Tour hấp dẫn, ưu đãi lớn từ Lữ Hành Việt Nam tại hội chợ du lịch 2026

Loạt ưu đãi tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2026

Ngày hội Du lịch TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 2/4 đến 5/4, tọa lạc tại Khu B, Công viên 23/9, phường Bến Thành, quận 1 (cũ).

Gian hàng của Lữ Hành Việt Nam tại Ngày hội Du lịch TPHCM nằm ở vị trí 13-14-15, Khu A với không gian chuyên nghiệp. Tại thị trường miền Nam, Lữ Hành Việt Nam tung ưu đãi cho các dòng tour khởi hành từ TPHCM.

Khách hàng đăng ký và đặt cọc tại gian hàng Lữ Hành Việt Nam nhận ưu đãi:

Tuyến tour nội địa, nhận mức giảm từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tour Phú Quốc (3 ngày 2 đêm) có giá 4,49 triệu đồng. Tour khám phá cung đường Di sản miền Trung (4 ngày 3 đêm): Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Bình chỉ 5,99 triệu đồng. Vòng cung Đông - Tây Bắc (5 ngày 4 đêm): Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn giá 7,99 triệu đồng.

Với tour quốc tế, hành trình Đông Nam Á vẫn luôn là sự lựa chọn được ưa thích với nhiều ưu đãi như: Giảm 3 triệu đồng và tặng quà khi đăng ký tour du thuyền Malaysia Singapore 6 ngày 5 đêm. Tour Thái Lan (5 ngày 4 đêm) giá 6,49 triệu đồng, tuor Campuchia chỉ từ 5,650 triêu đồng.

Tour Hàn Quốc - Nhật Bản - Trung Quốc: giảm từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/giá tour. Tour Hàn Quốc (5 ngày 4 đêm) có giá từ 15,99 triệu đồng, tour Nhật Bản cung đường vàng từ 32,99 triệu đồng. Tour Trung Quốc di chuyển bằng đường bay từ 12,99 triệu đồng.

Với các thị trường xa (Âu - Mỹ - Úc - Phi): Mức giảm trực tiếp lên đến 5 triệu đồng, giá chỉ từ 43,9 triệu đồng, Úc từ 37,9 triệu đồng. Tour Mỹ (8 ngày 7 đêm) chỉ từ 55,9 triệu đồng, và Nam Phi chỉ từ 81,9 triệu đồng.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026: Nâng tầm du lịch xanh và số

Gian hàng của Lữ Hành Việt - Du Lịch Việt Nam tại VITM Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 10/4 đến 12/4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm), nằm ở vị trí A61-63 thuộc khu A2.

Đây tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc để các tín đồ du lịch miền Bắc nhận ưu đãi hấp dẫn cùng nhiều quà tặng giá trị.​​

Cụ thể, chùm tour khám phá Đà Nẵng - Hội An - Huế và Lễ hội Pháo hoa quốc tế 4 ngày 3 đêm giá chỉ từ 6,29 triệu đồng. Khám phá Tây Nguyên (5 ngày 4 đêm) Pleiku - Kontum - Buôn Mê Thuột - Măng Đen giá từ 7,49 triệu đồng. Đảo Ngọc Phú Quốc ưu đãi còn 6,99 triệu đồng. Du lịch Nha Trang chỉ từ 6,39 triệu đồng.

Với các tuyến tour quốc tế, Lữ Hành Việt Nam dành tặng loạt ưu đãi khi khách đăng ký sớm và đặt cọc tại sự kiện. Tour Đông Nam Á chỉ còn từ 8,39 triệu đồng cho lịch trình 5 ngày 4 đêm.

Tour Trung Quốc hành trình 4 ngày 3 đêm chỉ từ 7,29 triệu đồng. Tour Hàn - Nhật giảm trực tiếp đến 2 triệu đồng. Tour Hàn Quốc chỉ từ 12,99 triệu đồng, tour Nhật Bản còn từ 20,99 triệu đồng.

Tuyến cao cấp ưu đãi giảm đến 5 triệu đồng cho các thị trường Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ai Cập, Nam Phi. Tour Tây Âu (10 ngày 9 đêm) chỉ từ 74,9 triệu đồng.

Chính sách kích cầu nhóm đông: Giảm 1 triệu đồng với chùm tour nội địa, tour Trung - Nhật - Hàn giảm từ 3-5 triệu đồng. Giảm thêm đến 10 triệu đồng cho nhóm khách đăng ký các tuyến Âu - Mỹ - Nga - Úc.

Đây là nỗ lực rất lớn của Lữ Hành Việt Nam để hỗ trợ các gia đình và đoàn thể trong thời điểm bão giá hiện nay.

Hàng loạt ưu đãi dành cho khách hàng

Đến với gian hàng của Lữ Hành Việt Nam tại hai hội chợ du lịch tháng 4, du khách còn được tận hưởng niềm vui với loạt ưu đãi và quà tặng.

Đại tiệc Flash Sale với cơ hội săn tour nội địa giảm sâu đến 50%. Quà tặng là sim du lịch quốc tế, túi xách, ô dù và vali cao cấp… được trao tay ngay tại gian hàng. Tư vấn chuyên sâu với ngũ chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ, tối ưu hóa lịch trình và thủ tục visa cho các tuyến khó.

Với hơn 20 năm hoạt động, Lữ Hành Việt Nam sở hữu mạng lưới liên kết sâu với các hãng hàng không và chuỗi khách sạn resort lớn, cho phép giữ quỹ vé và phòng với giá gốc ưu tiên.

Qua việc nắm bắt tình hình thị trường nhanh chóng và linh hoạt, Lữ Hành Việt Nam đã thực hiện chiến lược "Early Booking" - đặt và giữ dịch vụ từ sớm để tránh các đợt tăng giá mang tính thời điểm của thị trường, duy trì khung giá ổn định cho các hành trình.

Lữ Hành Việt Nam sở hữu mạng lưới văn phòng rộng khắp ba miền, cho phép sát cánh và hỗ trợ trực tiếp du khách mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo quyền lợi tối ưu trong mọi tình huống phát sinh.

Thông tin liên hệ Công ty Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam.

Tại Hà Nội: 93 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

48 Tố Hữu, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội và Số 126 Trần Vỹ, phường Phú Diễn, Hà Nội - Điện thoại: 024 3763 3222.

Tại TPHCM: Số 9 Phan Kế Bính, phường Tân Định, quận 1 (cũ), TPHCM - Điện thoại: 028 7300 2179.

Tại Đà Nẵng: 76-78 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0905 987 481.

Tại Hải Phòng: Tầng 5, Tòa nhà HD159 Hải Đăng, Vinhomes Marina, TP Hải Phòng.

Tại Thanh Hoá: LK15.5 Central Riverside, Đại lộ Nam sông Mã, phường Hạc Thành, Thanh Hóa.

Website: https://dulichvietnam.com.vn/ | https://luhanhvietnam.com.vn/.