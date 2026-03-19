Theo cô gái lạ vào quán bar ở Thái Lan, khách nhớ đời khi bị "dí" hóa đơn

Ngày 17/3, Harrison Leigh, du khách người Anh vừa chia sẻ trải nghiệm nhớ đời của mình diễn ra tại một quán bar ở Chiang Mai (Thái Lan). Harrison cho biết, trong chuyến du lịch gần đây với em trai ở Thái Lan, họ đã gặp một số cô gái địa phương.

Hai anh em hỏi những cô gái lạ mặt rằng, nên đi chơi ở đâu vào buổi tối. Họ được nhóm cô gái dẫn tới một quán bar với phòng hát karaoke riêng biệt.

"Họ chủ động mời chúng tôi uống nước. Tiếp đó, những cô gái hỏi có được gọi đồ uống hay không. Chúng tôi nghĩ chuyện này đơn giản nên đã chấp nhận", vị khách người Anh nói.

Khoảnh khắc 2 vị khách người Anh vui chơi trong quán bar theo lời hướng dẫn của những cô gái lạ mặt (Ảnh cắt từ video).

Theo quan sát của Harrison, trong phòng có rất nhiều các cô gái nhưng đây không phải là nơi cung cấp dịch vụ nhạy cảm. Ban đầu, 2 vị khách bị tính phí khoảng 100 bảng Anh (3,5 triệu đồng). Sau đó, quán tiếp tục mang thêm đồ ăn và rượu whisky dù khách không chủ động gọi.

Một lúc sau, khi nhân viên mang thêm đồ ăn vào phòng, họ yêu cầu khách phải thanh toán luôn. Tại đây, khách bị yêu cầu trả thêm 12.000 baht (hơn 9,6 triệu đồng). Nhận thấy mọi việc không bình thường, anh Harrison và em trai quyết định rời đi nhằm tránh phát sinh thêm chi phí.

Tuy nhiên, sau khi gọi taxi và chuẩn bị rời quán, 2 vị khách thấy một cô gái rời phòng trước. Tiếp đó, 8 người đàn ông xông vào, khóa chặt cửa và yêu cầu khách phải trả 64.000 baht.

Anh Harrison từ chối và nói rằng chỉ uống vài chai bia. Khi cố gắng rời đi, cả hai bị hành hung. Một người bị quật ngã, còn người kia bị đối phương đấm và đá. Nhóm thanh niên lạ mặt còn dùng phần mềm dịch để nói với 2 vị khách ngoại quốc rằng, nếu không trả đủ tiền, họ sẽ bị xã hội đen xử lý.

Cuối cùng sau khi thương lượng, 2 khách Anh được giảm giá hóa đơn xuống còn 35.000 baht (28 triệu đồng). Sau khi trở về an toàn, anh Harrison chia sẻ vụ việc lên trang cá nhân - nơi thu hút hơn 1 triệu lượt theo dõi. Video nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Dù trải qua khoảnh khắc đáng sợ nhưng vị khách người Anh vẫn cho rằng Thái Lan là điểm đến lý tưởng. Anh vẫn muốn có thể quay lại đây để trải nghiệm thêm ở các thành phố khác.

Hai vị khách người Anh là những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, vừa kể lại trải nghiệm đáng nhớ của mình trong chuyến du lịch Thái Lan (Ảnh: Instagram).

Ngành du lịch được ví von như “cỗ máy khổng lồ” mang lại nguồn thu hàng triệu USD mỗi năm cho các quốc gia. Đây cũng là ngành tạo cơ hội để con người khám phá những điểm đến xa xôi và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó là một “nghề cổ xưa” không bao giờ biến mất - nạn móc túi và lừa đảo khách du lịch.

Theo thống kê mới nhất do nhóm nghiên cứu đến từ công ty bảo hiểm du lịch Compare The Market thực hiện vào năm 2025 cho thấy, một số thành phố nổi tiếng trên thế giới đón lượng khách khổng lồ hàng năm, đồng thời cũng là “thiên đường” của kẻ gian.

Bảng xếp hạng dựa trên số lượng đề cập đến các vụ lừa đảo trên mỗi 1.000 đánh giá của du khách tại những điểm du lịch nổi tiếng nhất. Đồng thời các chuyên gia cũng tính đến mức độ lo ngại về việc bị cướp giật ở từng địa điểm.

Đứng đầu bảng xếp hạng do Compare The Market thống kê là Bangkok của Thái Lan. Cụ thể, thành phố này ghi nhận trung bình 2,8 vụ móc túi và 6,9 vụ lừa đảo trên mỗi 1.000 đánh giá du khách. Tổng cộng thành phố ghi nhận trung bình 9,8 vụ việc liên quan đến tội phạm du lịch. Đây là con số cao nhất trong danh sách.

Trước thông tin này, các chuyên gia du lịch cũng đưa ra các khuyến nghị. Cụ thể, du khách không nên nhận lời giúp đỡ hoặc mời chào từ người lạ, đặc biệt quanh các khu du lịch.

Du lịch là hành trình của niềm vui, nhưng sự chủ quan có thể khiến chuyến đi trở thành trải nghiệm tồi tệ. Giữ cảnh giác là cách tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ bản thân và lưu lại những kỷ niệm đẹp.