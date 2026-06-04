15 nhà thiết kế tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Siêu mẫu Anh Thư gây chú ý khi diện trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi U50. Nhiều năm qua, Anh Thư cũng lui về với vai trò huấn luyện viên, giám khảo, chỉ cân nhắc tham gia trình diễn trong những chương trình phù hợp.

Chân dài 8X dành nhiều lời khen cho thế hệ người mẫu trẻ hiện nay với chiều cao nổi bật, phong cách trình diễn hiện đại, tiệm cận quốc tế.

Dàn người mẫu trẻ tại sự kiện khởi động Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Ảnh: AT Trần).

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 18/6 đến 21/6 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM). Chương trình quy tụ 15 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trong nước lẫn quốc tế như như NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Đặng Trọng Minh Châu, Thương hiệu CEM, NTK Thảo Nguyễn... Đảm nhận vị trí kết màn là NTK Đỗ Mạnh Cường.

Ngoài ra còn có các vị khách quốc tế như NTK Angelo Crucian (Italy), Chung Chung Lee (Hàn Quốc), Frederick Lee (Singapore)...

Chương trình đặt ra mục tiêu không chỉ tiếp tục sứ mệnh đưa thời trang Việt hội nhập với thế giới mà còn là nơi các nhà thiết kế trẻ được dẫn dắt và tỏa sáng bên cạnh những nhà thiết kế kỳ cựu, cùng nhau đổi mới, thích nghi với nhịp độ phát triển của thời đại.

Sự giao thoa giữa các thế hệ không chỉ tạo nên bức tranh thời trang đa sắc màu mà còn góp phần thúc đẩy thời trang Việt phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng hơn với thế giới.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - cùng 2 NTK mở màn và kết màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Ảnh: AT Trần).

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế Thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - chia sẻ: “Suốt 20 mùa, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã góp phần đưa thời trang Việt đến gần hơn với thế giới với hàng nghìn thiết kế Việt bước lên sàn diễn, vươn ra quốc tế và kể câu chuyện riêng của mình bằng ngôn ngữ thời trang.

Bước sang mùa thứ 21, chúng tôi không xem đây là điểm đến mà là khởi đầu cho một hành trình mới, tôn vinh tinh thần chuyển động không ngừng của thời trang Việt - luôn đổi mới, luôn phát triển nhưng vẫn gìn giữ bản sắc riêng để hòa mình vào dòng chảy thời trang toàn cầu”.