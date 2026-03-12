Tăng chuyến bay phục vụ tuần lễ Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai

Ngày 12/3, UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức gửi văn bản đề nghị các hãng hàng không và cơ quan chức năng tăng cường chuyến bay đến Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23-30/3, với Lễ khai mạc chính thức vào ngày 28/3 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Sự kiện này dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự.

Cảng hàng không Phù Cát đón những vị khách đầu tiên “xông đất” Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức (Ảnh: Sở VH-TT&DL Gia Lai).

Sau lễ khai mạc, Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 3 đến hết năm với nhiều sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế như: Festival bóng đá trẻ quốc tế, lễ hội du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”, liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, liên hoan phim Cánh diều vàng, cùng nhiều sự kiện thể thao, văn hóa sôi động khác.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của du khách và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển du lịch địa phương, tỉnh Gia Lai đã đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VietJet Air), Công ty Cổ phần Hàng không Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) rà soát, bố trí tăng cường các chuyến bay đến Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku.

Người dân và du khách vui chơi tại khu vực trưng bày cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Đặc biệt, việc tăng cường chuyến bay cần được ưu tiên trong thời gian diễn ra tuần lễ khai mạc và các sự kiện lớn khác trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các hãng hàng không trong việc thực hiện các chuyến bay tăng cường đến Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, góp phần phục vụ tốt nhất cho Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai.