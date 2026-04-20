Sun Bavaria Cát Bà: Nhà hàng “5 nhất” đánh thức nhịp sống mới tại vịnh trung tâm

Giữa không gian kỳ vĩ của những dãy núi đá vôi hàng triệu năm và mặt nước vịnh Lan Hạ xanh như ngọc, Sun Bavaria lộ diện như một mảnh ghép, đưa đảo ngọc chuyển mình thành thiên đường giải trí không ngủ, hứa hẹn đánh thức nhịp sống sôi động ngay tại vịnh trung tâm.

Vị trí đắc địa ngay trái tim vịnh trung tâm

Sun Bavaria sở hữu một vị trí được ví như "trái tim của trái tim". Tọa lạc ngay tâm điểm của VUI-Fest - phố đi bộ và không gian lễ hội sôi động nhất Cát Bà, nơi đây nắm giữ đặc quyền thu trọn đảo ngọc vào trong tầm mắt.

Khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm vàng vịnh trung tâm Cát Bà (Ảnh: Sun Group).

Khác với những không gian đóng kín, Sun Bavaria được thiết kế theo triết lý "mở tối đa” cùng hệ thống kính tràn lớn bao bọc xung quanh giúp xóa nhòa ranh giới giữa kiến trúc hiện đại và di sản thiên nhiên. Du khách cũng có thể cảm nhận được nhịp thở của biển cả. Đó là ánh bình minh lấp lánh trên mặt sóng, là nhịp chèo kayak thong dong giữa vịnh, hay những dải mây vắt ngang đỉnh núi đá vôi khi chiều tà.

Nhà hàng duy nhất sở hữu hồ bơi và bãi biển riêng tại Cát Bà

Một trong những điểm nhấn đáng mong chờ nhất tại Sun Bavaria chính là tiện ích bể bơi và bãi biển riêng ngay trong khuôn viên nhà hàng. Trải nghiệm này biến một bữa ăn thông thường thành một kỳ nghỉ ngắn trọn vẹn, nơi mọi giác quan đều được thả lỏng giữa thiên nhiên biển đảo.

Kiến trúc mở độc đáo giúp Sun Bavaria ôm trọn tầm nhìn ra vịnh trung tâm (Ảnh: Sun Group).

Không gian được thiết kế theo mô hình nghỉ dưỡng thu nhỏ, cho phép du khách vừa thưởng thức bia thủ công, vừa thư giãn bên hồ bơi, hoặc chỉ cần vài bước chân là có thể chạm vào bãi biển riêng.

Sun KraftBeer: Dòng bia sở hữu 25 giải thưởng thế giới sản xuất bởi công nghệ Braukon hiện đại

Bia thủ công là "linh hồn" tạo nên sức sống cho Sun Bavaria. Dòng bia Sun KraftBeer tại đây được sản xuất theo công nghệ Braukon (Đức) trứ danh. Mỗi mẻ bia đều mang hương vị nguyên bản của vùng Bavaria: từ vị đắng nhẹ tinh tế, hương thơm nồng nàn của hoa bia đến hậu vị ngọt dịu của mạch nha thượng hạng.

Sun KraftBeer: Dòng bia thủ công chuẩn Đức từ hệ thống Braukon hàng đầu thế giới (Ảnh: Sun Group).

Thưởng thức bia thủ công trong một không gian mang đậm tinh thần châu Âu, giữa cái nắng gió phóng khoáng của vịnh biển miền nhiệt đới là một trải nghiệm đối lập đầy thú vị. Đó là sự giao thoa văn hóa độc đáo giữa tinh hoa kỹ nghệ phương Tây và sự nhiệt thành của biển đảo Việt Nam.

Hành trình ẩm thực Á - Âu đa dạng: Nơi hải sản bản địa giao thoa cùng phong vị Bavaria

Song hành cùng những ly bia chuẩn vị là một hệ thống món ăn được đầu tư công phu. Thực đơn của Sun Bavaria là sự kết hợp khéo léo giữa những món ăn biểu tượng của Đức và nguồn nguyên liệu hải sản trứ danh của địa phương.

Thực đơn đa dạng, được trang trí bắt mắt, phù hợp cho mọi bữa tiệc (Ảnh: Sun Group).

Những tín đồ của ẩm thực Âu không nên bỏ qua xúc xích Bà Nà nướng thơm lừng, chân giò chiên kiểu Đức giòn tan với lớp da vàng ruộm nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm mọng hay mực khô Cát Bà, cá đù một nắng hay tôm sú biển được chế biến một cách tinh tế.

Tinh hoa ẩm thực Âu đánh thức mọi giác quan của thực khách (Ảnh: Sun Group).

Mỗi món ăn đều được chế biến để tôn vinh hương vị đặc trưng của từng loại bia, tạo nên một bản hòa âm vị giác. Dù bạn đi theo nhóm nhỏ hay khách đoàn lớn, các set menu (thực đơn) và combo (khẩu phần) đặc trưng sẽ luôn mang đến sự hài lòng về cả thị giác lẫn vị giác.

Nhà hàng cho những sự kiện và lễ hội tầm cỡ

Với công suất lên tới hơn 690 chỗ ngồi, Sun Bavaria sẽ là một trong những nhà hàng lớn bậc nhất tại Cát Bà hiện nay. Quy mô này cho phép nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động MICE.

Không gian được thiết kế linh hoạt, có thể dễ dàng "biến hình" từ một nhà hàng sang trọng thành một sân khấu sự kiện lớn. Với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng tầm nhìn hướng vịnh tuyệt đẹp, đây là địa điểm lý tưởng cho những buổi Gala Dinner (tiệc tối), tiệc cưới bãi biển, teambuilding (hội nhóm).

Sun Bavaria lung linh trong ánh đèn, mang trọn hơi thở lễ hội phương Tây về bên bờ vịnh (Ảnh: Sun Group).

Khi chiều đến, Sun Bavaria trở thành tọa độ để thưởng lãm khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trên vịnh biển. Ánh chiều tà nhuộm vàng mặt nước, hòa quyện cùng tiếng chạm ly và âm nhạc sôi động, dệt nên một bầu không khí lễ hội đầy mê hoặc.

Sự xuất hiện của Sun Bavaria Cát Bà không chỉ đánh dấu sự ra mắt của một nhà hàng mới, mà còn mở ra một chuẩn mực mới cho trải nghiệm du lịch và ẩm thực tại đảo ngọc. Với vị trí đắc địa, quy mô vượt trội, đa tiện ích, bia thủ công Đức và hệ sinh thái giải trí sôi động, nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến biểu tượng mới của đảo ngọc Cát Bà.