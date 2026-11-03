Nửa giờ “đứng hình” giữa không trung

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 1/11 tại khu du lịch Quốc Sắc Thiên Hương, quận Ôn Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Thiết bị trò chơi “ghế bay” trên cao bất ngờ gặp sự cố và dừng hẳn, khiến nhiều du khách bị treo lơ lửng giữa không trung.

Nhiều du khách bị lơ lửng giữa không trung suốt 30 phút (Ảnh: News).

Đoạn video do người chơi ghi lại cho thấy những chiếc ghế bay đứng yên trên cao, không nhúc nhích. Các du khách ngồi trên ghế chỉ biết chờ đợi.

Một du khách bị kẹt cho biết cả nhóm bị treo khoảng 30 phút, sau đó tất cả mới được đưa xuống mặt đất an toàn.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bàn tán không chỉ là sự cố, mà là cách khu du lịch đền bù sau đó.

Theo phản ánh của du khách, khu du lịch không hoàn lại tiền vé vui chơi trong ngày, mà chỉ tặng mỗi người bị mắc kẹt là một cốc trà sữa. Với những du khách vừa trải qua nửa giờ thót tim giữa không trung, cốc trà sữa có lẽ khó bù đắp được nỗi sợ hãi.

Trả lời trước truyền thông vào ngày 2/11, nhân viên khu du lịch Quốc Sắc Thiên Hương cho biết nguyên nhân là tốc độ gió tức thời tại hiện trường quá cao. Điều này kích hoạt cơ chế bảo vệ, khiến hệ thống bơm của thiết bị tự động dừng hoạt động.

Tuy nhiên, thời gian khu du lịch đưa ra khác với lời kể của du khách. Theo vị đại diện, toàn bộ quá trình từ lúc thiết bị dừng đến khi tất cả du khách xuống đất an toàn chỉ kéo dài khoảng 20 phút, không phải nửa tiếng.

Một góc của khu du lịch Quốc Sắc Thiên Hương (Ảnh: News).

Ngoài ra, khu du lịch đã kiểm tra toàn diện thiết bị, và trò chơi này đã mở cửa đón khách trở lại ngay trong ngày 2/11. Đơn vị từ chối chia sẻ về khoản bồi thường cho khách gặp sự cố.

Được biết, Quốc Sắc Thiên Hương là khu vui chơi, du lịch nổi tiếng ở ngoại ô Thành Đô, nơi sở hữu công viên trò chơi với vòng đu quay và nhiều thiết bị cảm giác mạnh.

Nhiều sự cố liên tiếp xảy ra

Sự cố ở Thành Đô không phải trường hợp cá biệt. Chỉ trong năm nay, nhiều điểm vui chơi ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra sự cố, khiến du khách hoảng sợ, thậm chí có người thiệt mạng.

Khoảng 17h40 ngày 1/5, tại một khu du lịch ở huyện Bồng An thuộc tỉnh Tứ Xuyên, một thiết bị trò chơi đang quay thì đột ngột dừng, khiến nhiều du khách bị treo ngược đầu.

Theo truyền thông, khu du lịch giải thích nguyên nhân là mất điện đột ngột. Sau đó, đơn vị điện lực địa phương xác nhận đường dây bị nhảy cầu dao khiến điện mất khoảng 5 phút. Do thiết bị ở độ cao thấp, không ai bị thương.

Chỉ 2 ngày sau, một thảm kịch khác xảy ra tại khu du lịch Mã Lưu Nham cũng thuộc Tứ Xuyên. Một nữ du khách 16 tuổi tử vong khi chơi trò "xích đu thác nước".

Kết quả điều tra cho thấy, nhân viên vận hành đã thao tác sai dây nhả, khiến móc khóa bung ra khi thiết bị chưa tới vị trí an toàn. Cô gái rơi xuống và va vào vách thác rồi tử vong.