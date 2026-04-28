Sự thật về quả trứng vàng của "người ngoài hành tinh" dưới đáy biển ở Mỹ

Phát hiện vật thể lạ dưới đáy biển

Trong chuyến thám hiểm biển sâu do Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ dẫn đầu tại khu vực vịnh Alaska, một vật thể lạ nằm ở độ sâu hơn 3.200m được phát hiện vào năm 2023.

Vật thể có hình dạng như một quả trứng với kích thước khoảng 10cm, bề mặt trơn nhẵn, ánh vàng, có lỗ lớn phía trước. Khi được phát hiện qua robot điều khiển từ xa Deep Discoverer, vật thể khiến nhóm chuyên gia bối rối.

Một số người cho rằng, có thể đây là loài bọt biển mới. Số khác lại nghi ngờ về túi trứng của loài sinh vật chưa từng được biết tới.

Trong đoạn video chia sẻ, nhóm chuyên gia còn nói đùa rằng, cảnh tượng khi phát hiện thấy vật thể lạ như phần mở đầu của bộ phim kinh dị. Sau khi vật thể được đưa lên tàu nghiên cứu Okeanos Explorer, các phân tích ban đầu chỉ xác định nó có nguồn gốc sinh học.

Thông tin nhanh chóng kéo theo nhiều giả thuyết, trong đó có cả giả định về sinh vật ngoài hành tinh. Một số ý kiến thận trọng hơn cho rằng, có thể đây chỉ là trứng của một sinh vật đại dương bởi phần lớn hệ sinh thái biển vẫn chưa được khám phá.

Sau đó, mẫu vật tiếp tục được gửi tới bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Smithsonian để nghiên cứu chuyên sâu.

Tiến sĩ Allen Collins - Giám đốc phòng thí nghiệm phân loại quốc gia thuộc NOAA Fisheries - cho biết, các chuyên gia đã xử lý hàng trăm mẫu vật khác nhau theo đúng quy trình thông thường để giải đáp bí ẩn.

Tuy nhiên đây lại là trường hợp đặc biệt, đòi hỏi sự tập trung và chuyên môn của nhiều nhà nghiên cứu.

"Một bí ẩn phức tạp, cần sự kết hợp của các chuyên ngành như hình thái học, di truyền học, nghiên cứu biển sâu và tin sinh học để giải quyết", Tiến sĩ Allen nói.

Manh mối đầu tiên, vật thể không có cấu trúc giải phẫu điển hình của động vật. Ngoài ra, không có lớp màng bao quanh nên khó có thể là trứng.

Khi quan sát dưới kính hiển vi, các chuyên gia phát hiện đây là vật liệu dạng sợi, được bao phủ bởi lớp tế bào có khả năng gây chích. Những đặc điểm này là đặc trưng của nhóm sinh vật bao gồm san hô và hải quỳ (loài động vật biển không xương sống, có xúc tu chứa nọc độc).

Phần còn lại của hải quỳ khổng lồ

Sau 3 năm kể từ khi được phát hiện, mới đây bí mật về quả trứng vàng của "người ngoài hành tinh" mới được giải đáp.

Theo các phân tích sâu hơn bao gồm giải mã bộ gene, các chuyên gia xác định, vật thể có nguồn gốc từ loài hải quỳ khổng lồ mang tên Relicanthus daphneae.

Đây là một trong những loài hải quỳ lớn nhất từng được biết. Chúng có thể dài tới 2m.

Hải quỳ thường sống bám vào đáy biển, có thể mang màu sắc rất đa dạng. Loài hải quỳ sử dụng các xúc tu có độc để bắt sinh vật nhỏ trôi theo dòng nước. Đây là loài hải quỳ lớn nhất trong nhóm ruột khoang, thường sống gần các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy đại dương - nơi cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào.

“Loài này xứng đáng trở thành biểu tượng cho khám phá biển sâu, bởi nó cho thấy sự thú vị của các sinh vật sống trong môi trường khắc nghiệt và khó tiếp cận. Đồng thời việc phát hiện ra cho thấy, chúng ta vẫn còn hiểu biết rất hạn chế về chúng", bà Charlotte Benedict, tác giả trong nhóm nghiên cứu, chia sẻ.

Dù danh tính đã được xác định, một số câu hỏi vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Theo bà Benedict, nếu khối vật chất này là phần còn lại sau quá trình sinh sản vô tính, thì phần còn lại của hải quỳ ở đâu và bằng cách nào nó bị tách ra.