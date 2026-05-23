Tiếp cận tháp cổ bí ẩn ở độ cao 800m từ hơn 2 giờ xuống còn 15 phút?

Ngày 23/5, lãnh đạo xã Đề Gi (Gia Lai) cho biết đơn vị trúng thầu đang hoàn thiện phương án thiết kế để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt triển khai dự án đường kết nối di tích tháp Hòn Chuông.

Theo lãnh đạo xã Đề Gi, hiện nay du khách muốn lên tháp Hòn Chuông chủ yếu phải đi theo đường mòn, leo bộ xuyên rừng và vượt các đoạn đồi dốc liên tục trong 2,5-3 giờ.

Tuy nhiên, khi tuyến đường hoàn thành, thời gian tiếp cận di tích bằng ô tô hoặc xe máy dự kiến chỉ còn 10-15 phút, qua đó góp phần mở rộng khả năng khai thác du lịch khám phá tại khu vực này.

Lãnh đạo xã Đề Gi cũng cho biết theo chủ trương đầu tư, tuyến đường có chiều dài hơn 6km, mặt đường rộng 6,5m, kết cấu bê tông xi măng, bảo đảm cho ô tô lưu thông ổn định trong điều kiện địa hình đồi núi.

Dự án cũng bố trí các bãi đỗ xe và khu vực tránh xe nhằm bảo đảm việc lưu thông lên xuống núi không bị ách tắc.

“Tuyến đường có nhiều đoạn đi qua địa hình đồi núi hiểm trở nên quá trình thi công sẽ gặp không ít khó khăn. Các đơn vị chức năng đang nghiên cứu kỹ phương án thiết kế để bảo đảm an toàn, phù hợp thực tế”, lãnh đạo xã Đề Gi cho biết.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối di tích tháp Hòn Chuông với tổng vốn 125 tỷ đồng. Dự án do UBND xã Đề Gi làm chủ đầu tư với tuyến đường dài hơn 6km.

Điểm đầu tuyến tại km8+200 tuyến ĐT636 (thôn Thái Thuận, xã Đề Gi) và điểm cuối tại khu vực gần tháp. Mặt đường rộng 6,5m, kết cấu bê tông xi măng, đảm bảo lưu thông ổn định trên địa hình đồi núi. Dự kiến hoàn thành năm 2027.

Tháp Hòn Chuông nằm phía Tây xã Đề Gi, thuộc quần thể núi Bà với 66 đỉnh lớn nhỏ. Đỉnh cao nhất là Hòn Vung (880m), còn Hòn Chuông cao 779m, đứng thứ hai trong dãy núi Bà.

Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng là căn cứ cách mạng quan trọng. Toàn khu căn cứ núi Bà có 22 điểm được xếp hạng di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia từ năm 1994.

Tọa lạc ở độ cao gần 800m so với mực nước biển, Hòn Chuông được mệnh danh là ngôi tháp Chăm Pa có vị trí xây dựng cao nhất Việt Nam. Nhìn từ xa, Hòn Chuông giống chiếc chuông khổng lồ úp xuống, còn ngọn tháp Chăm cổ nằm trên đỉnh khối đá cao khoảng 50m.

Tháp có chiều cao khoảng 7m, mỗi cạnh dài 8,5m, thân tháp hình vuông, vươn thẳng và thu dần lên đỉnh. Điểm đặc biệt của tháp Hòn Chuông là thân tháp hoàn toàn không có họa tiết trang trí khác biệt so với nhiều tháp Chăm khác, tạo nên nét độc đáo trong hệ thống kiến trúc Chăm Pa.

Đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa xác định chính xác công năng của tháp Hòn Chuông. Một số giả thuyết cho rằng đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đài quan sát quân sự hoặc ngọn hải đăng cổ dùng để đánh dấu cửa biển cho tàu thuyền.

Tuy nhiên, dựa trên các mảnh ngói sừng bò được tìm thấy, nhiều nhà nghiên cứu nhận định niên đại của tháp có thể vào khoảng thế kỷ XI-XIII.