Vụ hét giá 100.000 đồng một cây kem: Trả lại phương tiện

Ngày 8/5, đại diện UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết ông P.T.D. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) - người bán hàng rong bị du khách Thái Lan phản ánh bán kem giá cao tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang - đã nộp đủ gần 3,5 triệu đồng tiền phạt. Theo vị này, sau khi hoàn tất việc nộp phạt, cơ quan chức năng phường Nha Trang đã trả lại xe bán hàng rong cho ông D...

Trước đó, sáng 2/5, một du khách Thái Lan phản ánh việc mua kem tại Nha Trang với giá 100.000 đồng/cây. Mức giá khiến du khách bất ngờ, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên. Cuối cùng, người mua thanh toán 50.000 đồng cho một cây kem. Nữ du khách cho biết kem không ngon nên chỉ ăn một ít rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Nha Trang đã đề nghị các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông D. thừa nhận có bán kem cho 2 du khách Thái Lan. Tuy nhiên, ông cho rằng do hiểu nhầm khách hỏi mua 2 cây nên đã báo giá tổng cộng 100.000 đồng. Sau đó, do không đồng ý mức giá 50.000 đồng cho một cây kem, du khách chỉ trả 20.000 đồng cho sản phẩm đã mua.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, lời trình bày của ông D. không thống nhất với phản ánh từ du khách nên vụ việc đã được chuyển đến Công an phường để tiếp tục xác minh. Tuy nhiên, do du khách Thái Lan đã về nước nên cơ quan chức năng không thể tổ chức đối chất, khiến việc làm rõ dấu hiệu “chặt chém” gặp khó khăn.

Ngày 7/5, UBND phường Nha Trang đã ra quyết định xử phạt ông D. về 3 hành vi gồm: bán hàng rong trên vỉa hè tại tuyến đường cấm kinh doanh; đi vào khu vực cấm; không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định. Tổng mức phạt gần 3,5 triệu đồng.