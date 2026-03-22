Sân pickleball Trường Sa - điểm nhấn mới trong bức tranh du lịch Cửa Lò

Từ trước tới nay, Cửa Lò (Nghệ An) được biết đến là một trong những điểm đến du lịch biển quen thuộc của khu vực Bắc Trung Bộ, thu hút du khách bởi bãi biển dài, không gian thoáng đãng và hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh những thế mạnh sẵn có về du lịch biển, những năm gần đây, địa phương cũng từng bước đa dạng hóa dịch vụ, bổ sung thêm nhiều hoạt động trải nghiệm và tiện ích mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách.

Trong số đó, sự xuất hiện của sân pickleball Trường Sa được xem là một điểm nhấn đáng chú ý. Đây là một trong những tổ hợp sân pickleball có quy mô lớn khu vực, được đầu tư bài bản và vận hành theo hướng chuyên nghiệp, góp phần đưa bộ môn thể thao này đến gần hơn với cộng đồng tại địa phương cũng như du khách.

Các sân pickleball đang trở thành điểm trải nghiệm mới mẻ cho du khách khi tới Cửa Lò (Ảnh: Phi Anh).

Cụm sân pickleball Trường Sa, đặt tại số 116 đường Lý Thánh Tông (phường Cửa Lò) hoạt động từ 5h đến 23h các ngày trong tuần, phù hợp với nhiều khung giờ trải nghiệm của du khách.

Với hệ thống 6 sân đạt tiêu chuẩn, không gian hiện đại, nơi đây nhanh chóng thu hút cộng đồng yêu thể thao trong và ngoài tỉnh. Không khó để bắt gặp hình ảnh nhóm bạn, gia đình hay du khách cùng nhau ra sân, bắt đầu ngày mới hoặc kết thúc buổi chiều bằng những trận đấu nhẹ nhàng nhưng đầy hứng khởi.

Ngoài phục vụ nhu cầu luyện tập, sân pickleball Trường Sa còn hướng tới phát triển mô hình thể thao gắn với du lịch, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Cửa Lò.

Sân pickleball Trường Sa đẳng cấp hàng đầu Nghệ An và Bắc Trung Bộ (Ảnh: Phi Anh).

Điểm nhấn nổi bật trong thời gian tới là Giải đấu Pickleball Trường Sa Open Cup lần thứ nhất năm 2026, dự kiến quy tụ khoảng 500 vận động viên trên toàn quốc tham gia thi đấu từ ngày 17/4 đến 19/4.

Giải đấu diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2026, với nhiều nội dung thi đấu như đôi hỗn hợp các trình độ 4.0, 4.3, 5.5; nội dung đội lãnh đạo - báo chí - nghệ sĩ - doanh nhân và nội dung Open Pro.

Giải dự kiến có sự góp mặt của nhiều vận động viên nổi tiếng trong cộng đồng pickleball Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh..., góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hút cho sự kiện.

Hai tay vợt top thế giới sẽ tham gia giao lưu trong Giải đấu Pickleball Trường Sa Open Cup lần thứ nhất (Ảnh: Phi Anh).

Ông Trần Trung Thông, Giám đốc, quản lý sân pickleball Trường Sa chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn xây dựng sân không chỉ là nơi luyện tập thể thao mà còn là điểm đến trải nghiệm cho du khách khi đến với Cửa Lò. Việc tổ chức giải đấu là bước khởi đầu để lan tỏa phong trào và quảng bá hình ảnh địa phương”.

Theo ông Thông, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ, kết nối với các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng nhằm hình thành hệ sinh thái thể thao - du lịch hấp dẫn.

Bên cạnh những giá trị quen thuộc của du lịch biển, sự xuất hiện của các hoạt động mới như pickleball đang góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá Cửa Lò. Với những du khách mong muốn tìm kiếm một trải nghiệm vừa thư giãn, vừa năng động, đây có thể là một gợi ý đáng cân nhắc trong mùa hè này.