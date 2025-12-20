Theo những hình ảnh được ghi tại hòn đảo Hormuz nằm ở vùng biển ngoài khơi của Iran thuộc vịnh Ba Tư cho thấy, sau đợt mưa lớn toàn bộ vùng nước đã chuyển sang sắc đỏ thẫm như màu máu.

Nước mưa tràn qua bãi biển Red Beach (bãi biển Đỏ) đúng như tên gọi của nơi này, tạo nên khung cảnh bất thường.

Sau đợt mưa lớn, cảnh bãi biển đỏ rực như máu khiến nhiều người bị sốc (Nguồn video: Instagram).

Các chuyên gia cho biết, nước mưa đã hòa trộn với trầm tích giàu khoáng chất và nước biển, khiến màu nước chuyển sang đỏ thẫm. Những báo cáo cho thấy, hiện tượng xảy ra sau trận mưa lớn ngày 16/12 và bắt nguồn từ lớp đất giàu oxit sắt trên đảo Hormuz.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, mưa lớn hòa vào lớp đất sẫm màu, cuốn theo trầm tích đỏ từ sườn đồi chảy xuống biển. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Direct nêu rõ, đảo Hormuz chủ yếu được hình thành từ đất đỏ và đá muối.

“Nguồn gốc màu đỏ của đất là sự pha trộn giữa hematit và hydroxit sắt, trong đó hàm lượng hematit chiếm ưu thế”, một phần nội dung nghiên cứu mô tả.

Được biết, Hormuz vốn là một hòn đảo nhỏ nằm ở eo biển Hormuz thuộc vùng biển ngoài khơi của bờ biển phía Nam Iran với dân số chỉ vài nghìn người. Nơi đây còn được người dân địa phương gọi là “đảo Cầu Vồng” nhờ sự đa dạng màu sắc của đất và các cấu trúc đá.

Bãi biển chuyển màu nước đỏ thẫm như màu máu (Ảnh: News).

Hiện tượng “mưa đỏ” trên hòn đảo đã khiến nhiều người liên tưởng tới những ghi chép cổ xưa về “mưa máu”. Song các nhà khoa học khẳng định đây là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đài quan sát Trái đất của NASA cũng lên tiếng giải thích rằng, Hormuz vốn là một vòm muối. Đây là dạng khối muối đá hình giọt nước gồm muối, thạch cao và các khoáng chất bay hơi khác, trồi lên từ các lớp đá phía dưới.

“Muối đá có cấu trúc yếu và nhẹ, nên dưới áp lực lớn, nó mất đi tính giòn và chảy giống như chất lỏng”, các chuyên gia cho biết.

Màu sắc ấn tượng của hòn đảo còn đến từ lớp đất giàu oxit sắt, bao phủ phần lớn bề mặt Hormuz. Khi mưa lớn trút xuống các sườn đồi và vách đá, nước mưa hòa lẫn với lớp đất giàu khoáng chất này, cuốn theo các hạt đỏ mịn chảy vào suối, sông và cuối cùng đổ ra vịnh Ba Tư.

Khi oxit sắt lơ lửng trong nước, chúng hấp thụ các bước sóng ánh sáng ngắn và phản xạ các bước sóng đỏ dài hơn, khiến dòng nước chảy và vùng biển ven bờ chuyển sang màu đỏ thẫm.

Các nhà khoa học cũng cho biết, hiện tượng “mưa máu” có thể xảy ra khi nước mưa hoặc dòng chảy bề mặt chứa nhiều bụi, đất giàu khoáng chất hoặc tảo.

Trong tuần này, mưa lớn đã khiến đường bờ biển Đỏ trên đảo Hormuz biến đổi ngoạn mục. Đó là khoảnh khắc đất đỏ tràn ra biển và nhuộm nước biển thành nhiều sắc đỏ đậm.

Bãi biển này vốn nổi tiếng với cát và vách đá màu đỏ rực, hình thành do nồng độ oxit sắt cao. Mỗi khi mưa xuống, các dòng đất đỏ chảy về phía bờ biển, nhuộm màu cả bãi cát lẫn vùng nước xung quanh, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với sắc xanh của vịnh Ba Tư.

Hiện tượng độc đáo này thường xuyên thu hút du khách, nhiếp ảnh gia, đồng thời tạo nên sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, loại đất đỏ này còn được xuất khẩu với số lượng hạn chế, phục vụ sản xuất mỹ phẩm, chất tạo màu và một số sản phẩm truyền thống.

Đảo Hormuz nằm ở eo biển Hormuz, nơi vịnh Ba Tư giao với vịnh Oman. Khu vực này cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 1.080km về phía Nam. Lượng mưa trên đảo khá hiếm, chủ yếu xuất hiện vào mùa đông và đầu mùa xuân.