Sử dụng vàng thật phục chế ngai vua triều Nguyễn

Sáng 4/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn về trưng bày trở lại tại vị trí trung tâm điện Thái Hòa, bên trong Đại nội Huế (phường Phú Xuân, thành phố Huế).

Ngai vua triều Nguyễn được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong điện Thái Hòa, nơi nhà vua thiết đại triều mỗi tháng 2 lần vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch, cũng là nơi tổ chức các nghi lễ quan trọng của triều đình, như lễ đăng quang của nhà vua, lễ sinh nhật, lễ tiếp kiến các sứ thần,...

Ngày 24/5/2025, bảo vật quốc gia bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (trú thành phố Huế) phá hoại, làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Sau khi bảo vật quốc gia bị xâm hại, đơn vị quản lý đã đưa phiên bản gốc về bảo quản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đồng thời trưng bày bản phục chế với tỷ lệ tương ứng tại điện Thái Hòa để phục vụ du khách tham quan. Trong ảnh là bản phục chế với tỷ lệ tương ứng 1:1.

Sau hơn 1 năm kể từ thời điểm bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm phá hoại, bộ phận hư hại của bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn được phục chế dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng chuyên môn với thành viên là các nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa có chuyên môn cao, nghệ nhân ưu tú.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong quá trình phục chế, đội ngũ thi công đã sử dụng sơn ta và vàng thật để sơn son thếp vàng cho hiện vật (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Sau gần 1 tháng thi công, phần tay ngai bị gãy đã được phục chế hoàn, bảo đảm tối đa yếu tố nguyên gốc. Quá trình phục chế, lực lượng thi công không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc.

Sau phục chế, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015.

Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cho biết công tác an ninh sẽ được siết chặt để bảo đảm an toàn cho ngai vàng triều Nguyễn cũng như các hiện vật quý hiếm khác đang được trưng bày tại hệ thống quần thể di tích Cố đô.

Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2015.