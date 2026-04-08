Khoảnh khắc bất ngờ xảy ra khi phần mái của nhà ga ở sân bay đột nhiên bị bục khiến nước tràn xuống xối xả vào khu vực sảnh chờ khiến hành khách vội vã tìm chỗ trú ẩn.

Được biết, sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta (Indonesia) vào ngày 6/4 sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài.

Sập trần nhà ga, nước chảy xối xả như thác ở sân bay lớn của Đông Nam Á (Nguồn video: CNA).

Trong đoạn video do hành khách ghi lại, phần trần nhà ga bất ngờ rách toạc, tạo thành khối nước lớn như thác chảy đổ thẳng xuống nơi mọi người đang đứng chờ. Thậm chí, dòng nước mạnh còn dội xuống các dãy ghế và cả màn hình ti vi ở bên dưới.

Các tấm ốp trần bị bung ra, đập mạnh khi nước tiếp tục tràn xuống như xối xả. Sự cố khiến khu vực nhà ga nhanh chóng bị ngập. Nước dâng lên tới mắt cá chân tại các khu vực gần cửa ra máy bay.

Mảnh vỡ rơi từ trần nhà khiến hành khách hoảng loạn, đặc biệt khi chỉ ít phút trước đó họ vẫn đang ngồi chờ ngay bên dưới vị trí xảy ra sự cố. Trao đổi về sự cố lần này, giới chức địa phương cho hay, do ảnh hưởng tình hình thời tiết xấu khiến 12 chuyến bay phải chuyển hướng, trong khi 28 chuyến khác bị gián đoạn.

“Hiện tượng hư hỏng tại một điểm trên mái của nhà ga kéo dài khoảng 5 phút”, ông Yudistiawa, đại diện sân bay trao đổi với truyền thông địa phương.

Khoảnh khắc trần sân bay bị sập xuống (Ảnh cắt từ video).

Theo nhà chức trách, hoạt động tại sân bay vẫn được duy trì an toàn và công tác khắc phục được triển khai nhanh chóng. Nhân viên vận hành sân bay đã xử lý ngay lập tức, bao gồm dọn dẹp và phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng để kiểm soát tình hình.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (CGK) là cửa ngõ hàng không bận rộn nhất Indonesia, phục vụ hơn 50-60 triệu lượt khách mỗi năm. Đồng thời đây cũng là một trong những sân bay bận rộn, lớn nhất của khu vực Đông Nam Á.

Sân bay từng năm trong Top 10 sân bay bận rộn nhất thế giới với công suất thiết kế đạt khoảng 38 triệu khách tại 3 nhà ga chính.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Ảnh: News).

Diện tích sân bay lên tới 1.800ha gồm các nhà ga thiết kế hiện đại, phục vụ hàng chục triệu lượt khách đến và đi mỗi năm, đóng vai trò quan trọng trong kết nối hàng không tại khu vực.

Sự cố tương tự từng xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 11/2025 gần quầy làm thủ tục của hãng hàng không Qatar Airways. Sau đó, khu vực bị ảnh hưởng đã được quây lại để đảm bảo an toàn.

Malaysia Airports, đơn vị vận hành sân bay, cho biết, sự cố xảy ra khoảng 16h15 ngày 14/11 do mưa lớn bất thường xảy ra tại khu vực.

"Hệ thống xử lý sự cố, dọn dẹp và khôi phục được triển khai ngay lập tức. Các nhân viên được tăng cường làm việc cho tới khi điều kiện thời tiết bớt khắc nghiệt", người đại diện của đơn vị vận hành thông tin.

Cũng theo đơn vị này, khu vực bị dột được dọn dẹp trong vòng 1,5 tiếng. Sau đó, quầy thủ tục của hãng hàng không Qatar Airways mở cửa trở lại khi tất cả được kiểm tra và xác nhận an toàn.

Đơn vị vận hành sân bay khẳng định, các chức năng quan trọng khác bao gồm hỗ trợ hành khách, di chuyển trong nhà ga và các hệ thống then chốt cùng hệ thống băng chuyền hành lý đều không bị ảnh hưởng.

Trên hàng loạt nền tảng mạng xã hội, nhiều du khách chia sẻ lại khoảnh khắc trần sân bay bị dột, ví von như thác nước chảy tại sân bay Changi ở Singapore.