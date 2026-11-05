Giải thưởng năm nay được tổ chức ngày 12/10. Việt Nam tiếp tục được ghi nhận vị thế của một điểm đến hàng đầu về du lịch tàu biển trong khu vực, với các giải thưởng "Điểm đến du thuyền sông tốt nhất thế giới 2026" và "Điểm đến du thuyền tốt nhất châu Á 2026".

Sự kiện cũng ghi nhận bước tiến của du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long, khi Grand Pioneers Halong Bay Cruise (Việt Nam) được vinh danh ở 2 hạng mục: World’s Best Green Cruise Line 2026 (Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới 2026) và Asia’s Best Cruise Line 2026 (Hãng du thuyền tốt nhất châu Á 2026).

Việc liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế khẳng định hiệu quả định hướng phát triển sản phẩm du lịch cao cấp của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao và nâng cao sức cạnh tranh cho điểm đến.

Du khách trải nghiệm trên du thuyền Grand Pioneers Halong Bay Cruise (Ảnh: H.Nam).

Ra mắt từ cuối năm 2023, Grand Pioneers Halong Bay Cruise là hãng du thuyền lưu trú ngủ đêm đầu tiên của Việt Nam sử dụng công nghệ đóng du thuyền cao cấp tiêu chuẩn quốc tế và hoàn toàn do Việt Nam thực hiện, từ khâu thiết kế, thi công, vận hành.

Với hàng loạt giải thưởng giúp Việt Nam là điểm đến hàng đầu về du lịch tàu biển trong khu vực (Ảnh: H.Nam).

Đồng thời, Grand Pioneers cũng là đội du thuyền đầu tiên của Việt Nam hoạt động được trên khắp vùng nước ven biển thuộc lãnh hải Việt Nam theo tiêu chuẩn cấp tàu VR-SB.

Với giải thưởng Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới 2026, Grand Pioneers Halong Bay Cruise được ghi nhận ở định hướng vận hành gắn với giảm tác động tới môi trường biển.

Du thuyền đã ứng dụng một số giải pháp như hệ thống làm mát bằng nước biển, động cơ phát thải thấp và công nghệ xử lý nước thải. Những giải pháp này hướng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường biển.

Ngoài ra, Grand Pioneers được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp trên vịnh, với hệ thống phòng nghỉ có ban công riêng, cùng không gian ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe; trải nghiệm riêng tư và dịch vụ phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách.

World Cruise Awards là giải thưởng quốc tế thường niên dành cho lĩnh vực du thuyền, thuộc hệ thống giải thưởng World Travel Awards, được thành lập năm 1993 và có hơn ba thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực du lịch toàn cầu.

Chương trình tôn vinh các thương hiệu, điểm đến và dịch vụ du thuyền nổi bật thông qua bình chọn của công chúng và những người hoạt động trong ngành.

Bên trong một phòng của Grand Pioneers Halong Bay Cruise (Ảnh: H.Nam).

Trước đó, Grand Pioneers Halong Bay Cruise cũng được xướng tên tại World Luxury Travel Awards 2026 với hai hạng mục: Best Bespoke Yacht Cruise in Asia - Du thuyền yacht có trải nghiệm thiết kế riêng tốt nhất châu Á; Best Cruise Liner in Asia - Du thuyền nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á.

Khác với World Cruise Awards chuyên biệt dành cho ngành du thuyền, World Luxury Travel Awards thuộc hệ thống World Luxury Awards, vinh danh các thương hiệu trong lĩnh vực du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp. Giải thưởng tập trung vào chất lượng trải nghiệm, dịch vụ và được bình chọn bởi du khách cùng chuyên gia trong ngành.

Đại diện Grand Pioneers Halong Bay Cruise, ông Lương Thế Tuyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận cho biết: "Các danh hiệu quốc tế là sự ghi nhận đáng trân trọng, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho chúng tôi trong chặng đường tiếp theo.

Đây cũng là động lực để chúng tôi, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gìn giữ thiên nhiên và bản sắc Việt Nam trong mỗi hành trình. Qua đó góp phần quảng bá vịnh Hạ Long và du lịch Việt Nam đến với du khách toàn cầu".

Du lịch du thuyền Quảng Ninh đang khẳng định vị thế là trung tâm đón khách hạng sang và siêu sang hàng đầu Việt Nam, nhờ sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng cảng biển chuyên biệt và các thương hiệu du thuyền 5-6 sao đẳng cấp quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Quảng Ninh ước đạt 18,8 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng (tăng 27,38% so với cùng kỳ), hướng tới mục tiêu cả năm đón hơn 23 triệu lượt khách.