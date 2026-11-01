Sun PhuQuoc Airways và những dấu mốc tiên phong trong ngành hàng không Việt Nam

142 ngày hiện thực hoá chuyến bay vào đúng mùa đẹp Phú Quốc

Ngày 1/11/2025, Sun PhuQuoc Airways (SPA) cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên. Chỉ trong vỏn vẹn 142 ngày kể từ khi được cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào ngày 13/6/2025, hãng đã triển khai đồng thời từ tiếp nhận tàu bay, tuyển dụng và huấn luyện đội ngũ đến xây dựng hệ thống điều hành, kỹ thuật và hoàn thiện các quy trình khai thác bài bản theo đúng quy định, đưa chuyến bay đầu tiên cất cánh, phục vụ du khách vào đúng mùa đẹp nhất của Phú Quốc.

SPA ký kết đơn hàng lịch sử với Boeing dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Sungroup).

Và cũng chỉ mất hơn 4 tháng để hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways thể hiện khả năng xây dựng năng lực quản trị bài bản, sự đầu tư đồng bộ vào hạ tầng, con người và một tầm nhìn dài hạn ngay từ những ngày đầu khi hoàn thiện bộ ba chứng nhận Khai thác (AOC), Đào tạo (ATO) và Bảo dưỡng (AMO).

Sun PhuQuoc Airways trở thành một trong số ít hãng hàng không tại Việt Nam sở hữu một hệ sinh thái vận hành khép kín. Cũng trong chưa đầy 6 tháng, SPA tiếp tục hoàn tất phê chuẩn khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330, nền tảng để hãng phát triển mạng bay tầm trung, tầm xa.

Ngày 1/11/2025, Sun PhuQuoc Airways (SPA) cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên (Ảnh: Sungroup).

Liên tục hoàn thiện những năng lực cốt lõi với tốc độ nhanh chóng, Sun PhuQuoc Airways đã cho thấy năng lực thực thi và quyết tâm ở một hãng bay mới gia nhập thị trường nhưng đã tạo dựng nền tảng để hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối mới của khu vực.

Trong chưa đầy 6 tháng, SPA hoàn tất phê chuẩn khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330 (Ảnh: Sungroup).

Hãng hàng không Việt Nam đầu tiên mang tên một hòn đảo

Sau gần 5 năm, thị trường hàng không Việt Nam mới đón thêm một “đôi cánh” mới. Ngay từ tên gọi, hãng bay của Sun Group đã mở ra một hướng đi mới cho hàng không Việt khi không lựa chọn xoay quanh những trục trung tâm kinh tế lớn vốn thường thấy như Hà Nội hay TPHCM mà đặt Phú Quốc vào trung tâm mạng bay, dùng năng lực kết nối hàng không để khơi mở nhu cầu du lịch và phát triển thị trường cho đảo Ngọc.

Lựa chọn thể hiện niềm tin về sức hấp dẫn của một hòn đảo có thể trở thành điểm tựa phát triển một hãng hàng không.

Những dấu ấn của hãng hàng không mang tên đảo Ngọc trong năm đầu khai thác thương mại (Ảnh: Sungroup).

Sự ra đời của hãng không tránh khỏi những hoài nghi ban đầu về việc liệu một điểm đến nghỉ dưỡng có thể nuôi dưỡng mạng bay đủ quy mô và đi xa đến đâu?

Bằng chiến lược phát triển bài bản, gắn hành trình bay với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí - hạ tầng hàng không trọn vẹn của Sun Group, SPA đã chứng minh sức bật ngay trong năm đầu khai thác thương mại.

Hãng thực hiện an toàn gần 23.600 chuyến bay, chuyên chở hơn 4 triệu lượt hành khách trên mạng lưới 13 đường bay nội địa và 16 đường bay quốc tế; duy trì tỷ lệ bay đúng giờ nằm trong top 3 toàn ngành, duy trì tỷ lệ bay đúng giờ OTP luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways kết nối Phú Quốc - Đài Loan (Trung Quốc) (Ảnh: Sungroup).

Phú Quốc đã có đường bay thẳng thường lệ tới Thành Đô (Trung Quốc). Dịch vụ đầy đủ (full-service) cũng lần đầu tiên xuất hiện trên các hành trình từ Phú Quốc đến Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Bangkok và Kuala Lumpur, mở ra cơ hội đón dòng khách quốc tế chất lượng cao đến với đảo Ngọc.

Mạng bay quốc tế của SPA đồng thời từng bước mở rộng từ các thị trường gần tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á tới Trung Á, Ấn Độ và Nga. Cùng với 16 đường bay quốc tế, mạng lưới 17 tổng đại lý tại nước ngoài giúp hãng mở rộng hiện diện thương mại, tiếp cận trực tiếp hơn với các thị trường nguồn khách và tạo nền tảng phân phối cho những kết nối mới tới Phú Quốc.

Hành khách chuyến bay khai trương Phú Quốc - Nha Trang (Ảnh: Sungroup).

Tại thị trường trong nước, SPA mở rộng khả năng tiếp cận Phú Quốc từ những trung tâm du lịch - kinh tế lớn khắp mọi miền cả nước như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang.

Các chặng bay từ Phú Quốc đi Đà Nẵng, Nha Trang tạo điều kiện trao đổi dòng khách giữa những trung tâm du lịch biển. SPA còn tiên phong mở kết nối thẳng giữa Đồng Hới và Nha Trang, rút ngắn hành trình di chuyển xuống còn khoảng 80 phút, mở ra khả năng xây dựng các hành trình du lịch đa điểm miền Trung mà trước đây phải thực hiện qua nối chuyến.

Hành trình kết nối trong một năm qua của hãng đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn gửi gắm trong tên gọi Sun PhuQuoc Airways: mở đường để du khách đến với Phú Quốc thuận tiện hơn, tạo thêm nhu cầu khám phá và đưa sức hút của đảo Ngọc thành động lực nuôi dưỡng mạng bay.

Tiên phong mô hình “hàng không nghỉ dưỡng”

Sun PhuQuoc Airways đã mở ra một hướng đi mới cho dịch vụ hàng không Việt Nam khi lựa chọn mô hình “Resort in the Sky” khác biệt, lấy cảm hứng từ chính tinh thần nghỉ dưỡng của đảo Ngọc để biến mỗi chuyến bay không đơn thuần là phương tiện di chuyển giữa các điểm đến, mà là một phần mở đầu tự nhiên của kỳ nghỉ.

Ngay từ ba chữ cái viết tắt của hãng là “SPA” đã gợi liên tưởng đến một không gian thư giãn, cảm giác của sự chăm sóc và vỗ về.

Phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge (Ảnh: Sungroup).

Hiếm có hãng hàng không nào lại được tiếp sức từ một hệ sinh thái trọn vẹn với các khu nghỉ dưỡng 5 sao bên biển, công viên giải trí hàng đầu châu Á, cáp treo kỷ lục, các show diễn đa phương tiện, công trình du lịch biểu tượng,... như SPA.

Bởi vậy mà mỗi hành trình bay với hãng là một hành trình được chăm chút tinh tế liền mạch từ mặt đất đến bầu trời theo đúng tinh thần nghỉ dưỡng 5 sao với mô hình check-in chuyến bay ngay từ khách sạn (hotel check-in), phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge thiết kế như khu nghỉ dưỡng với ẩm thực Việt được nghệ nhân giám tuyển và quy tụ những thương hiệu ẩm thực quốc tế.

Nội thất hãng chuẩn hóa “nét thanh lịch Đông Dương” với mùi hương La Festa đặc trưng, ghế ngồi rộng rãi sử dụng chất liệu cao cấp, suất ăn nóng phục vụ theo phong cách như trong các nhà hàng sang trọng, hệ thống giải trí không dây cùng văn hóa phục vụ tận tâm “SPArkle”.

Sun PhuQuoc Airways được Skytrax vinh danh ngay trong năm đầu khai thác thương mại (Ảnh: Sungroup).

Minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa khái niệm “hàng không nghỉ dưỡng”, ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại hệ thống giải thưởng và xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax, hãng đã được xướng tên trong nhóm các hãng hàng không nghỉ dưỡng dẫn đầu thế giới, đồng thời được vinh danh Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á; nằm trong Top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới và thứ 5 tại World's Most Improved Airlines.

Đội tàu “hùng hậu” với đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing

Từ năm 2024, những nút thắt trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã khiến việc bàn giao tàu bay chậm trễ, hạn chế khả năng mở rộng của nhiều hãng hàng không. Trong bối cảnh ấy, SPA ghi dấu với tốc độ tiếp nhận máy bay nhanh hàng đầu trong số các hãng hàng không Việt Nam, liên tiếp bổ sung Airbus A320/A321, A321LR và tàu thân rộng A330.

Với 22 máy bay, hãng đã vươn lên đứng thứ ba về quy mô đội tàu ngay trong năm đầu khai thác thương mại, khi tổng đội tàu cả nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 258 chiếc, tăng 31 chiếc so với cùng kỳ.

Hãng đặt mục tiêu nâng đội hình lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 tàu vào cuối năm 2027, 100 tàu vào cuối năm 2030 và 200 tàu vào cuối năm 2035. Để chuẩn bị năng lực vận chuyển xuyên lục địa, hãng đã ký hợp đồng lịch sử trị giá 22,5 tỷ USD mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

“Sự kiện là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu đơn hàng mua trực tiếp đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways và cũng là đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing. Đơn hàng này thể hiện một tầm nhìn rõ ràng nhằm kết nối Phú Quốc với thế giới và xây dựng một hãng hàng không dịch vụ đầy đủ cao cấp. 787 Dreamliner chính là dòng tàu bay đặc biệt phù hợp để thực hiện sứ mệnh đó” bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes, chia sẻ.

Với đội tàu hùng hậu, SPA đã có đủ năng lực khai thác các đường bay quốc tế dài hơn cho Phú Quốc, kết nối các thị trường lớn và giàu tiềm năng du lịch như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu.

Sun PhuQuoc Airways góp phần đưa Phú Quốc đến gần hơn với thế giới (Ảnh: Sungroup).

Thị trường hàng không Việt Nam đang mở ra dư địa phát triển dài hạn khi Boeing dự báo mức tăng trưởng gần 8% mỗi năm đến năm 2030, nhanh nhất Đông Nam Á. Với Phú Quốc, quá trình mở rộng sân bay cùng cơ hội nâng cao vị thế điểm đến từ APEC 2027 đang tạo thêm điều kiện để đón những dòng khách mới. Đó cũng là cơ hội để những đầu tư về đội tàu, mạng bay và dịch vụ của SPA phát huy giá trị trong giai đoạn tiếp theo.

Bước sang năm thứ hai, với đòn bẩy từ nền tảng đã xây dựng và niềm tin của hàng triệu hành khách, hãng hàng không mang tên đảo Ngọc sẽ tiếp tục mở rộng kết nối, nâng tầm dịch vụ hướng đến chất lượng 5 sao được các tổ chức quốc tế ghi nhận, đưa Phú Quốc đến gần hơn với thế giới và góp phần tạo dựng vị thế mới cho hàng không Việt Nam.