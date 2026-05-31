Việt Nam và Trung Quốc cùng tạo hình bằng pháo hoa trên sông Hàn

Tối 30/5, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 đã chính thức khai mạc trong sự vỡ oà cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả trước màn tranh tài mãn nhãn của hai đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch Trung Quốc (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, khẳng định DIFF 2026 mang chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” là sự thể hiện mong muốn của thành phố về hình ảnh năng động, nơi kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế. Ông cũng bày tỏ sự tự hào của Đà Nẵng khi DIFF đã được Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

“Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho sức hấp dẫn, quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của một sự kiện mang thương hiệu Việt Nam”, ông Hùng nhấn mạnh (Ảnh: Hoài Sơn).

Với chủ đề "Thiên nhiên" đội Đà Nẵng mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, từ những miền di sản trù phú đến thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, đan xen giữa những đại cảnh rực rỡ (Ảnh: Hoài Sơn).

Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, đan xen giữa những đại cảnh pháo rực rỡ và những khoảng lặng giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh (Ảnh: Hoài Sơn).

Những màn pháo hoa với màu sắc nổi bật trên bầu trời Đà Nẵng (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và ngày càng hoàn thiện cùng yếu tố cảm xúc đã giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây (Ảnh: Hoài Sơn).

“Tôi xem DIFF nhiều năm nhưng thực sự ấn tượng với sự thay đổi của đội Đà Nẵng năm nay. Màn trình diễn có câu chuyện giàu cảm xúc, kỹ thuật tốt hơn rất nhiều. Tôi đặt ngôi sao hy vọng về màn chung kết đầu tiên của đội nhà trong lịch sử”, anh Hoàng Minh, du khách đến từ TPHCM chia sẻ (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, đội Trung Quốc tiếp tục cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch bằng màn trình diễn “Flower of the Orient” - Bông hoa phương Đông (Ảnh: Ban tổ chức).

Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng không khói chất lượng cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Khán giả bất ngờ khi được chứng kiến những hiệu ứng pháo vô cùng tinh xảo như cây tre, bông lúa... Những lớp pháo uyển chuyển, dày đặc, liên tục chuyển đổi hình thái và màu sắc đã biến bầu trời sông Hàn thành một bức họa phương Đông đầy mê hoặc. Trong ảnh là chùm pháo tạo hình hoa bồ công anh (Ảnh: Hoài Sơn).

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” trong phần trình diễn đã tạo nên một điểm nhấn bất ngờ. Trong ảnh là chùm pháo hoa hình bông cỏ lau vươn mình trên sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).