Trung Quốc: Mẹ vợ mù chữ lần đầu đi máy bay, con rể dán tờ giấy lạ lên vali

Câu chuyện xảy ra hồi cuối tháng 2 vừa qua, nhưng vừa được truyền thông Trung Quốc đưa tin, gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem ghi lại câu chuyện cảm động khi một người đàn ông nhờ cộng đồng hỗ trợ mẹ vợ 69 tuổi của mình. Nhiều người cho biết, họ thấy ấm lòng vì cách cư xử của người con rể.

Anh Triệu Trần đưa mẹ vợ ra sân bay (Ảnh: News).

Anh Triệu Trần cho biết, cuối tháng 2, mẹ vợ anh đi từ sân bay quốc tế Tây An (tỉnh Thiểm Tây) tới thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh). Bà gần 70 tuổi và không biết chữ. Ngoài ra, bà cũng không quen sử dụng tiếng phổ thông. Lo lắng mẹ vợ có thể gặp trục trặc trên đường đi, con rể đã dán một tờ giấy lên vali của bà, với hy vọng hành khách cùng chuyến bay có thể hỗ trợ.

Được biết, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay ở Đại Liên, em vợ của anh là người ra đón mẹ.

Nội dung tờ giấy dán trên vali được anh Triệu Trần viết tay. Anh cho biết, đây là chuyến bay không cung cấp dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi đi một mình nên gia đình rất lo lắng.

"Đây là lần đầu bà đi máy bay. Nếu bạn nhìn thấy dòng chữ này và đi cùng chuyến bay với bà, hãy nói rằng bạn là bạn của Triệu Trần. Tôi xin chân thành cảm ơn", một phần nội dung của tờ giấy ghi.

Ngoài ra, tờ giấy cũng ghi rõ thông tin chuyến bay của bà cụ 69 tuổi.

Tờ giấy dán trên vali gây chú ý (Ảnh: News).

Bài viết đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Một số hành khách cùng chuyến bay nhắn tin riêng cho anh và nói rằng họ sẵn lòng hỗ trợ. Nhờ sự giúp đỡ từ những hành khách và nhân viên tại 2 sân bay, bà cụ cuối cùng đã hạ cánh an toàn và được người thân tới đón về.

Mới đây, khi chia sẻ câu chuyện này, anh Triệu Trần cho biết, bản thân anh không ngờ chỉ với một tờ giấy viết vội lại có sức lan tỏa như vậy. Cả gia đình đều thở phào nhẹ nhõm khi mẹ về tới nhà người thân an toàn.

Anh cho biết, chuyến đi của mẹ vợ cũng gặp một số trục trặc, nhưng rất may đều được người lạ hỗ trợ nhiệt tình.

Trong chuyến bay này có một vị khách tên Dục Minh, 21 tuổi, đi từ tỉnh Thanh Hải tới Đại Liên để nhập học. Trong lúc quá cảnh tại sân bay ở Tây An, anh vô tình đọc được bài viết của anh Triệu Trần.

Biết bà cụ cùng chuyến bay, anh Dục Minh chủ động hỗ trợ bà ngay từ đầu. Sau khi lên máy bay, bà bị say và nôn do lần đầu di chuyển bằng loại phương tiện này.

Anh Minh có báo với tiếp viên hàng không, giúp đỡ cho bà. Khi máy bay hạ cánh, anh cũng giúp bà lấy hành lý, chờ người thân của cụ tới đón mới rời đi.

Bà cụ được nhân viên sân bay hỗ trợ (Ảnh: News).

"Gia đình bà cụ nói, họ muốn gửi tặng tôi tiền xe đi từ sân bay về trường, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Đó chỉ là việc nhỏ và tôi tin rằng ai trong trường hợp này cũng hành xử như vậy", anh Minh nói.

Về phần mình, anh Triệu Trần tiết lộ, từ nhiều năm nay anh vẫn giữ thói quen hỗ trợ người cao tuổi. Điều này xuất phát từ câu chuyện xảy ra vào năm 2014. Đó là năm con gái anh chào đời. Khi đó, mẹ ruột của anh từ quê nhà mang theo nhiều thực phẩm lên thăm cháu nhưng đi nhầm xe buýt. May mắn, bà được một cô gái hỗ trợ và đưa về nhà an toàn.

Xúc động trước chuyện này, từ đó anh luôn tâm niệm phải chú ý giúp đỡ những người cao tuổi xung quanh và còn làm những tấm thẻ ghi dòng chữ: “Nếu cần giúp đỡ, hãy vỗ nhẹ vào thẻ của tôi”.

Hiện sáng kiến “giúp đỡ cha mẹ của nhau” của anh Triệu Trần thu hút hơn 210.000 người tham gia trên khắp Trung Quốc với mong muốn biến những hành động giúp đỡ nhỏ trở thành thói quen trong xã hội.