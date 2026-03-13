Tàu biển Adora Mediterranea chở hơn 2.200 người cập cảng Cam Ranh

Ngày 13/3, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, đơn vị này đã đón tàu Adora Mediterranea cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Trên tàu có hơn 2.200 du khách đến từ nhiều quốc gia.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, du khách được công ty lữ hành tổ chức tham quan các điểm đến như Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Đá, I-Resort, Champa Island, Chợ Đầm, khu vực quảng trường Tháp Trầm Hương và Công viên bãi biển Nha Trang, thưởng thức các món ăn truyền thống.

Tàu Adora Mediterranea cập Cảng quốc tế Cam Ranh (Ảnh: Thuận Phát).

Dự kiến tối cùng ngày, tàu sẽ rời cảng, tiếp tục hành trình đến cảng Kota Kinabalu (Malaysia).

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 21 chuyến tàu biển quốc tế, với hơn 37.000 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 tỉnh Khánh Hòa sẽ đón thêm 27 chuyến.

Du khách rời tàu lên bờ tham quan, du lịch ở Khánh Hòa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, việc nhiều tàu biển quốc tế ghé thăm địa phương là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển của du lịch tàu biển, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Khánh Hòa.