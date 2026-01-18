Tuyết lở nhấn chìm khu trượt tuyết trên đỉnh núi cao nhất châu Âu

Khu trượt tuyết bị nuốt chửng

Theo hình ảnh ghi lại vào ngày 15/1, từ bãi đỗ xe của khu nghỉ dưỡng Elbrus ở khu vực Kabardino-Balkaria, nhiều người đứng sững trong nỗi sợ hãi khi trận tuyết lở lao thẳng về phía mình.

Khoảnh khắc tuyết lở nhấn chìm khu nghỉ dưỡng trên “nóc nhà” châu Âu (Video: Independent).

Chỉ trong vài giây, cả khu vực bị nuốt chửng bởi một màn tuyết trắng xóa, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy để thoát thân.

Theo Daily Mail, nhà chức trách xác nhận không có thương vong trong vụ việc.

Trước đó, từ ngày 10/1, chính quyền đã chủ động đóng cửa một số khu vực trên núi Elbrus và tạm dừng hoạt động cáp treo do lo ngại nguy cơ tuyết lở trong điều kiện thời tiết xấu.

Tuyết trắng xóa tràn vào khu nghỉ dưỡng Elbrus (Ảnh: Chụp màn hình).

Núi Elbrus cao 5.642m, là đỉnh núi cao nhất châu Âu, nổi tiếng với hai chóp núi phủ tuyết và là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích leo núi mạo hiểm.

Tuy nhiên, nơi đây cũng được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, với khoảng 15-30 trường hợp tử vong mỗi năm, chủ yếu do người leo núi thiếu chuẩn bị và thời tiết thay đổi đột ngột.

Đoạn video về trận tuyết lở nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao một số du khách phản ứng chậm, thậm chí đứng quan sát thay vì lập tức bỏ chạy khi nhận thấy nguy hiểm cận kề.

Làn sóng tuyết lở ở châu Âu

Vụ việc tại Nga diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang trải qua làn sóng tuyết lở nghiêm trọng. Chỉ trong vòng một tháng qua, ít nhất 17 người đã thiệt mạng do tuyết lở, bất chấp hàng loạt cảnh báo “nguy cơ cực cao” được phát đi từ các cơ quan chức năng.

Riêng cuối tuần trước, 8 người đã tử vong trong các vụ tuyết lở, phần lớn liên quan đến hoạt động trượt tuyết tại dãy Alps.

Tại Pháp, một người đàn ông quốc tịch Anh ngoài 50 tuổi đã thiệt mạng khi trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng La Plagne.

Hơn 50 nhân viên cứu nạn, trong đó có đội y tế, huấn luyện viên trượt tuyết và chó nghiệp vụ, được huy động bằng trực thăng, nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi sau khi bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày hơn 2,4m.

Tuyết lở liên tiếp tại châu Âu trong tháng qua khiến nhiều khu vực phát cảnh báo “nguy cơ cực cao” (Ảnh minh họa: Marcus Placidus/Shutterstock).

Tại Vallorcine (Haute-Savoie, Pháp), một nhân viên tuần tra trượt tuyết 32 tuổi bị tuyết lở cuốn đi và hất mạnh vào cây dẫn đến tử vong. Một trường hợp khác cũng được ghi nhận tại Courchevel, song giới chức chưa công bố chi tiết.

Trước đó, hai người trượt tuyết thiệt mạng tại Val-d’Isère và một người khác tử vong tại Arêches-Beaufort, đều thuộc vùng Savoie, sau khi bị chôn vùi bởi những trận tuyết lở lớn.

Không chỉ Pháp, các quốc gia khác tại châu Âu cũng ghi nhận những vụ việc tương tự. Tại Áo, một nữ vận động viên trượt tuyết đã qua đời sau khi bị tuyết lở vùi lấp trên núi Weerberg.

Tại Italy, một người đàn ông thiệt mạng trong trận tuyết lở gần thành phố Aosta, trên tuyến đường vốn rất được những người trượt tuyết đường dài ưa chuộng.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra đang làm dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm của hoạt động trượt tuyết ngoài đường, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nguy cơ tuyết lở gia tăng trên khắp châu Âu.