Việt Nam dừng, không tổ chức du lịch tới những vùng chiến sự nguy hiểm

Trước tình hình chiến sự căng thẳng trên thế giới, đặc biệt một số khu vực đang diễn ra bất ổn, xung đột nhất là Iran, Israel và khu vực Trung Đông, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến ở những nơi diễn ra xung đột; đồng thời nghiêm túc tuân thủ các khuyến cáo liên quan.

Dubai ở khu vực Trung Đông nhiều năm qua là điểm đến hấp dẫn của khách Việt (Ảnh: Bùi Trang Nhung).

Đồng thời, Cục yêu cầu các đơn vị dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự, khu vực nguy hiểm theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao. Đối với các đoàn khách đang lưu lại tại những địa bàn bị ảnh hưởng, doanh nghiệp cần giữ liên hệ chặt chẽ với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại để bảo đảm an toàn cho du khách, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, hiện nhiều đơn vị lữ hành trong nước đã thông báo tạm dừng tour tới một số thị trường ở Trung Đông như Iran, Dubai, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) do lo ngại xung đột leo thang, ảnh hưởng tới người dân và du khách.

Đại diện Vietravel cho biết, đơn vị đang phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn khách tại Ai Cập với 24 du khách. Tất cả các đoàn đều đang trong trạng thái an toàn và ổn định, chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng trực tiếp đến du khách.

Để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất, đơn vị này đã phối hợp với hãng vận chuyển và đối tác địa phương bố trí khách sạn đạt tiêu chuẩn, đảm bảo đầy đủ dịch vụ ăn uống và nhu cầu thiết yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để cập nhật thông tin liên tục đến khách hàng.

Tương tự, Vietluxtour cũng chủ động rà soát và điều chỉnh kế hoạch khai thác tour nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.

"Hiện chúng tôi chưa xúc tiến thêm các đoàn mới đến khu vực Trung Đông cho đến khi có đánh giá rõ ràng hơn về mức độ ổn định và an toàn", đại diện Vietluxtour nói.

Đại diện một số đơn vị lữ hành cho biết, Trung Đông không chỉ giữ vai trò trung chuyển hàng không toàn cầu, còn là thị trường thu hút nguồn khách có mức chi tiêu cao, có khả năng kết nối thuận lợi tới các khu vực khác như châu Âu, châu Phi và Nam Á.

Trước tình hình địa chính trị căng thẳng tại khu vực này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu dừng, không tổ chức du lịch tới những vùng chiến sự nguy hiểm (Ảnh: Bùi Trang Nhung).

Tuy nhiên ở tình hình hiện tại, nhằm đảm bảo an toàn, một số đơn vị lữ hành trong nước đã chủ động rà soát kế hoạch khai thác tour tuyến, đa dạng hóa hành trình, hướng du khách chuyển tour ở khu vực Trung Đông chuyển sang một số thị trường khác ở châu Á.

Đặc biệt các tuyến châu Âu không trung chuyển qua Trung Đông nhằm giảm thiểu mức độ phụ thuộc vào một điểm trung chuyển duy nhất.