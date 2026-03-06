Tạm đóng cửa quán bún ở Hà Nội sau khi khách nước ngoài chê mất vệ sinh

Liên quan đến vụ việc quán ăn ở phố Hàng Lược (Hà Nội) bị khách Trung Quốc phản ánh mất vệ sinh, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Hồng Trang (Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh, đoàn liên ngành của phường đã kiểm tra cơ sở kinh doanh bún riêu ở số nhà 14, phố Hàng Lược.

Đây là cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, do bà Nguyễn Thúy Hoàn (SN 1963) làm chủ cơ sở.

Hình ảnh được khách nước ngoài chụp và chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện một số vi phạm như: Thức ăn không được che đậy, có côn trùng gây hại xâm nhập, nhân viên không đeo găng tay và không đeo khẩu trang", bà Trang thông tin.

Đoàn đã tiến hành xử phạt 4,5 triệu đồng và yêu cầu cơ sở này chấm dứt hoạt động do vi phạm về an toàn thực phẩm.

"Cơ sở cam kết chấp hành quyết định của UBND phường Hoàn Kiếm, không mở cửa hoạt động khi chưa đủ điều kiện", bà Trang nhấn mạnh.

Về thời hạn đóng cửa của cơ sở này, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho hay, căn cứ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, khi chủ cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố đáp ứng đủ điều kiện thì vẫn được phép hoạt động.

Khu vực chế biến đồ ăn, ảnh chụp hôm 5/3 (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

"Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định, phường đã có kế hoạch kiểm soát cơ sở này. Trước mắt, các lỗi của quán sẽ được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Sau đó, phường đồng hành cùng cơ sở để hướng dẫn, triển khai thực hiện đúng các quy định", bà Trang nói thêm.

Trước đó, bức ảnh do khách Trung Quốc chụp tại khu vực chế biến món ăn của quán bún riêu cô Hoàn trên phố Hàng Lược được lan truyền trên mạng. Hình ảnh nền bếp ẩm ướt, vương vãi giấy ăn khiến nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề vệ sinh của quán.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 5/3, quán bún riêu nói trên vẫn nườm nượp khách ra vào. Bên trong gần 30 bàn kín chỗ, một số khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Khu vực chế biến đồ ăn vẫn còn sợi bún rơi vương vãi.

Anh Dương Đức Thắng, quản lý của quán, cho biết bức ảnh được khách nước ngoài chụp vào một ngày thời tiết có mưa, không khí nồm ẩm khiến khu vực sàn bếp có nước. Nhân viên khi đó đã thả một số giấy ăn xuống sàn để thấm nước và dự định gom lại quét dọn cho sạch.

“Mặt sàn quán là sân của một ngôi nhà cũ do gia đình thuê. Phía trên có mái che nhưng một bên hông thì trống, không có vách ngăn nên dễ bị hắt nước mưa. Khu bếp vì thế khó khô ráo trong những ngày mưa, nồm ẩm. Có thể đúng lúc đó khách chụp ảnh nên nhìn vào thấy giấy vương vãi, kém vệ sinh”, anh Thắng nói.

Ngày 5/3, khách vẫn đến ăn rất đông (Ảnh: Trần Thành Công).

Anh Thắng cho biết những ngày tới sẽ tạm dừng phục vụ để khắc phục các lỗi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, quán bún này luôn kín chỗ vào những giờ cao điểm, được nhiều thực khách biết đến, trong đó có không ít khách nước ngoài. Quán được gợi ý trên nhiều diễn đàn ẩm thực, du lịch. Trên Google, bún riêu cô Hoàn được đánh giá 4,3 sao.

Trong các bình luận của thực khách trên Google, bên cạnh một số ý kiến hài lòng cũng có những ý kiến chê công tác vệ sinh tại quán ăn này.

"Vệ sinh của quán siêu bẩn, cảm giác như vừa ngồi trên đống rác vừa ăn vậy. Nồi và chỗ nấu bún cũng nhem nhuốc, không sạch sẽ. Nhìn bát bún của mình xong nhìn lại chỗ người ta nấu thật sự không ăn nổi", tài khoản Lan Phương Nguyễn viết.

Tài khoản Thịnh Phạm Văn viết: "Đồ ăn ngon vẫn phải chú ý tới vệ sinh an toàn, cần nâng cấp vệ sinh an toàn thực phẩm".