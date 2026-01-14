Sa Pa dẫn đầu châu Á về tăng trưởng du lịch sau một thập kỷ chuyển mình

Đầu năm 2026, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda xếp Sa Pa vào nhóm điểm đến tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á trong năm 2025.

So sánh lượt tìm kiếm và đặt phòng quốc tế từ tháng 1 đến tháng 11/2025 với cùng kỳ 2024, “thị trấn trong sương” đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định Sa Pa đang ngày càng được du khách quốc tế yêu mến nhờ trải nghiệm nghỉ dưỡng thư giãn và không khí trong lành. Đại diện của Agoda cũng cho biết, việc Sa Pa liên tục thăng hạng là tín hiệu tích cực đối với du lịch Việt Nam.

Sa Pa bốn mùa hoa nở, núi rừng khoe sắc, chinh phục mọi du khách (Ảnh: Sun Group).

Không phải ngẫu nhiên Sa Pa ghi dấu ấn mạnh mẽ như vậy. Thị trấn vùng cao này từ lâu đã là biểu tượng du lịch của miền núi phía Bắc, với lợi thế cảnh quan núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và chiều sâu văn hóa các dân tộc bản địa.

Mỗi mùa trong năm đều mang một vẻ đẹp riêng, với một sắc hoa đặc trưng. Tuy nhiên, những yếu tố “thiên phú” ấy từng chỉ đủ để Sa Pa giữ vai trò một điểm đến mang tính trải nghiệm, chưa tạo ra sức bật lớn về quy mô và tần suất du lịch.

Quay ngược thời gian hơn một thập kỷ trước, Fansipan vẫn chủ yếu là điểm đến của những người mê trekking - với hành trình leo núi kéo dài nhiều ngày, đòi hỏi thể lực và thời gian.

Theo thống kê du lịch địa phương, năm 2012, Sa Pa chỉ đón khoảng trên 600.000 lượt khách trong cả năm, thời gian lưu trú trung bình ngắn, chưa đến 2 ngày. Doanh thu du lịch toàn tỉnh trước năm 2015 cũng dừng ở mức vài trăm tỷ đồng, phản ánh rõ giới hạn của một mô hình du lịch phụ thuộc nhiều vào mùa vụ và khả năng tiếp cận.

Tuyến cáp treo kỷ lục Fansipan đưa du khách chạm “nóc nhà Đông Dương” chỉ trong 15 phút (Ảnh: Sun Group).

Bước ngoặt đến từ giai đoạn Sa Pa được đầu tư mạnh mẽ hơn về hạ tầng và sản phẩm du lịch. Từ năm 2016, khi cáp treo Fansipan đi vào vận hành, lượng khách đến Sa Pa và Lào Cai ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt.

Riêng năm đầu tuyến cáp treo Fansipan hoạt động, Sa Pa lần đầu vượt mốc hơn một triệu lượt khách; giai đoạn 2016-2019, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng mạnh so với giai đoạn trước đó.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong các năm gần đây, thể hiện qua việc Sa Pa có thể đón hàng trăm nghìn lượt khách trong những kỳ nghỉ cao điểm - con số từng khó hình dung cách đây hơn 10 năm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, chỉ riêng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày vừa qua, Sa Pa đã đón khoảng 148.000 lượt khách - gần 1/3 tổng lượng khách của cả năm 2012, xóa bỏ định kiến về một thị trấn du lịch chỉ “ẩn mình trong sương”.

Sa Pa đổi diện mạo với hạ tầng du lịch hiện đại, thu hút du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Sun Group).

Từ một điểm đến “kén khách” do địa hình xa xôi và điều kiện tiếp cận hạn chế, Sa Pa dần mở rộng cánh cửa với du khách đại chúng, đồng thời thu hút nhóm khách nghỉ dưỡng và khách quốc tế.

Việc rút ngắn thời gian tiếp cận khu vực đỉnh Fansipan không chỉ làm thay đổi cách du khách trải nghiệm dãy Hoàng Liên Sơn, mà còn giúp hình ảnh “nóc nhà Đông Dương” xuất hiện thường xuyên hơn trên các ấn phẩm và truyền thông du lịch quốc tế.

Trong những năm gần đây, Sa Pa liên tiếp được các tổ chức và tạp chí như World Travel Awards hay Travel + Leisure nhắc đến như một điểm đến nổi bật của Việt Nam và khu vực.

Đằng sau sự thăng hạng của Sa Pa là quá trình hình thành một hệ sinh thái du lịch tương đối đồng bộ, phát triển trong thời gian dài quanh trục hạ tầng - dịch vụ. Các sản phẩm trải nghiệm được mở rộng từ tham quan cảnh quan, nghỉ dưỡng núi đến du lịch văn hóa - tâm linh.

Những không gian tôn vinh bản sắc bản địa, tái hiện đời sống của các cộng đồng H’Mông, Dao, Tày, cùng các hoạt động lễ hội theo mùa và chợ vùng cao, góp phần giữ Sa Pa không trượt khỏi bản sắc vốn có giữa làn sóng phát triển.

Du khách trải nghiệm trọn vẹn nhịp sống rẻo cao đích thực tại lễ hội văn hóa Bản Mây (Ảnh: Sun Group).

Việc Sa Pa tăng 15 bậc chỉ trong một năm trên bảng xếp hạng của Agoda cho thấy chiến lược phát triển du lịch dựa trên cải thiện khả năng tiếp cận, nâng cấp trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú đang phát huy hiệu quả.

Sau hơn một thập kỷ chuyển mình, Sa Pa không còn chỉ được nhắc đến như một thị trấn nghỉ dưỡng trong sương, mà đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến có sức hút bền vững của châu Á - nơi tăng trưởng du lịch đi cùng nỗ lực gìn giữ cảnh quan và văn hóa vùng cao.