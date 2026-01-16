Cuối tháng 12 vừa qua, hãng hàng không Philippine Airlines (PAL) đăng tải đoạn video hướng dẫn an toàn bay dài khoảng 6 phút.

Đáng chú ý ở chỗ, không phải những lý thuyết khô khan, video được thiết kế theo phong cách phim truyền hình với nội dung xoay quanh mối tình tay ba đầy kịch tính.

Hiện video hút gần 5 triệu lượt xem, nhanh chóng gây bão trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Video kể câu chuyện về một người phụ nữ chuẩn bị kết hôn nhưng lại đem lòng yêu một người đàn ông khác.

Các tình tiết liên tiếp được đẩy lên cao trào với nhiều cú lật ngược đầy bất ngờ, đan xen khéo léo cùng những cảnh quay tại các địa danh nổi tiếng của Philippines. Kèm theo đó, video có lồng ghép nội dung gồm những hướng dẫn an toàn bay dành cho hành khách trên máy bay.

Video của hãng bay hướng dẫn an toàn bay theo kiểu "tình tay ba" gây sốt (Nguồn video: Philippine Airlines).

Giám đốc sáng tạo Caleb Cosico, người đứng sau các ý tưởng cho biết, họ cần truyền tải thông tin an toàn theo đúng quy định của hãng hàng không, nhưng muốn xây dựng câu chuyện đủ hấp dẫn để giữ chân người xem tới phút cuối.

"Mỗi cảnh quay đều phải đảm bảo giàu cảm xúc, nhưng vẫn giữ đúng chức năng hướng dẫn an toàn trên máy bay", vị Giám đốc sáng tạo chia sẻ.

Video lấy bối cảnh ở nhiều điểm đến nổi tiếng tại Philippines như Bohol, Boracay, đảo Malcapuya (Palawan), Pangasinan và Albay, qua đó muốn gửi gắm thông điệp quảng bá du lịch.

Kể từ khi ra mắt, video này đã được phát trên toàn bộ các chuyến bay của Philippine Airlines và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

“Hành khách thường bỏ qua video hướng dẫn an toàn. Nhưng clip này thực sự khiến người xem dán mắt vào màn hình nhờ ý tưởng quá độc đáo. Một cách giáo dục hành khách rất thông minh", một hành khách lên tiếng.

Một cảnh quay trong video được dàn dựng công phu với tình tiết hấp dẫn như trên phim (Ảnh cắt từ video).

Cùng với đó, rất nhiều bình luận hài hước đề xuất, hãng hàng không Philippine Airlines nên nghiêm túc cân nhắc làm hẳn một chuỗi video về an toàn bay kéo dài 10 năm, mỗi năm ra một tập.

"Chắc chắn nhiều người sẽ chọn bay Philippine Airlines chỉ để xem tập tiếp theo sẽ diễn biến ra sao”, vị khách có tên Jordan bình luận.

Trên thực tế, trong những video hướng dẫn an toàn bay của các hãng hàng không trên thế giới, nhiều hãng cũng tận dụng để tạo ra thước phim thu hút khán giả, qua đó khéo léo lồng ghép để quảng bá du lịch điểm đến, phong cảnh, ẩm thực địa phương.

Trước đó vào năm 2022, hãng hàng không Vietnam Airlines cũng chia sẻ đoạn video hướng dẫn an toàn bay, thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời nhận về phản hồi rất tích cực thể hiện sự sáng tạo trong quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam.

Một cảnh quay trong đoạn phim hướng dẫn an toàn bay của hãng hàng không Việt Nam (Ảnh chụp từ màn hình).

Video có độ dài gần 6 phút với bối cảnh đầu tư công phu. Hình ảnh nhiều điểm đến du lịch đặc sắc trải dài khắp đất nước như ruộng bậc thang Pù Luông, núi rừng Tây Nguyên, đầm sen Đồng Tháp cùng làn điệu truyền thống dân tộc như nhảy sạp, múa quạt, được xuất hiện trong các khung hình.

Thậm chí, trang phục cho từng diễn viên đều lấy cảm hứng từ chất liệu, họa tiết trang phục nhiều dân tộc Việt Nam. Thông qua các thước phim, đạo diễn còn lồng ghép thêm quy định an toàn bay bằng kịch bản sáng tạo, trẻ trung, giàu tính nghệ thuật và đậm chất văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Cụ thể, trong màn múa cồng chiêng quanh đống lửa trong đêm mang đậm bản sắc Tây Nguyên, những yếu tố mang tính lý thuyết như "để hành lý trên máy bay thế nào", "tắt thiết bị phát sóng ra sao" được cho vào bối cảnh khá mượt mà, không gây nhàm chán.

Bởi lẽ, văn hóa bản địa luôn là điều khiến du khách tò mò mỗi khi muốn khám phá một miền đất mới.

Trên trang chính thức của mình, Vietnam Airlines cho biết, hãng muốn thông qua thước phim hướng dẫn an toàn bay để giới thiệu tiềm năng du lịch, vẻ đẹp đất nước con người ở mảnh đất hình chữ S, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch trong nước cũng như quốc tế.