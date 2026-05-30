19 "anh trai" lần đầu tham gia chương trình thực tế sinh tồn giữa rừng

Say hi rực rỡ chính là chương trình thực tế về sinh tồn đầu tiên dành cho nghệ sĩ Việt, đưa dàn Anh trai say hi bước vào hành trình trải nghiệm giữa thiên nhiên hoang dã.

Theo nhà sản xuất, chương trình không khai thác các nghệ sĩ qua hình ảnh trình diễn quen thuộc, mà đặt họ vào môi trường thực tế để bộc lộ bản thân thông qua cách sinh tồn, thích nghi và kết nối với đồng đội.

Từ những việc nhỏ như dựng trại, nấu ăn, di chuyển giữa địa hình hiểm trở đến việc phối hợp hoàn thành thử thách, tất cả đều trở thành chất liệu để khán giả nhìn thấy một phiên bản đời thường của các nghệ sĩ Việt.

Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận vai trò dẫn dắt trong chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình quy tụ 19 nghệ sĩ gồm: Đức Phúc, Isaac, WEAN, RHYDER, JSOL, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt... cùng sự đồng hành của Lê Dương Bảo Lâm với vai trò dẫn dắt.

Ca sĩ Đức Phúc hài hước kể anh thường bị đồng đội "than phiền" vì dành nhiều thời gian... làm đẹp. Nam ca sĩ chia sẻ: "Mọi thứ trong chương trình đều rất chân thật. Tôi là minh chứng rằng cho dù bạn trang điểm như thế nào thì cũng vậy thôi".

Ca sĩ Nicky cho biết tham gia chương trình, anh đã trải qua nhiều trải nghiệm chưa từng có. "Tôi là chàng trai thành phố, quen với cuộc sống hiện đại. Khi đi rừng, chúng tôi phải tự thân làm hết mọi thứ. Có lần cả nhóm mất đến 3 tiếng để đun nước, thậm chí 11 người chỉ có 8 quả trứng cho một bữa ăn", anh kể.

Dàn "Anh trai say hi" lần đầu tham gia chương trình thực tế sinh tồn (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình được chia thành hai chặng hành trình gồm rừng và biển với những thử thách riêng biệt. Hai bối cảnh ghi hình chính của chương trình là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - những địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và giàu bản sắc thiên nhiên Việt Nam - góp phần tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai.

Nhà sản xuất chương trình chia sẻ: “Đây không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế đơn thuần mà còn là hành trình để các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, sống thật hơn và kết nối thật hơn với nhau. Điều khiến chương trình khác biệt không nằm ở sự cạnh tranh mà là cách những người trẻ cùng nhau trưởng thành sau mỗi hành trình”.

Theo nhà sản xuất, chính sự khác biệt ấy góp phần tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, nơi tinh thần đồng hành, kết nối và tình anh em giữa các nghệ sĩ được hình thành qua từng trải nghiệm. Những câu chuyện hậu trường lần đầu được hé lộ cũng cho thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các nghệ sĩ sau hành trình sống cùng nhau giữa thiên nhiên.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng từ ngày 7/6, phát sóng vào tối chủ nhật hằng tuần lúc 20h trên kênh HTV2.