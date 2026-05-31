Vườn Bách thảo nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây ở Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore do Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chủ trì.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây lưu niệm tại Vườn Bách thảo Singapore (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Sau khi nghe lãnh đạo Vườn Bách thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây Hopea recopei (Chò chai) cũng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước.

Khu vườn rộng 82ha, với hơn 10.000 loài thực vật

Vườn Bách thảo Singapore rộng 82ha với hơn 10.000 loài thực vật, được ví là "lá phổi xanh" giữa lòng thành phố Singapore nhộn nhịp. Khuôn viên của khu vực này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như ngày mới thành lập.

Khu vườn được phát triển từ ý tưởng của ông Stamford Raffles - người sáng lập Singapore hiện đại - từ năm 1822. Năm 1859, khu vườn được thành lập, quy hoạch theo kiểu cảnh quan của Anh.

Vườn Bách thảo Singapore rộng 82ha sở hữu nhiều loài thực vật quý (Ảnh: Destinasian)

Thời kỳ đầu mới thành lập, Vườn Bách Thảo Singapore là nơi thu thập, trồng thử nghiệm, cung cấp các loại cây có tiềm năng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở Singapore và Đông Nam Á.

Một trong những thành công quan trọng nhất là vườn đã giới thiệu, thử nghiệm và quảng bá cây cao su Para. Sau này, loại cây này được trồng nhiều ở Đông Nam Á vào đầu thế kỷ 20.

Sau khi Singapore tuyên bố độc lập hồi năm 1965, sứ mệnh của Vườn Bách thảo này đã được chuyển từ một nơi chuyên nghiên cứu thành tổ chức cung cấp kiến thức về thực vật học và làm vườn cho tầm nhìn "thành phố vườn" của quốc gia Đông Nam Á này.

Tầm nhìn "thành phố vườn" được cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đưa ra hồi năm 1967, với mục tiêu biến Singapore thành thành phố có nhiều cây xanh, môi trường trong lành.

Đây là Vườn Bách thảo duy nhất trên thế giới mở cửa từ 5h đến 0h mỗi ngày, thu hút khoảng 4,5 triệu lượt khách/năm. Khách đến đây tham quan được miễn phí vé, trừ khu vực Vườn lan Quốc gia.

Vườn phong lan với 1.200 loài lan tự nhiên

Điểm nhấn của địa danh này là Vườn lan Quốc gia - nơi tiên phong trong nghiên cứu, lai tạo các giống lan.

Vườn có bộ sưu tập gồm: 1.200 loài lan tự nhiên và 2.000 giống lan lai tạo. Năm 1981, giống lan Vanda Miss Joaquim được chọn làm quốc hoa của Singapore.

Vườn lan Quốc gia là một phần trong Vườn Bách thảo Singapore (Ảnh: Trip).

Từ năm 1956, Singapore đã sử dụng chiến lược “ngoại giao hoa lan” độc đáo nhằm thể hiện tình hữu nghị, thúc đẩy thiện chí giữa Singapore và các quốc gia khác.

Theo đó, Singapore thường đặt tên cho một giống lan mới theo tên các lãnh đạo nước ngoài tới thăm quốc đảo. Đây là nghi lễ ngoại giao mà Singapore chỉ dành riêng cho những vị khách cao cấp đặc biệt đến thăm Singapore.

"Đây là phong cách ngoại giao mềm mỏng và rất đặc trưng của Singapore", chuyên gia quan hệ quốc tế Nicholas Fang nhận định.

Năm 2025, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dự Lễ đặt tên hoa lan tại Vườn lan Quốc gia. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng dự lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong dự Lễ đặt tên một loài hoa lan mới mang tên "Tô Lâm Linh Ly" tại Vườn Bách thảo Singapore hồi năm 2025 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lawrence Wong trực tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại cổng chính và mời vào địa điểm diễn ra Lễ đặt tên hoa. Singapore quyết định đặt tên của loài hoa mới này là "Papilionanda Tô Lâm Linh Ly".

Bên trong khu vườn còn bảo tồn được "rừng mưa nhiệt đới" rộng 6ha, với 314 loài thực vật. Bước chân vào đây, du khách cảm nhận như đi giữa khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa tầng gồm các cây cao, dương xỉ, dây leo, cây bụi... Một số cây cao 50m, có từ trước khi Singapore được thành lập.

Khu rừng trong Vườn Bách Thảo Singapore (Ảnh: Travel).

Một phần của khu vườn rộng 2,5ha, được quy hoạch trồng 400 loại thảo dược. Đây là điểm dừng chân thú vị như một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh.

Hồ Thiên Nga với cảnh quan xanh mát trở thành địa điểm thu hút rất đông du khách. Hồ có diện tích gần 1,5ha, độ sâu 4m, được xây dựng năm 1866. Trong hồ có nhiều loại cá, thực vật thuỷ sinh sinh sống.

Cảnh quan xanh mát trong Vườn Bách Thảo Singapore (Ảnh: Prestigeonline).

Hiện, Vườn Bách Thảo Singapore do Hội đồng Công viên Quốc gia - cơ quan thuộc Chính phủ Singapore - quản lý.

Năm 2015, Vườn Bách Thảo Singapore được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới. Đây là vườn bách thảo nhiệt đới đầu tiên và duy nhất nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.