nối lại tình xưa. “Brad và tôi là bạn. Không có điều gì kỳ lạ cả, ngoại trừ việc mọi người luôn muốn có thêm một câu chuyện lãng mạn để tưởng tượng”, cô chia sẻ.

Bước tiếp sau những đổ vỡ

Hiện tại, Jennifer Aniston dành sự ưu tiên cho công việc và mối quan hệ bạn bè (Ảnh: Getty).

Gần 20 năm sau cuộc ly hôn gây chấn động, Jennifer Aniston và Brad Pitt đều đã có những hướng đi riêng.

Brad Pitt từng kết hôn với Angelina Jolie trước khi chia tay và hiện có cuộc sống mới bên bạn gái Ines de Ramon. Trong khi đó, Jennifer Aniston cũng trải qua cuộc hôn nhân thứ 2 với tài tử Justin Theroux trước khi đường ai nấy đi.

Dù mỗi người đều có những biến cố riêng, họ vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho nhau. Jennifer từng nói trên Vanity Fair: “Tôi sẽ yêu quý Brad đến cuối đời. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời”.

Về phía mình, Brad Pitt cũng khẳng định rằng giữa anh và Jennifer vẫn tồn tại một tình bạn sâu sắc, được xây dựng từ những ký ức đẹp trong quá khứ.