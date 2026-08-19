Tây Ninh cảnh báo việc trekking, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen

Ngày 19/8, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết, đơn vị vừa phát thông báo cảnh báo tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý quảng bá, nhận đăng ký, dẫn đoàn thực hiện các hoạt động leo núi (trekking), khám phá rừng, cắm trại có thu phí tại những khu vực, tuyến tham quan chưa được phép khai thác.

Khu vực đỉnh núi Bà Đen (Ảnh: An Huy).

Theo Ban Quản lý, việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động này còn tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và gây khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khẳng định không tổ chức, liên kết hoặc phối hợp với bất kỳ tổ chức, đơn vị hay cá nhân nào để cung cấp dịch vụ leo núi, trekking, khám phá rừng, cắm trại tại những khu vực chưa được phép.

Các tổ chức, cá nhân cũng không được tự ý tổ chức dịch vụ du lịch, kinh doanh, nhận đăng ký, thu tiền, tổ chức hoặc dẫn đoàn tham quan, du lịch, leo núi, cắm trại trong rừng khi chưa được chủ rừng cho phép.

Ban Quản lý cho biết, nếu phát hiện trường hợp vi phạm, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ và đề nghị xử lý theo quy định.

Một số du khách leo núi Bà Đen (Ảnh: V.V.).

Cụ thể, theo Nghị định 146/2026/NĐ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, hành vi tổ chức tham quan, du lịch trong rừng mà không được phép của chủ rừng có thể bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Đối với hành vi tổ chức các dịch vụ du lịch, kinh doanh trong rừng mà không được phép của chủ rừng, mức phạt có thể từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khuyến cáo du khách, các tổ chức và cá nhân tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký hoặc tham gia các hoạt động trekking, khám phá rừng, cắm trại tại khu vực Núi Bà Đen, tránh tham gia các tour tự phát, chưa được cấp phép.