Tiết kiệm bằng cách ngủ nhờ, cô gái 1m5 thoải mái phượt xuyên Việt

"Hello, Hello! Where are you from?" (Xin chào, xin chào, bạn từ đâu đến?), một người địa phương nở nụ cười, hỏi bằng mớ tiếng Anh bồi.

"Dạ, dạ, con là người Việt Nam", Minh Anh đáp vội khiến tất cả bật cười.

Ngay sau đó cô gái trẻ mới biết vì bản thân liên tục ở ngoài đường, phơi nắng suốt ngày, làn da đã đen nhẻm nên tất cả nhận nhầm cô là khách du lịch.

"Hành trình này đã cho mình trải nghiệm đẹp nhất đời người, không chỉ khám phá đất nước mà còn kết nối con người, vùng đất mới", Minh Anh nhận định.

Sau nhiều đắn đo, Minh Anh quyết định thực hiện chuyến phượt chữa lành kéo dài 42 ngày (Ảnh: NVCC).

Chuyến đi để chữa lành

Minh Anh kể, từ thời sinh viên, cô đã đam mê những chuyến xê dịch. Thế nhưng, thời điểm đó cô chỉ loanh quanh khu vực Hà Nội, Tây Bắc và các tỉnh lân cận chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyến đi dài hơi từ Nam ra Bắc.

Năm 2021, trong lúc bản thân mất cân bằng cuộc sống, Mình Anh quyết định sắm một chiếc xe nhằm bắt đầu hành trình của bản thân. Mãi đến khi cô chọn mua chiếc mô tô trong khi ngoại hình chỉ vừa vặn 1,5m khiến tất cả bạn bè đều vô cùng ngạc nhiên.

"May mắn chiếc xe vừa với ngoại hình nhỏ nhắn của mình nhất. Mình luôn muốn có nó vì hơn ô tô thì xe máy cho bạn sự tự do, đến tận nơi bạn muốn, thích nghỉ đâu ghé đó, nhất là vùng núi cao", Minh Anh nói.

Cô gái trẻ quyết định mua chiếc mô tô để thực hiện chuyến đi (Ảnh: NVCC).

Ban đầu, Minh Anh tính sẽ đồng hành cùng nhóm bạn. Thế nhưng vì công việc, cô gái trẻ phải liên tục dời lịch trình. Đến thời điểm cô cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, Minh Anh đã quyết định vào Đà Lạt và sẽ trở về bằng cách chạy xe máy xuyên cung đường Việt Nam.

"5 tháng ở Đà Lạt để chữa lành, làm tình nguyện viên, thiện nguyện đã cho mình biết đó là thời điểm thích hợp cho hành trình của mình. Ngày trước mình sợ lắm chứ, cần có người đi cùng, thế nhưng sau đó thì mình càng chắc chắn sẽ bước đi một mình", Minh Anh nói.

Kết nối bạn bè, ngủ nhờ nhà người quen

Để chuẩn bị cho cuộc xê dịch, Minh Anh đã nhanh chóng lên mạng tìm hiểu kinh nghiệm. Đồng thời, cô gái trẻ đã tự viết ra lịch trình riêng cho bản thân, mua sắm những vật dụng cần thiết và tìm hiểu các điểm dừng chân nhằm có thể thăm thú cảnh đẹp đất nước.

Ngày 26/6, hành trình bắt đầu, cô gái trẻ vòng từ Đà Lạt xuống Phan Thiết và bắt đầu tận hưởng không khí biển. Ban đầu cô đã chạy mô tô suốt 300km, thế nhưng vì không đảm bảo thể lực, cô gái trẻ đã điều chỉnh lịch trình ở mức 100-200km/ngày. Thậm chí ở nhiều thành phố cô lưu trú liên tục 7 ngày, chỉ đi lại bằng xe đạp, đi bộ để khám phá các địa điểm lý thú.

"Cứ sáng dậy thì đón mặt trời mọc, chiều ngắm hoàng hôn, chỗ nào thích thì mình ngồi cả tiếng chỉ để ngắm trời đất, con người qua lại. Thế nhưng vì sự không cụ thể, tự do ấy mà mình thấy vô cùng thoải mái", Minh Anh nói.

Chuyến đi giúp cô gái trẻ trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên và có người bạn mới (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, suốt hành trình Minh Anh đã không thuê khách sạn mà chọn cách ngủ nhờ nhà người quen. Sau thời gian biết thông tin về cô bạn trẻ, rất nhiều bạn bè đã tham gia hỗ trợ. Thậm chí, sau vài lần đăng xin sự trợ giúp lên mạng xã hội, Minh Anh đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn địa phương.

"Vì mình đã xin nghỉ phép khoảng 5 tháng, không còn nhiều tiền nên khi trở về đã chọn cách nhờ sự giúp đỡ. Từ những người quen lâu năm, tới chưa gặp bao giờ, bạn của mình, của chị gái, em gái mình hoặc của cả bạn mình… tất cả đều rất nhiệt tình khiến chuyến đi vô cùng thuận lợi", Minh Anh nói.

42 ngày, cô gái trẻ đã gặp không ít tình huống dở khóc dở cười khi nghe theo hướng dẫn Google mà đi lạc, bị chó rượt… Thế nhưng, Minh Anh cho biết, bản thân đã có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những người bạn xa lạ.

Trong đó, một lần lang thang ở Huế, Minh Anh được cô gái nhờ chụp ảnh. Ngay sau đó, cô không ngờ đó lại là hướng dẫn viên địa phương nên đã được dẫn đi thăm thú khắp cố đô.

"Có người vẫn giữ liên lạc, người chỉ gặp nhau trên đoạn đường đó rồi thôi, nhưng tất cả đều là cái duyên. Nhiều cô chú bảo mình con gái đi một mình có sợ không? Sợ chứ, nhưng mình dần dần đã bước qua, nỗi sợ nhỏ lại và hạnh phúc lớn lên", Minh Anh nói.

Cô gái trẻ cho biết các bạn trẻ cần lên kế hoạch chi tiết, tìm hiểu kinh nghiệm và trang bị những vật tư cho trường hợp cần thiết (Ảnh: NVCC).

Sau khi hoàn thành chuyến xuyên Việt, cô gái trẻ cho biết bản thân đã được chữa lành, hiểu rõ hơn giá trị của sự hạnh phúc, bình tĩnh sống. Đặc biệt, cô còn muốn lan tỏa vẻ đẹp về thiên nhiên Việt Nam cho các bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngoài ra nhằm có chuyến đi an toàn, cô gái trẻ cho biết mỗi người cần lên kế hoạch cụ thể, đọc kỹ những kinh nghiệm của người đi trước, kiểm tra và bảo dưỡng xe trước, trong toàn bộ hành trình.

"Cần phải chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng y tế, đồ bảo hộ, quần áo, giấy tờ, thức ăn và nước uống dự trữ cho những trường hợp cần thiết. Đặc biệt bạn hoàn toàn có thể hỏi đường, nhờ sự chỉ dẫn của dân địa phương vì người Việt Nam mình rất thân thiện", Minh Anh mỉm cười.