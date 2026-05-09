Vợ cầu thủ Quang Hải thấy khó tả khi nếm thử món lẩu gà sầu riêng

Có chuyến công tác tới Quảng Châu (Trung Quốc), Chu Thanh Huyền - vợ của nam cầu thủ Quang Hải muốn tranh thủ thưởng thức món lẩu gà sầu riêng.

Được biết, đây là một trong những món ăn nổi tiếng của thành phố. Hầu hết du khách tới đây đều muốn trải nghiệm món ăn lạ miệng này.

Biểu cảm của Chu Thanh Huyền khi lần đầu ăn món lẩu gà sầu riêng (Ảnh cắt từ video).

Quán ăn nơi Chu Thanh Huyền lựa chọn khá đông khách. Cô phải xếp hàng dài chờ đợi khá lâu mới tới lượt vào thưởng thức.

Tuy nhiên, khi lần đầu nếm thử, cô gái trẻ thừa nhận hương vị món ăn khó tả, lẫn lộn giữa vị mặn, ngọt và vị béo đặc trưng của sầu riêng. Đặc biệt, loại quả này có độ nhớt nhất định do cơm sầu riêng quyện vào phần nước lẩu.

Chu Thanh Huyền cũng thử cả lẩu nước, tuy nhiên cô đều không đánh giá cao món ăn và nhận định sẽ không quay lại.

Món lẩu gà sầu riêng ở Quảng Châu (Nguồn video: The Food Ranger).

Được biết, món lẩu gà sầu riêng đã xuất hiện ở thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) từ nhiều năm nay. Món ăn từng gây bão suốt thời gian dài. Trong đó, nổi tiếng nhất là quán Nhất Hỷ Đồng nằm ở quận Phiên Ngung. Nhiều thực khách xem đây là nơi khai sinh ra món ăn độc lạ này.

Quán sử dụng bếp than truyền thống để nấu, dùng 2 nguyên liệu tưởng chừng không hề liên quan là sầu riêng và gà Thanh Viễn. Được biết, gà Thanh Viễn vốn là giống gà đặc sản của vùng Thanh Viễn thuộc tỉnh Quảng Đông.

Giống gà này nổi tiếng với thịt săn chắc, thơm ngon, da giòn, mỏng và thường được dùng làm nguyên liệu chính cho các món lẩu hoặc hấp, được coi là một trong những đặc sản hàng đầu tại khu vực này.

Món lẩu gà sầu riêng nổi tiếng ở thành phố Quảng Châu từ nhiều năm qua (Ảnh: Sohu).

Ngoài ra có một thương hiệu lâu đời khác là Đông Xuyên Thán cũng được nhiều thực khách ưa chuộng. Quán thường đông kín khách. Muốn thưởng thức, khách phải chấp nhận xếp hàng dài trong con ngõ nhỏ.

Hầu hết các quán sử dụng loại sầu riêng Musang King vốn là sầu riêng của Malaysia được mệnh danh là "vua sầu riêng" với đặc điểm thịt màu vàng nghệ đặc trưng, hương vị béo ngậy, ngọt đậm, thơm nồng và hậu vị đắng nhẹ. Quả có hình bầu dục, vỏ xanh đậm, gai lớn, nặng 2-4kg, nổi bật với 5 múi to ở đáy.

Nồi lẩu gà sầu riêng cỡ lớn nên lượng sầu riêng sẽ căn cứ theo tổng lượng khách. Với những tín đồ mê sầu riêng, chất lượng loại quả này là tiêu chí quan trọng nhất của nồi lẩu.

Phần thịt sầu riêng được nấu tan hoàn toàn trong nước dùng, tạo nên vị béo đậm, thơm nồng nhưng vẫn có độ ngọt thanh của trái cây hòa cùng vị ngọt từ nước gà hầm.

Nhiều thực khách nhận xét đây là món lẩu không dễ thưởng thức, khá kén người ăn nhưng lại có cảm giác bổ dưỡng và khác biệt. Đa số các quán đều dùng bếp than, tạo không khí đậm chất phố xá Quảng Châu.

Món ăn này từng được các blogger du lịch ẩm thực giới thiệu, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc.