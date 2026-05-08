Sri Lanka nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm hấp dẫn khách Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka ngày 7/5-8/5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Không phải là điểm đến lớn nhất châu Á, nhưng Sri Lanka trong thời gian qua đang được nhắc tới nhiều hơn như một nơi giàu tính trải nghiệm với khách Việt.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bandaranaike (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Sri Lanka thường được ví như “viên ngọc của Ấn Độ Dương” khi hội tụ cùng lúc nhiều loại hình du lịch trên diện tích không quá lớn.

Chỉ trong một hành trình, du khách có thể nghỉ dưỡng biển, khám phá di sản văn hóa, trải nghiệm tàu hỏa xuyên núi, tham quan đồi chè hay tham gia safari (tham quan dã ngoại) ngắm động vật hoang dã.

Từ thủ đô Colombo, du khách có thể di chuyển tới Kandy vốn là trung tâm văn hóa và Phật giáo nổi tiếng của quốc gia này.

Tiếp đó, du khách bắt đầu hành trình tới Ella với những đồi chè xanh mướt và cung đường tàu được xem là đẹp nhất thế giới.

Trong khi đó, khu vực Yala National Park lại mang tới trải nghiệm safari hiếm có tại châu Á. Đây là nơi du khách có cơ hội bắt gặp voi, báo hoa mai hay nhiều loài chim quý hiếm trong môi trường tự nhiên.

Ở phía Nam, Mirissa nổi tiếng với các bãi biển nhiệt đới, hoạt động lướt sóng và trải nghiệm ngắm cá voi giữa Ấn Độ Dương.

Sự đa dạng này được xem là một trong những lý do khiến Sri Lanka ngày càng thu hút nhóm khách trẻ Việt Nam yêu thích du lịch khám phá và trải nghiệm bản địa.

Chuyến tàu hỏa đi từ Kandy tới Ella đi qua những đồi chè xanh mướt (Ảnh: Fun Couple).

Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, trong bối cảnh khách Việt đã quen thuộc với hành trình những điểm đến như Thái Lan, Singapore hay Bali (Indonesia), Sri Lanka nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý ở châu Á. Lượng khách tới đây không quá đông đúc trong khi các điểm đến lại giàu trải nghiệm bản địa.

Cụ thể, so với nhiều điểm đến nổi tiếng ở Đông Nam Á đang chịu áp lực quá tải khách quốc tế như Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia), Sri Lanka vẫn giữ được khá nhiều nét nguyên bản về cảnh quan và văn hóa địa phương.

Các tuyến tàu hỏa băng qua vùng núi trung tâm Sri Lanka hiện xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và các tạp chí du lịch quốc tế.

Hành trình đi tàu hỏa từ Kandy tới Ella được nhiều du khách xem là trải nghiệm “phải thử” khi tới quốc gia này. Đó là chuyến tàu kéo dài từ 6 đến 8 tiếng, lướt qua những đồi chè xanh mướt và núi non hùng vỹ.

Sri Lanka thu hút du khách (Ảnh: Toàn Vũ).

Hay trải nghiệm tại Nine Arch Bridge (Cầu Chín Vòm) được coi là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất, nằm vắt ngang thung lũng chè xanh mướt, cũng là nơi thu hút đông đảo du khách tới chụp ảnh và ngắm tàu chạy qua.

Bên cạnh đó, Sigiriya (đá Sư tử) là pháo đài đá cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, cũng là điểm đến nổi bật của Sri Lanka. Công trình nằm trên khối đá cao gần 200m giữa rừng rậm, nổi bật với kiệt tác kiến trúc thế kỷ thứ 5, thường được ví như “Machu Picchu của Nam Á”.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên, Sri Lanka còn nổi tiếng với văn hóa trà Ceylon, các khu nghỉ dưỡng Ayurveda và nhịp sống chậm đặc trưng của Nam Á, phù hợp với xu hướng du lịch chậm đang được nhiều du khách Việt quan tâm.

Chùa Răng Phật là điểm đến thu hút hàng triệu tín đồ Phật giáo (Ảnh: Trip Advisor).

Cuối cùng, phải kể tới sức hút từ du lịch văn hóa tâm linh ở Sri Lanka - nơi có chiều sâu văn hóa và lịch sử Phật giáo kéo dài hơn 2.000 năm. Sri Dalada Maligawa (chùa Răng Phật) ở thành phố Kandy, miền trung Sri Lanka, thu hút hàng triệu tín đồ và du khách mỗi năm.

Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, đây là yếu tố giúp Sri Lanka có khả năng thu hút khách Việt trong phân khúc du lịch tâm linh và trải nghiệm văn hóa vốn là nhóm khách tăng trưởng khá nhanh những năm gần đây.

Sau khủng hoảng kinh tế năm 2022, Sri Lanka đang đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch nhằm tạo nguồn thu ngoại tệ và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Theo Reuters, quốc gia Nam Á này đặt mục tiêu đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, đồng thời xem du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn vào giai đoạn phục hồi.

Lượng khách Việt Nam đến Sri Lanka đạt khoảng 3.000 lượt vào năm 2024, cho thấy tiềm năng tăng trưởng du lịch giữa hai nước. Sri Lanka đang đẩy mạnh thu hút du khách Việt thông qua việc tăng cường kết nối và quảng bá các điểm đến văn hóa, Phật giáo, và thiên nhiên.