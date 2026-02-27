Tài xế Trung Quốc đóng vai hoàng đế, hiệp khách để cứu doanh thu xe buýt

Đó không phải hình ảnh trong một bộ phim cổ trang, mà xuất hiện trên chính tuyến xe buýt tham quan giữa lòng đô thị đông đúc.

Đó là một xu hướng mới, nhằm đón đầu nhu cầu du lịch nhập vai đang gia tăng tại Trung Quốc, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn được tương tác trực tiếp với các nhân vật thần thoại hoặc lịch sử do diễn viên thể hiện. Lần này, không gian trải nghiệm được đưa lên xe buýt.

Hình ảnh nhân vật lịch sử xuất hiện tại Trung Quốc gây sốt (Ảnh: Sixthtone).

Các đơn vị vận hành trang trí phương tiện bằng khung cửa sổ gỗ chạm khắc, hoa nhựa, đèn lồng và ghế tre, tổ chức các chuyến tham quan quanh những điểm đến nổi tiếng với giá vé dao động 2-38 tệ (khoảng 7.000-144.000 đồng).

Tại Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc) - địa danh nổi tiếng trong các tiểu thuyết kiếm hiệp - tài xế vào vai hai nhân vật trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung là Quách Tĩnh và Hoàng Dung.

“Một Hoàng Dung trong tiểu thuyết thì không có bằng lái xe buýt, nhưng tôi thì có. Lái chiếc xe này thật thuần thục chính là võ công của tôi”, nữ tài xế vào vai Hoàng Dung hài hước chia sẻ.

Trong bối cảnh lượng hành khách sụt giảm và trợ cấp thu hẹp, nhiều doanh nghiệp xe buýt tại Trung Quốc buộc phải tìm kiếm nguồn thu mới, từ dịch vụ xe đưa đón theo yêu cầu đến các tuyến do hành khách chọn trước.

Tài xế lái xe buýt tại Trung Quốc (Ảnh: Sixthtone).

Lãnh đạo Tập đoàn Giao thông Công cộng Tương Dương cho biết việc triển khai các chuyến xe theo chủ đề là cách làm mới nhằm tăng thêm nguồn thu và giảm bớt áp lực tài chính cho đơn vị.

Tại Tây An, tài xế mặc long bào đen viền vàng, hóa thân thành Tần Thủy Hoàng, điều khiển những chiếc xe buýt tham quan màu hồng đi qua các địa danh như Đại Nhạn Tháp.

Một đoạn video ghi lại cảnh “hoàng đế” chào hành khách bằng văn phong cổ đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hơn 10 triệu lượt xem: “Hôm nay trẫm cùng chư vị cưỡi cỗ xe rồng thời hiện đại này tuần du thiên hạ”.

Ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), một “tuyến xe thi ca” được triển khai với tài xế hóa thân thành các thi nhân thời Đường như Lý Bạch và Đỗ Phủ. Mỗi điểm dừng phát qua loa những bài thơ cổ gắn với địa danh tương ứng, mang đến trải nghiệm vừa di chuyển vừa thưởng thức văn hóa.

Không chỉ dừng ở xe buýt, nhân viên sân bay và đường sắt tại một số địa phương cũng tham gia trào lưu này. Tại sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam), lực lượng an ninh tuần tra trong trang phục triều Tống.

Xe buýt cũng được trang trí theo chủ đề (Ảnh: Sixthtone).

Còn tại thành phố Đại Đồng (Sơn Tây), các diễn viên mặc phục trang cấm vệ quân thời Minh đứng chào hành khách tàu hỏa bằng câu: “Cung nghênh điện hạ hồi cung”.

Việc đưa các nhân vật lịch sử bước ra đời sống hiện đại cho thấy cách các đô thị Trung Quốc kết hợp văn hóa truyền thống với dịch vụ công cộng, vừa tạo điểm nhấn du lịch, vừa tìm lời giải cho bài toán kinh tế của ngành vận tải hành khách công cộng.