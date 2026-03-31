Tour Sơn Đoòng kín chỗ hết 2027, vì sao khách có tiền chưa chắc đã được đi?

Lượng khách đặt tour khám phá hang Sơn Đoòng đã tăng đột biến sau khi phóng sự về hang động này được phát sóng trên một chương trình truyền hình của Mỹ.

Hang Sơn Đoòng lên sóng truyền hình Mỹ, khiến phóng viên sững sờ (Biên dựng: Cẩm Tiên - Việt Hà).

Theo ông Nguyễn Châu Á, đại diện đơn vị khai thác du lịch hang Sơn Đoòng, trong ngày 30/3, đã có 200 du khách quốc tế đăng ký thành công tour, nhưng phải chờ đến năm 2028 mới có cơ hội chinh phục hang động lớn nhất thế giới này.

Hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis).

Đơn vị khai thác du lịch cho biết, toàn bộ 1.000 suất tour Sơn Đoòng năm 2026 đã được đặt kín từ sớm và các suất năm 2027 cũng đã hết chỗ. Việc du khách phải đặt vé từ bây giờ để được khám phá Sơn Đoòng vào năm 2028 cho thấy sức hút đặc biệt của hang động này.

Để đảm bảo yếu tố bảo tồn và duy trì giá trị độc đáo, lượng khách tham gia tour khám phá Sơn Đoòng được giới hạn khoảng 1.000 người mỗi năm. Chính sự khan hiếm này đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, biến Sơn Đoòng thành “giấc mơ” của những người đam mê khám phá trên toàn cầu.

Giá vé khám phá hang Sơn Đoòng hiện nay gần 80 triệu đồng/người. Đơn vị du lịch giới hạn mỗi đoàn thám hiểm Sơn Đoòng chỉ 10 người, với sự hỗ trợ của một đội ngũ chuyên nghiệp khổng lồ gồm 30 nhân viên.

Chi phí cao chưa phải rào cản duy nhất, tour chinh phục hang Sơn Đoòng có độ khó cao, đòi hỏi du khách phải có sức khỏe tốt, đủ khả năng trekking rừng, lội suối, leo dốc cao và phải trải qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành về thể lực vô cùng gắt gao.

Nếu không vượt qua bài kiểm tra, du khách sẽ không được tham gia khám phá Sơn Đoòng, bởi đây là một tour du lịch mạo hiểm.

Rất nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới đã chinh phục thành công hang Sơn Đoòng, như Hoa hậu H’hen Niê, DJ người Na Uy Alan Walker, Rapper Suboi, Á hậu Dương Trương Thiên Lý...

Hang Sơn Đoòng nằm giữa núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Trị, được phát hiện lần đầu bởi một người dân địa phương vào năm 1990. Năm 2009, Sơn Đoòng được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khám phá và công bố là hang động lớn nhất hành tinh.

Kể từ khi được công bố, hang Sơn Đoòng gây chấn động thế giới với kích thước khổng lồ đến khó tin và những kiến tạo hang động độc đáo không nơi nào có được. Hang dài khoảng 9km và có những đoạn cao tương đương 65 tầng. Kim tự tháp Giza có thể lọt gọn bên trong.

Một chiếc máy bay Boeing 747 có thể bay qua đoạn lớn nhất mà không chạm cánh. Nhưng ở nhiều khu vực khác, lối đi lại vô cùng chật hẹp. Trong hang không có sóng điện thoại, khiến du khách hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Khoảng giữa hang là hố sụt đầu tiên trong hai hố sụt.

Đây là nơi trần hang bị sập, tạo thành “giếng trời”. Khu vực này là điểm hiếm hoi có ánh sáng. Qua hàng triệu năm, phần đá vôi phía trên không còn đủ khả năng nâng đỡ, khiến trần hang sụp xuống. Ánh sáng chiếu vào giúp hệ thực vật rừng phát triển ngay bên trong hang.

Hang Sơn Đoòng bắt đầu được khai thác du lịch từ năm 2013 và đến nay đã có hơn 8.000 du khách chinh phục hang động lớn nhất thế giới này.

Trước đó, Đài truyền hình CBS (Mỹ) đã phát sóng phóng sự dài 12 phút về Sơn Đoòng trong chương trình 60 Minutes, giới thiệu hành trình trải nghiệm khám phá hang động của ê-kíp làm phim tới hàng triệu khán giả trên toàn cầu.

Du khách chinh phục hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, đoàn làm phim của CBS đã ghi hình từ ngày 14 đến 17/1, với sự tham gia của nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge, người dẫn chương trình Scott Pelley cùng đội ngũ quay phim, ánh sáng và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt.

Việc chương trình 60 Minutes lựa chọn ghi hình tại hang Sơn Đoòng được đánh giá là một sự kiện truyền thông có ý nghĩa đặc biệt đối với du lịch Quảng Trị và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.