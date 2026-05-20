Tái hiện Hà Nội xưa qua triển lãm xe đạp Peugeot và máy khâu cổ

Các hiện vật trưng bày thuộc bộ sưu tập tư nhân của kỷ lục gia Đào Xuân Tình đã mở ra một không gian văn hóa đặc biệt, nơi ký ức đô thị được kể lại bằng những vật dụng thân thuộc từng hiện diện trong cuộc sống của nhiều thế hệ.

Theo ban tổ chức, con số hơn 8.000 lượt khách đến xem là dấu ấn đáng chú ý đối với một không gian trưng bày mang tính sưu tập cá nhân.

Điều này cho thấy sức hút đặc biệt của các hiện vật gắn với ký ức Hà Nội, đồng thời phản ánh nhu cầu tìm hiểu, kết nối với những giá trị văn hóa đô thị của công chúng.

Triển lãm trưng bày nhiều xe đạp, máy khâu gắn với đời sống Hà Nội xưa (Ảnh: BTC).

Trong thời gian mở cửa, không gian trưng bày đón nhiều nhóm khách và ghi nhận nhiều chia sẻ thú vị.

Có người lớn tuổi sức khỏe yếu vẫn nhờ con cháu đưa tới để tìm lại ký ức tuổi trẻ; có người muốn tìm về một phần Hà Nội xưa từng gắn bó; nhiều bạn trẻ lần đầu được tận mắt nhìn thấy những chiếc xe đạp Peugeot hay máy khâu cổ từng là tài sản quý giá của các gia đình Hà Nội xưa.

Không gian triển lãm cũng thu hút đông đảo khách nước ngoài, trong đó có nhiều gia đình người Pháp, người Pháp gốc Việt, các nhà báo và bạn bè quốc tế.

Kỷ lục gia Đào Xuân Tình cho biết, với nhiều người nước ngoài, những chiếc xe đạp Peugeot hay máy khâu cổ có thể chỉ đơn thuần là phương tiện hoặc dấu tích kỹ thuật của một thời kỳ.

Nhưng với nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là người Hà Nội, đó từng là tài sản quý, là niềm tự hào và gắn với nhiều kỷ niệm trong đời sống thường nhật.

Chiếc xe đạp từng là tài sản quý trong nhiều gia đình Hà Nội xưa (Ảnh: BTC).

“Việc trưng bày không chỉ nhằm giới thiệu một bộ sưu tập, mà còn muốn khơi dậy ký ức về nếp sống, thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của Hà Nội trong một giai đoạn lịch sử”, ông nói.

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở chỗ các hiện vật không tồn tại như những món đồ tĩnh lặng của quá khứ, mà được sắp đặt thành một câu chuyện xuyên suốt về ký ức đô thị và sự giao thoa văn hóa.

Những chiếc xe đạp Peugeot, máy khâu cổ đến từ nhiều quốc gia khi đặt trong không gian phố cổ Hà Nội đã trở thành những chứng tích của sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa, đồng thời phản ánh dấu ấn Việt - Pháp trong đời sống đô thị qua nhiều thời kỳ.

Một chi tiết gây ấn tượng với khách tham quan là câu chuyện phục dựng máy khâu cổ. Theo ông Đào Xuân Tình, nhiều thân máy, chân máy từng bị thất lạc ở nhiều nơi, qua quá trình sưu tầm và phục dựng đã được kết nối trở lại.

Đặc biệt, ông sử dụng những tấm gỗ cũ từ các con tàu đắm ở cửa sông, cửa biển Việt Nam để làm mặt bàn máy khâu, tạo nên sự kết nối giàu ý nghĩa giữa quá khứ và hiện tại.

Đánh giá về không gian trưng bày, họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức cho rằng, bộ sưu tập của ông Đào Xuân Tình có quy mô lớn, được xây dựng thành một câu chuyện riêng biệt, giàu cảm xúc.

Theo họa sĩ, điều đáng quý không chỉ nằm ở số lượng hiện vật mà còn ở tình yêu dành cho Hà Nội và nỗ lực làm sống lại một giai đoạn văn hóa từng in đậm trong đời sống đô thị Việt Nam.

Triển lãm cũng để lại ấn tượng qua những dòng lưu bút của khách tham quan. Một cặp vợ chồng người Pháp, trong đó người vợ là người Pháp gốc Việt đến từ đảo Corse, viết: “Chúng tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi thực hiện chuyến thăm này. Chuyến đi cho phép chúng tôi được đắm mình thêm một lần nữa vào lịch sử”.

Kỷ lục gia Đào Xuân Tình nhận chứng nhận vì những đóng góp trong việc phối hợp tổ chức thành công triển lãm (Ảnh: BTC).

Tại chương trình tổng kết chiều 18/5, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Quỹ Di sản văn hóa, đã trao Chứng nhận của Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho kỷ lục gia thế giới Đào Xuân Tình vì những đóng góp trong việc phối hợp tổ chức thành công triển lãm “Peugeot với ký ức người Hà Nội 1892-1992”.

Theo bà Thanh Tâm, chứng nhận không chỉ dành cho một bộ sưu tập cá nhân giàu giá trị, mà còn ghi nhận những nỗ lực đưa hiện vật đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa ký ức đô thị, di sản văn hóa và tình yêu Hà Nội tới nhiều thế hệ của kỷ lục gia Đào Xuân Tình.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 4/4 đến 20/5 nhằm giới thiệu những chiếc xe đạp Peugeot cổ, máy khâu và nhiều hiện vật gắn với đời sống Hà Nội xưa.