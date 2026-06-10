Xác minh vụ khách nước ngoài mua 11 chiếc bánh rán 420.000 đồng ở phố cổ

Ngày 8/6, đoạn video ghi lại trải nghiệm mua bánh rán tại phố cổ Hà Nội của một nam du khách nước ngoài thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Theo nội dung được chia sẻ, đang dạo quanh khu phố cổ gần hồ Hoàn Kiếm, nam du khách gặp một người phụ nữ bán bánh rán dạo nên dừng lại mua.

Ngay khi vị khách thắc mắc về tên gọi của món bánh, người bán dùng chiếc kẹp mang theo kẹp một chiếc bánh trao tận tay vị khách.

Người bán chào mời vị khách nước ngoài mua bánh rán (Ảnh: Chụp màn hình).

Vị khách thấy vậy cũng liền nếm thử món bánh. Anh liên tục hỏi giá, người bán không trả lời mà nhanh tay gắp nhiều chiếc bánh rán cho vào túi nilon.

Chỉ đến khi nam du khách ra hiệu không muốn mua thêm, người phụ nữ mới dừng lại. Tổng cộng, khoảng 10 chiếc bánh đã được cho vào túi.

Người bán cho biết, túi bánh rán có giá 150.000 đồng khiến chàng trai người nước ngoài thốt lên với giọng không tin được.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ là khi nam thanh niên đưa tờ 500.000 đồng, người bán bánh rán chỉ trả lại 80.000 đồng. Điều đó có nghĩa là túi bánh rán nhỏ khoảng chục chiếc có giá 420.000 đồng.

Phía dưới đoạn video hàng trăm bình luận bày tỏ không đồng tình với mức giá bánh rán nói trên. Trên thực tế, mỗi chiếc bánh rán loại này chỉ có giá khoảng 2.000-3.000 đồng/cái.

Theo hình ảnh trong video, vị khách chỉ nhận lại được 80.000 đồng từ người bán khi đưa tờ 500.000 đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong đó, đa số ý kiến mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi bán hàng với mức giá quá cao.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh.

Trước đó, tại khu vực phố cổ, cơ quan chức năng cũng từng xử lý các vụ việc người bán hàng rong bán hàng giá cao cho du khách hoặc một số người cung cấp dịch vụ vận tải với giá đắt đỏ.

Đầu năm 2024, công an đã xử phạt bà Đ.T.H. vì bán cho khách Tây dạo chơi ở bờ Hồ 4 chiếc bánh rán giá 50.000 đồng.

Cũng trong năm này, lực lượng chức năng đã xử phạt bà B.T.L. (SN 1960, quê Hưng Yên) vì đòi khách Tây túi táo nhỏ 200.000 đồng, bà N.T.T. (SN 1958) “hét giá” khách Tây 3 quả dứa 500.000 đồng.

Gần đây nhất, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cũng đã làm việc với ông P.V.L. (SN 1964, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) – tài xế xe ôm có hành vi "chặt chém" nữ du khách người Mỹ số tiền 1 triệu đồng, với quãng đường di chuyển khoảng 7km. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông L. đã cam kết không tái phạm, hoàn trả tiền và xin lỗi nữ du khách

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, để có trải nghiệm tốt nhất khi đi du lịch, mua sắm như người bản địa, mỗi du khách trước hết hãy là một người tiêu dùng thông minh. Trước khi mua bất cứ một sản phẩm/ dịch vụ nào, du khách nên hỏi kỹ thông tin về giá, rồi mới quyết định có thực hiện giao dịch hay không?

Bên cạnh đó, rất cần sự đồng hành, sát sao của cơ quan chức năng. Tại các điểm du lịch, cơ quan chức năng nên yêu cầu người bán đăng ký thông tin sản phẩm, niêm yết công khai giá bán để khách hàng "thuận mua vừa bán".

Thứ ba, các lực lượng chức năng từ tổ dân phố, công an, chính quyền địa phương... cần vào cuộc và quản lý chặt chẽ, đồng thời ban hành các tiêu chí, quy định xử phạt hành chính. Nếu phát hiện hành vi vi phạm hoặc nhận được phản ánh từ du khách, các lực lượng cần kiên quyết xử lý mạnh để răn đe những người bán khác