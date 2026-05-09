Trung Quốc: Vì sao trò chơi cảm giác mạnh vẫn hút khách dù chết người?

Trò “xích đu vách đá” - hay còn gọi là “cliff swing” - là loại hình giải trí cảm giác mạnh đang bùng nổ tại nhiều khu du lịch miền núi ở Trung Quốc trong vài năm gần đây.

Người chơi được buộc dây bảo hộ vào ghế ngồi đặt sát mép vực, sau đó được đẩy lao ra khoảng không ở độ cao hàng chục đến hàng trăm mét, phía dưới thường là thung lũng hoặc thác nước.

Theo tờ Global Times, nạn nhân gặp nạn khi tham gia trò xích đu vách đá tại khu thắng cảnh Maliuyan ở thành phố Hoa Anh, tỉnh Tứ Xuyên. Chính quyền địa phương xác nhận cô gái tử vong trên đường tới bệnh viện sau cú rơi từ độ cao lớn.

Tờ The Beijing News cho biết video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nữ du khách được mặc đai bảo hộ và gắn vào hệ thống dây cáp trước khi trò chơi bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng, dây bảo hộ bất ngờ gặp sự cố khiến nạn nhân rơi xuống vực.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, cô gái nhiều lần hét lớn rằng dây đai “không đủ chặt”, cho thấy bản thân nạn nhân đã cảm nhận thiết bị có vấn đề, dù vậy, trò chơi vẫn tiếp tục vận hành.

Nữ du khách chơi đu dây ở vách núi (Ảnh: The Standard).

Giới chức địa phương bước đầu xác định vụ việc thuộc nhóm “tai nạn trách nhiệm an toàn vận hành”. Công viên sau đó bị đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra, trong khi doanh nghiệp quản lý bị xem xét trách nhiệm liên quan tới quy trình kiểm tra thiết bị và giám sát an toàn.

Đơn vị vận hành trò chơi là công ty Chongqing Adventure Camp, doanh nghiệp chuyên tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm ngoài trời. Trước tai nạn, công ty này từng quảng bá mạnh trò xích đu vách đá thông qua các video đăng trên mạng xã hội hồi tháng 3.

Những vụ tai nạn liên quan du lịch mạo hiểm ở Trung Quốc

Đáng chú ý, trước đó, có khá nhiều vụ việc từng gây chấn động dư luận ở Trung Quốc liên quan tới cầu kính, máng trượt kính, zipline (ròng rọc thép treo trên dây cáp) và các công trình du lịch cảm giác mạnh.

Theo tờ The Guardian, riêng tỉnh Hà Bắc từng phải đóng cửa toàn bộ 32 cầu kính, đường đi kính và đài quan sát kính tại 24 khu du lịch do lo ngại an toàn sau nhiều vụ tai nạn chết người và bị thương xảy ra trên toàn Trung Quốc.

Năm 2019, tại khu du lịch Foziling ở Quảng Tây, một nam du khách tử vong sau khi bị văng khỏi máng trượt kính do mặt trượt quá trơn sau mưa lớn. Sáu người khác bị thương. Nạn nhân bị chấn thương đầu nghiêm trọng sau khi lao vào lan can rồi rơi khỏi đường trượt.

Năm 2017, một du khách thiệt mạng trong tai nạn liên quan tới máng trượt kính tại khu thắng cảnh Mulan Shengtian ở Hồ Bắc.

Năm 2021, một nam du khách bị mắc kẹt trên cầu kính núi Piyan ở tỉnh Cát Lâm sau khi gió mạnh tới 150 km/h thổi bay nhiều tấm kính mặt cầu.

Du khách phải điều trị tâm lý sau sự cố xảy ra ở Cát Lâm (Ảnh: Straits Times).

Hình ảnh người đàn ông bò trên cây cầu cao khoảng 100m để thoát thân lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc khiến dư luận nước này dấy lên tranh cãi lớn về mức độ an toàn của các công trình kính trên cao.

Tờ South China Morning Post từng cho hay Trung Quốc đã nhiều lần siết quy định với các công trình du lịch cảm giác mạnh sau các vụ tai nạn liên quan tới cầu kính, zipline và trò chơi trên cao trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự bùng nổ nhanh chóng của ngành du lịch mạo hiểm khiến việc giám sát vẫn gặp nhiều thách thức.

Vì sao các trò chơi cảm giác mạnh vẫn hút khách?

Theo nhiều chuyên gia an toàn, phần lớn tai nạn nghiêm trọng thường liên quan tới một trong ba yếu tố là lỗi kỹ thuật, sai sót vận hành hoặc người chơi vi phạm quy định an toàn. Tuy vậy, các trò chơi cảm giác mạnh vẫn ngày càng hút khách nhờ hiệu ứng mạng xã hội và tâm lý muốn chinh phục cảm giác “cận kề nguy hiểm”.

Trò chơi tại một khu du lịch ở Trùng Khánh mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cảm giác mạnh khi đu dây từ trên cao xuống vách đá (Ảnh: China Daily).

Các trò chơi kiểu “cliff swing” bắt đầu phổ biến tại Trung Quốc cùng làn sóng du lịch trải nghiệm và “adrenaline tourism” - loại hình du lịch tìm kiếm cảm giác mạnh.

Nhiều khu du lịch ở Trùng Khánh, Hồ Nam, Quý Châu hay Tứ Xuyên đã xây dựng hàng loạt công trình treo trên núi như cầu kính, zipline, xe đạp trên không và xích đu vực sâu để hút khách trẻ.

Theo hãng tin Reuters, mạng xã hội đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy các trải nghiệm nguy hiểm trở nên phổ biến. Những video quay cảnh du khách “bay” giữa vực núi thường thu hút hàng triệu lượt xem trên Douyin và Xiaohongshu, khiến nhiều người muốn thử để quay clip check-in.

Một số chuyên gia an toàn được truyền thông Trung Quốc phỏng vấn nhận định sức hút của trò chơi đến từ cảm giác chinh phục nỗi sợ và tạo “trải nghiệm độc nhất”. Người chơi thường muốn thử cảm giác cận kề nguy hiểm trong môi trường được cho là đã kiểm soát an toàn.

Các chuyên gia cũng cảnh báo chỉ một sai sót nhỏ trong khâu kiểm tra dây cáp, khóa móc hoặc thao tác vận hành cũng có thể dẫn tới hậu quả chết người, bởi trò chơi diễn ra ở độ cao cực lớn. Những thiết bị này phải được kiểm tra liên tục do chịu tải trọng mạnh và tác động môi trường ngoài trời như mưa, gió, độ ẩm.

Sau những tai nạn, chính quyền nhiều địa phương tại Trung Quốc bắt đầu siết tiêu chuẩn kỹ thuật đối với công trình du lịch cảm giác mạnh.

Vụ tai nạn tại Maliuyan hiện tiếp tục gây tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc về mức độ an toàn của các trò chơi cảm giác mạnh ngoài trời, đặc biệt là những hoạt động được xây dựng trên vách núi hoặc vực sâu nhằm tạo hiệu ứng thị giác gây sốc để hút khách du lịch.