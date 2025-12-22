Rose Homestay Ba Vì - Điểm đón Noel ấm áp giữa lòng thiên nhiên

Không chỉ là điểm dừng chân thư giãn, Rose Homestay còn là nơi để sống chậm, hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên trong những ngày cuối năm bận rộn.

Khung cảnh thiên nhiên - nền cho mùa Noel mơ mộng

Cổng vào Rose Homestay Bavi (Ảnh: Rose Homestay Ba Vì).

Không chỉ có hoa hồng, Rose Homestay còn sở hữu vườn hoa cánh bướm rộng gần 6.000m², đang vào mùa rực rỡ nhất. Hàng nghìn bông hoa trải dài mềm mại, chuyển sắc từ tím - hồng - trắng tạo nên khung cảnh lãng mạn. Đây cũng là nơi yêu thích của du khách để chụp hình trong trang phục Noel hoặc những bộ váy đỏ, trắng dịp cuối năm.

Phía sau khuôn viên chính là đồi hoa dã quỳ vàng rực, mùa này đang bung nở mạnh, trải dài trên sườn đồi như một dải nắng. Từ đây nhìn xuống, toàn bộ Rose Homestay hiện lên với vẻ yên bình, thơ mộng.

Chị Mai Phương chụp ảnh tại vườn hoa của homestay (Ảnh: Rose Homestay Ba Vì).

Rose Homestay còn có khu hồ cá và suối nhân tạo chảy qua khuôn viên. Âm thanh nước chảy róc rách kết hợp đàn cá đủ màu sắc bơi lội tạo nên không gian thư thái, rất hợp với những ai muốn tìm lại sự cân bằng sau năm dài bận rộn. Du khách có thể ngồi bên suối, nhâm nhi ly trà nóng trong buổi chiều se lạnh.

Tiện ích nghỉ dưỡng - thư giãn đúng nghĩa mùa lễ hội

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Rose Homestay Ba Vì thu hút du khách bởi hệ thống tiện ích đa dạng. Rose Homestay sở hữu bể bơi ngoài trời, được bao quanh bởi cây xanh và tầm nhìn hướng ra đồi núi. Dù mùa Noel thời tiết se lạnh, bể bơi vẫn là điểm chụp hình được yêu thích nhờ thiết kế mở, đẹp cả ban ngày lẫn khi lên đèn.

Chị Mai Phương - chủ nhân khu nghỉ dưỡng chụp ảnh tại homestay (Ảnh: Rose Homestay Ba Vì).

Ngoài ra, Rose Homestay còn cung cấp các dịch vụ spa, massage thảo dược và yoga ngoài trời. Nhiều du khách lựa chọn những buổi yoga sáng hoặc thiền nhẹ giữa thiên nhiên để nạp lại năng lượng trong dịp cuối năm.

Chương trình ca nhạc Giáng sinh tại Rose Homestay Ba Vì

Nhân dịp Giáng sinh và thời điểm cuối năm, Rose Homestay Ba Vì tổ chức chương trình ca nhạc live “Christmas Night” nhằm tri ân du khách. Chương trình diễn ra vào 20h, thứ ba ngày 23/12, tại khuôn viên Rose Homestay (xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Đêm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Bách Nguyên, ca sĩ Lê Ngọc Phương Anh, cùng nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc với phần trình diễn saxophone. Đồng hành trong chương trình là keyboard Anh Quân và ban nhạc, mang đến các tiết mục âm nhạc live (hát trực tiếp) gồm những ca khúc Giáng sinh, tình ca và nhạc trữ tình.

Chương trình được tổ chức ngoài trời, trong không gian vườn hoa và được trang trí ánh đèn, nến, tạo nên bầu không khí ấm áp trong tiết trời se lạnh đặc trưng của Ba Vì. Theo đại diện Rose Homestay, hoạt động này nhằm mang đến trải nghiệm thư giãn, kết nối cảm xúc cho du khách trong dịp Noel và Tết Dương lịch.

Bên cạnh thưởng thức âm nhạc, du khách có thể kết hợp trải nghiệm ẩm thực với tiệc nướng BBQ và lựa chọn lưu trú qua đêm tại nơi đây. Đối với nhóm khách đi theo đoàn, Rose Homestay áp dụng các gói dịch vụ linh hoạt, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng dịp cuối năm.

Rose Homestay Ba Vì sở hữu nhiều hạng phòng từ phòng đôi, bungalow gỗ đến villa dành cho nhóm bạn hoặc gia đình. Các phòng sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, cửa kính lớn để đón ánh sáng và mở tầm nhìn ra vườn, đồi hoặc bể bơi. Rose Homestay hạn chế bê tông hóa, giữ nguyên địa hình và thảm thực vật tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Chị Mai Phương cùng bạn bên vườn hoa tại homestay (Ảnh: Rose Homestay Ba Vì).

Trang trí Noel tại Rose Homestay được thực hiện theo phong cách tiết chế, sử dụng đèn vàng, vòng nguyệt quế và các chi tiết trang trí nhỏ, vừa đủ tạo không khí lễ hội mà vẫn giữ nét mộc mạc vốn có.

Giáng Sinh tại Rose Homestay Ba Vì không ồn ào, náo nhiệt mà mang đến sự ấm áp, yên bình giữa thiên nhiên. Không gian xanh, ánh đèn vàng, âm nhạc nhẹ nhàng và những bữa ăn quây quần giúp du khách có thêm những khoảnh khắc thư giãn, khép lại một năm trọn vẹn.