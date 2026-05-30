Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Các thỏa thuận hướng tới mở rộng kênh tiếp cận khách quốc tế, gia tăng hiện diện cho hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf - VinPalace và từng bước đưa sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của Vinpearl tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường toàn cầu.

Các thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan và Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines từ ngày 28/5 đến 1/6.

Đại diện Vinpearl và các đối tác du lịch hàng đầu Thái Lan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: BTC).

Tại Thái Lan, Vinpearl công bố mở rộng hợp tác chiến lược với Agoda và AirAsia MOVE nhằm tăng cường hiện diện quốc tế cho hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí.

Thông qua Agoda - một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, Vinpearl hướng tới tối ưu hiệu quả kinh doanh cho toàn hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tại các thị trường trọng điểm như Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Đông, Australia và nhóm khách tại các thị trường quốc tế bay đường dài.

Hợp tác cũng đánh dấu bước mở rộng mới của VinWonders trên các nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế thông qua việc mở bán trực tiếp hệ sản phẩm vui chơi - nghỉ dưỡng tích hợp trên Agoda.

Hợp tác với AirAsia MOVE hướng tới đưa các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của Vinpearl - VinWonders tại Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng - Nam Hội An tiếp cận rộng hơn với khách quốc tế trên một trong những nền tảng du lịch số hàng đầu khu vực.

Thông qua AirAsia MOVE, du khách có thể đồng thời đặt vé máy bay, khách sạn và các hoạt động vui chơi trong cùng một hành trình, qua đó dễ dàng lựa chọn trọn gói các sản phẩm của Vinpearl - VinWonders khi tới Việt Nam.

Với mạng lưới kết nối hơn 700 hãng hàng không và hơn 1 triệu khách sạn trên toàn cầu, AirAsia MOVE được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng hiện diện cho hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders, đồng thời góp phần nâng cao sức hút của du lịch Việt Nam đối với du khách từ ASEAN và nhiều thị trường trọng điểm trên thế giới.

Vinpearl và các nền tảng du lịch trực tuyến lớn tại Singapore ký kết thỏa thuận hợp tác, mở rộng hiện diện quốc tế cho Vinpearl - VinWonders và nâng cao sức hút của du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu (Ảnh: Vingroup).

Tại Singapore, Vinpearl tiếp tục ký kết hợp tác với BeMyGuest và GlobalTix - hai nền tảng công nghệ và phân phối hàng đầu trong lĩnh vực du lịch trải nghiệm tại châu Á - Thái Bình Dương.

Với mạng lưới đối tác rộng khắp cùng hệ sản phẩm du lịch đa dạng bậc nhất khu vực, các hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng hiện diện thương hiệu VinWonders tại Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ; đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận khách quốc tế cho chuỗi sản phẩm trải nghiệm độc đáo tại Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng.

Thông qua các thỏa thuận, các bên sẽ khai thác thế mạnh về công nghệ, phân phối và hệ sinh thái khách hàng nhằm từng bước mở rộng hiện diện quốc tế cho Vinpearl - VinWonders và nâng cao sức hút của du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, cho biết: “Các hợp tác lần này không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác của Vinpearl, mà còn tạo nền tảng để hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders kết nối sâu hơn với các dòng khách toàn cầu thông qua những nền tảng du lịch, hàng không và phân phối bậc nhất khu vực.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và từng bước đưa các điểm đến của Vinpearl trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách tại châu Á”.

Ông Krishna Rathi, Phó chủ tịch phụ trách Khối Cung ứng, công ty Agoda cho rằng: “Với quy mô vận hành lớn, danh mục sản phẩm đa dạng và khả năng phát triển điểm đến đồng bộ, Vinpearl là một trong những đối tác nổi bật nhất của ngành du lịch Việt Nam hiện nay. Chúng tôi tin tưởng hợp tác lần này sẽ góp phần đưa hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders tiếp cận sâu hơn với dòng khách quốc tế đang tăng trưởng mạnh tại châu Á và nhiều thị trường toàn cầu”.

Bà Nadia Omer, Tổng giám đốc AirAsia MOVE, nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao cơ hội đồng hành cùng Vinpearl trong việc khai thác tiềm năng hợp tác chiến lược tại một trong những thị trường du lịch tăng trưởng năng động nhất Đông Nam Á. Với vai trò là nền tảng OTA sở hữu hệ sinh thái du lịch và mạng lưới kết nối rộng khắp khu vực, AirAsia MOVE cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa khả năng kết nối du lịch và dòng khách nội vùng”.

Theo bà Nadia Omer, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng của du lịch khu vực, tin tưởng sự kết hợp giữa hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu của Vinpearl và năng lực phân phối, kết nối của AirAsia MOVE sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội tăng trưởng cho du lịch trong thời gian tới.

Loạt hợp tác với Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix đánh dấu bước tiến tiếp theo của Vinpearl trong chiến lược quốc tế hóa hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí, đồng thời mở rộng hiện diện của các sản phẩm lưu trú, vui chơi và trải nghiệm Vinpearl - VinWonders trên các nền tảng du lịch toàn cầu.