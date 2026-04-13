Trứng cút ủ muối thảo mộc “hạ nhiệt” chỉ sau ít ngày gây sốt tại TPHCM?

Hương vị chưa đủ giữ chân thực khách

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các điểm bán trứng cút ủ muối ở TPHCM vẫn đang hoạt động. Tuy nhiên, các tiểu thương thừa nhận sau khi qua “trend” (trào lưu), lượng khách không còn ồ ạt mà chuyển sang mua lai rai, ổn định hơn.

Xuất phát từ ẩm thực đường phố Trung Quốc, trứng cút ủ muối mới du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây nhưng nhanh chóng lan rộng. Món ăn có nguyên liệu đơn giản, thường ăn kèm rau răm, muối tiêu tắc, song lại gây tò mò bởi cách chế biến.

Món trứng cút ủ muối khiến nhiều người tò mò vì cách chế biến đặc biệt (Ảnh: Mộc Khải).

Trứng sau khi làm sạch được ngâm trong nước muối pha cùng thảo dược nhiều giờ, rồi phủ kín bằng lớp muối dày và hấp liên tục trong thời gian dài. Khi bán, người bán đập lớp muối để lấy trứng, tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt.

Theo ghi nhận, phần lớn khách là người trẻ, ghé mua vì thấy lạ hoặc nghe giới thiệu trên mạng. Mỗi người thường mua 2-3 phần, giá dao động 20.000-35.000 đồng cho 10 trứng.

Thực tế, không ít người cho biết họ bị thu hút bởi cách chế biến độc đáo này. Tuy nhiên, sau khi dùng thử, nhiều thực khách nhận xét hương vị chưa đủ khác biệt để quay lại lần hai.

Trứng chủ yếu có vị mặn đậm hơn trứng luộc thông thường, mùi thảo mộc khá nhẹ. Sự hấp dẫn vì thế nằm nhiều ở phần nhìn và tên gọi hơn là trải nghiệm ẩm thực. Một số ý kiến tích cực hơn cho rằng trứng có độ béo, thơm nhẹ, ăn vui miệng. Dù vậy, mức giá so với nguyên liệu đơn giản vẫn khiến họ cân nhắc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hồng Hạnh (phường Thủ Đức) cho biết bản thân “đu trend” khá muộn. Sau giờ làm, chị ghé mua thử nhưng bất ngờ vì lượng khách không đông như những gì từng thấy trên mạng xã hội. Theo chị, hương vị món ăn không quá đặc sắc.

Tương tự, chị Thanh Tâm (phường Dĩ An) cho biết chỉ vài ngày trước, chị thấy trên mạng xã hội tràn ngập nội dung về trứng cút ủ muối, ngoài đường cũng xuất hiện dày đặc các điểm bán.

“Tôi cũng khá khó hiểu vì sao món này lại gây sốt nhanh như vậy, vì thấy nó chẳng khác trứng thông thường là mấy”, chị nói, đồng thời cho rằng đây là món ăn thử cho biết hơn là để ăn lâu dài.

Thời điểm món trứng cút ủ muối gây sốt, nhiều điểm bán xuất hiện tại TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Trước đó, nhờ vốn đầu tư thấp và nguyên liệu dễ tìm, trứng cút ủ muối nhanh chóng được nhân rộng. Các xe đẩy xuất hiện dày đặc từ nội thành TPHCM đến nhiều tỉnh lân cận, khiến nguồn cung tăng nhanh.

Khi lượng người bán tăng mạnh trong thời gian ngắn, mức độ quan tâm của người tiêu dùng cũng nhanh chóng bão hòa, góp phần khiến món ăn “hạ nhiệt” sớm.

Người trẻ “đu trend”, nhưng nhanh chán

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, sau hơn 10 ngày bắt đầu bán trứng cút ủ muối thảo mộc, anh Dủ - tiểu thương trên đường Tôn Đản (phường Khánh Hội) - cho biết sức hút của món ăn hiện không còn ở giai đoạn “bùng nổ”.

Thời điểm mới xuất hiện, mỗi ngày anh có thể bán 3-4 mẻ, mỗi mẻ khoảng 1.200-1.500 trứng (chưa trừ hao bể vỡ) nhờ lượng khách tăng mạnh vì tò mò và hiệu ứng mạng xã hội. Tuy nhiên, khi trào lưu dần hạ nhiệt, lượng khách cũng giảm theo. Dù vậy, mức giảm không quá lớn.

Anh Dủ cho biết dù có phần "hạ nhiệt", trứng cút muối của anh vẫn có lượng tiêu thụ ổn định (Ảnh: Chụp màn hình).

“Hiện tại, lượng khách của tôi vẫn duy trì khoảng 70% so với lúc trứng cút ủ muối đang là xu hướng. Những ngày đầu đông khách hơn do khách đi thử cho biết, còn bây giờ chủ yếu là khách đã ăn rồi, thấy hợp vị thì quay lại. Nhiều người xem đây là "trend", nhưng tôi lại xem đây là một món ăn có thể bán lâu dài”, anh chia sẻ.

Theo anh, việc món ăn nhanh chóng “hạ nhiệt” là điều dễ hiểu khi yếu tố mới lạ không còn. Tuy nhiên, nếu đầu tư vào chất lượng và xem đây là công việc lâu dài, người bán vẫn có thể giữ được tệp khách quen.

“Nếu chỉ bán theo trào lưu thì hết "hot" là nghỉ. Còn tôi xác định buôn bán lâu dài nên luôn chú trọng hương vị, cách làm, mang đến chất lượng cho khách. Khi đó, dù qua cơn sốt, khách vẫn quay lại đều”, anh nói.

Thậm chí, khoảng một tuần trước, ngay cả khi món trứng cút ủ muối này đang gây sốt, anh Thanh - một người bán đồ ăn vặt lâu năm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TPHCM) - cũng cho rằng các món “hot trend” thường khó giữ sức hút lâu dài, dù thời điểm đó anh đang bán khá đắt hàng.

“Trước đây tôi từng bán nhiều món gây sốt như lạp xưởng nướng đá, phô mai nướng… thường kéo dài 2-3 tháng. Trứng cút ủ muối này có thể chỉ khoảng 3 tuần là hạ nhiệt, thậm chí nhanh hơn”, anh nhận định.

Theo anh, do món ăn dễ làm, chi phí thấp nên nhiều người tham gia bán, dẫn đến cạnh tranh cao và nhanh bão hòa. “Khách hiện nay thường mua theo trào lưu, nhưng cũng chán rất nhanh nếu không có điểm khác biệt”, anh nói.

Nhiều bạn trẻ cho biết, dù trứng cút ủ muối thảo mộc đã bắt đầu hạ nhiệt tại các đô thị lớn, món ăn này vẫn giữ được sức hút nhất định ở một số địa phương như Đồng Tháp, Tây Ninh, Tuyên Quang… do xuất hiện muộn hơn.

Tại một số địa phương lân cận, trứng cút muối vẫn đang được nhiều người trẻ quan tâm (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay từ đầu, lượng khách ở địa phương đã không quá đông, không có cảnh xếp hàng như tại TPHCM và đến nay vẫn duy trì nhịp bán tương đối ổn định.

Trứng cút ủ muối thảo mộc trở thành “trend” nhờ sự mới lạ và hiệu ứng mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng giống nhiều trào lưu ẩm thực trước đó, vòng đời của món ăn này được dự đoán khá ngắn - khi yếu tố tò mò qua đi, bài toán giữ chân thực khách vẫn là thách thức đối với người bán.